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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:переговоры (3657) нормандская четверка (583)

 Восстановление "Нормандского формата": состоялась первая встреча советников, радикально сблизить позиции не удалось

Внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретились в Париже в пятницу, 12 июля, с целью восстановления работы "Нормандского формата".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, после встречи немецкая сторона отметила, что переговоры базировались на последних положительных сдвигах на Востоке Украины. На встрече прорабатывали дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений, прежде всего прекращению огня.

Украина на этой встрече должен был представлять заместитель руководителя офиса президента Украины Вадим Пристайко.

В то же время, как сообщает "Интерфакс", экспертам "Нормандского формата" на встрече в Париже не удалось радикально сблизить позиции, однако стороны продемонстрировали готовность к компромиссам.

"Новый состав украинской делегации продемонстрировал заинтересованность в диалоге. Настрой был более конструктивным, чем у предшественников. Тем не менее радикально сблизить позиции участникам встречи не удалось", - сказал источник агентства.

Стороны обменялись предложениями и договорились продолжить диалог.

"Принято решение более детально изучить предложения каждой из сторон и вернуться к обсуждению позднее. Диалог в этом формате будет продолжен", - сказал источник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ОБСЕ Гремингер надеется на возобновление работы Нормандского формата

Напомним, договоренности о встрече внешнеполитических советников лидеров "нормандской" четверки были достигнуты в июне во время визитов Владимира Зеленского в Париж и Берлин.

Несколько дней назад Владимир Зеленский и Владимир Путин провели первый телефонный разговор. Во время него они обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе, обмен пленными и возможность переговоров в "нормандском формате".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговор длился 20 минут и носил прагматичный характер, - Песков раскрыл детали первого общения Путина с Зеленским

Источник: https://censor.net.ua/n3137335
 
 
 Топ комментарии
 
есть только один способ решения конфликта на Донбассе: это физическое уничтожение всех сепаратистских военных подразделений и осуждение рашистских коллоборантов!
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Що, пуйло зі своїм сепарським сміттям вже капітулює?
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есть только один способ решения конфликта на Донбассе: это физическое уничтожение всех сепаратистских военных подразделений и осуждение рашистских коллоборантов!
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Вперед, покажи пример трусам!
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ааа! я знаю тебя!.. ты местный антимайдановский чмошник!
Админ по моей просьбе несколько раз удалял твои антиукраинские комменты..
Просто иди нах, рыло кацапское!
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То ;Андрій Смицький;. До речі, Андрій Смицький- то він взяв собі за псевдонім ім'я та прізвище майданівця та АТОшника. Каже, щоб підставити.
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По Минским соглашениям, заключенным Порошенко, никакого уничтожения быть не может. А об осуждении рашистских "коллоборантов" (учить это слово грамотно писать) мы по Медведчуку знаем. Кстати, как там уголовное дело о сепаратизме продвигается, которое Луценко под давлением общественности анонсировал?
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Давно пора вже припинити цю безглузду кроваву бійню!
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Що, пуйло зі своїм сепарським сміттям вже капітулює?
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чому ти москалів українською зветраєшся?!
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Самая большая глупость - это делать тоже самое и надеяться на другой результат.
© Альберт Эйнштейн

