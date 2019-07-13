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 Политика Украины
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 Освобожденный политзаключенный Литвинов рассказал о пребывании в колониях РФ: "И пытали, и издевались, и унижали". ВИДЕО

Помилованный политзаключенный Кремля Сергей Литвинов, которого после передачи из России более 4 месяцев удерживали в колонии Харькова, заявил о пытках во время пребывания в колониях Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он заявил 13 июля после освобождения из Диканевской исправительной колонии в Харькове.

"Проводили пытки следователи, прокуроры и высшие люди, которые находятся в Москве у Путина. ... Хочу сказать, что Путин - это нехороший человек. И пытали, и издевались, и унижали и все, что можно было", - заявил Литвинов.

"Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко", - добавил он о своем заключении в РФ.

Литвинов поблагодарил Зеленского за помилование, а общественность и СМИ - за поддержку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский помиловал переданного из РФ украинского политзаключенного Литвинова

Источник: https://censor.net.ua/n3137337
 
 
 Топ комментарии
 
А чому "..после передачи из России более 4 месяцев удерживали в колонии Харькова"?
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хорошего он не увидел....
странно
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а шо он хотел хорошего увидеть в кацапской тюрьме?
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хорошего он не увидел....
странно
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а шо он хотел хорошего увидеть в кацапской тюрьме?
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Ну, то шо по телєку показують...жизнь маліна, і нікакіх тєбє бєндєровцев ....
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все теликом питаетесь? - ето неизлечимо.
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тю... а Надюха и песни с тюремщицами пела и "тризуб" на футболке носила..и наголодала на 30-35 кг лищних...
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надюха ето шото особеннога - к дуркватым всегда относятся как к дурковатым,
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А чего четыре месяца держали в Харьковской колонии? Что бы условия сравнил? Или Петру времени не было помиловать, всё анализы...
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А чому "..после передачи из России более 4 месяцев удерживали в колонии Харькова"?
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походу петрилло его и закрыл 4 месяца назад
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Тю. А Петя росийских военнопленных в гостиннице поселил, лучшую медицину дал, звонок маме и посла вызвал. А потом выдал Рашке без никаких условий.
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"А потом выдал Рашке без никаких условий."

Это не совсем правда. Там обмен был - нам в ответ отдали наших военных, попавших в плен к кацапам.
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Я одного не пойму, на кой черт етод дурак поехал в Ростов типо на лечение? Теперь стоит и плачет. Вон многие сейчас в окупированный крым едут отдыхать, сколько им не говоришь что нельзя им по барабану. Потом будут хныкать что асвабадите их и еще дайте денег в качестве кампенсации.
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Он же пояснил, что на неоккупированную территорию выехать не мог из-за боев.
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А мне сдаецца что етого засланного казачка нам хотят выдать как героя
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Да ну. В каком месте он как герой?
Он жертва - не более того. Ничего героического он не совершал и никто его под соусом героя не подает вроде.
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Так-же и Маркив какого полетел в Италию, если знал, что уже выписан ордер на его арест?!
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Вряд ли Маркив знал об ордере. Ну или же был уверен в полной своей невиновности и наивно думал, что быстро со всем разберется.
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любая тюрьма, а кацапская особенно, заточена на сломать человека.

сломаный он походу.
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тот шо на фотке в синей рубашенции точно нe сиделец...
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Он -скотник.Русский , хлебнувший ,,русского мира" на исторической родине.Его надо по всем каналам показывать ,как относятся к русским гражданам Украины в скрепной орде.В контрпропаганде.И у нас тоже.Зе -лох.
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Интересно , кто-то в Украине поможет ему подать в суд Страсбурга на компенсацию ?
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За арест и приговор по заведомо ложным обвинениям.
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за арест и приговор по заведомо ложным обвинениям должны сидеть
те кто арестовывал и обвинял...
но и вы и я знаем же шо етого никогда не будет.
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Петя 17го полетит за компенсацией, вряд ли вернется только
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очередной херой🤣🤣ну всё теперь в депутаты от партии ПЁс
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсвобожденный политзаключенный Литвинов рассказал о пребывании в колониях РФ: "И пытали, и издевались, и унижали". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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