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Каких-то левых фунтов послали в Парижь трахать проституток и жрать вино за бюджетные деньги и ждете пока что-то сдвинется? Тогда и меня с дружбанами в Париж, зовите. Дорблю с бургундским- это жесть!
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Яка позиція української сторони? КОНКРЕТНО Восстановление "Нормандского формата": состоялась первая встреча советников, радикально сблизить позиции не удалось - Цензор.НЕТ 3120
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Выполнять отдельные пункты Минских соглашений по плану *****, а не все одновременно, в чём Порошенко убедил Меркель и Оланда...
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ВОТ СВОЛОЧИ НЕ УСПОКОЯТСЯ 5 КОЛОННА-
Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также силовым ведомствам страны в связи с обстрелом здания телеканала из гранатомета. Текст обращения приводится на сайте СМИ.
«Вы должны четко и решительно сказать: "На Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран "Большой семерки", куда мы уже обратились за поддержкой», - сказал Бенкендорф.
Он попросил администрацию Зеленского, правительство, генерального прокурора и Службу безопасности Украины (СБУ) немедленно осудить нападение на телеканал. Гендиректор также сообщил, что охрана здания будет усилена.
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"На Украине"??! Ж запитання до Бенкендорф, Зебенятка? У мене є.
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"На Украине" употребляемый исключительно русская пропаганда -и то текст скопирован с ленту сру
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но я думаю наши ватники такого же мнения
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Покажите мне хоть один документ в рамках т.н. формата!!!!!! То, что и кто там обсуждает, уже понятно , как и позиции. Возвращение рашки в ПАСЕ, итог политики Порося. ТО. что Зеля идет тем же путем означает тот же результат. Печальный.
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Избрание Зелемойского - итог фейков и манипуляций Лахты.
Что Порошенко украл и намарадёрил?
Какого брата он убил?
Как давно он перестал быть Вальцманом?
Недостаток Порошенко в том, что у него в десятки тысяч раз в офшоре меньше, чем у Зелемойского?
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Мне все равно, сколько он украл. Я как гражданин, и 73 % граждан Украины, оценили его работу на посту Президента. Глубоко отрицательный результат. Простой пример, Нынешняя ситуация с Томосом. Умудриться обгадить такое Святое дело, нужно было уметь.Я никогда не писал на Порося Вальцман. Нет ни одного моего коммента с этой фамилией.
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Оценили?... Сколько у тебя классов образования и у тех 73%, которые "оценивали" работу?
Ты, как и основная толпа не оцениваешь, а слушаешь оценки и даже их не в состоянии оценить.
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Толпа, это ты и такие недоразвитые , как ты. У меня высшее образование. Я оцениваю результат. Военный полный провал. Дипломатический провал, Экономический провал. Финансовый полный провал. По каждому я могу тебе дать ответ. А оценивает, не купленные и проплаченные писаки, а НАРОД, он сказал свое слово.
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Нам трудно издалека(сидя в тепле и сытыми) судить, как оценил украинцы предыдущую власть. Но судя по всему, украинцам пришлось несладко.
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Прикольно. Белорусы с кацапом обсуждают жизнь в Украине.
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А ведь вчера был 5-летний юбилей "распятого мальчика")))))))) Как-то тихо прошел.
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Россиянам не до "жареных снегирей" и "ряспятых мальчиков", все заняты обсуждением, как дожить до пенсионного возраста, а по достижении оного - как прожить на боХАтую российскую пенсию.
Передовица в МК о том, что питаются россияне хуже, чем в 90-х.
Передовица в КП о том, что скоро исчезнут столь любимые россиянами профессии, как охранник, а в столь нелюбимые россиянами инженеры на мизерные зарплаты квалифицированные работники не идут, а тех, кто идет, брать нельзя - "дебилы, б**" (С)
Очень окрепло российское население под санкциями.
Не до биндер.
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а по занюху если?
ближняк такой наступает, шо опа...
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Що значить відновлення, Нормандський формат існував, але тих рішень на які сподівався Кучма не приймав і не прийме. Країну треба цінувати (звісно і себе в ній) і поза всілякі політичні примхи, рішення оточуючих країн і обіцянки відстоювати інтереси країни, бо в ній є ваш особистий добробут і майбутнє дітей та правнуків. Не варто перекреслювати дії попередньої влади, принаймні вони були виваженими і на користь країни
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Парашостан вже купив німців і французів + Офшорна гнида збільшила товарооборот з Казластаном,тому перемовини безкористні.
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Офшорна гныда? Ну что же ты так о новом ***********.
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Надо, как хорваты по- тихому провели операцию Буря , положа на все «минские», вышли к своей границе и сказали А вот теперь будем договариваться
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У хорватов президентом был патриот Туджман, а у нас коллаборант Порошенко. Відновлення "нормандського формату": відбулася перша зустріч радників, радикально зблизити позиції не вдалося - Цензор.НЕТ 6290
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВосстановление "Нормандского формата": состоялась первая встреча советников, радикально сблизить позиции не удалось
 
 
 
 
 
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