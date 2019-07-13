 Восстановление "Нормандского формата": состоялась первая встреча советников, радикально сблизить позиции не удалось

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, после встречи немецкая сторона отметила, что переговоры базировались на последних положительных сдвигах на Востоке Украины. На встрече прорабатывали дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений, прежде всего прекращению огня.
Украина на этой встрече должен был представлять заместитель руководителя офиса президента Украины Вадим Пристайко.
В то же время, как сообщает "Интерфакс", экспертам "Нормандского формата" на встрече в Париже не удалось радикально сблизить позиции, однако стороны продемонстрировали готовность к компромиссам.
"Новый состав украинской делегации продемонстрировал заинтересованность в диалоге. Настрой был более конструктивным, чем у предшественников. Тем не менее радикально сблизить позиции участникам встречи не удалось", - сказал источник агентства.
Стороны обменялись предложениями и договорились продолжить диалог.
"Принято решение более детально изучить предложения каждой из сторон и вернуться к обсуждению позднее. Диалог в этом формате будет продолжен", - сказал источник.
Напомним, договоренности о встрече внешнеполитических советников лидеров "нормандской" четверки были достигнуты в июне во время визитов Владимира Зеленского в Париж и Берлин.
Несколько дней назад Владимир Зеленский и Владимир Путин провели первый телефонный разговор. Во время него они обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе, обмен пленными и возможность переговоров в "нормандском формате".
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Админ по моей просьбе несколько раз удалял твои антиукраинские комменты..
Просто иди нах, рыло кацапское!
© Альберт Эйнштейн
Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также силовым ведомствам страны в связи с обстрелом здания телеканала из гранатомета. Текст обращения приводится на сайте СМИ.
«Вы должны четко и решительно сказать: "На Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран "Большой семерки", куда мы уже обратились за поддержкой», - сказал Бенкендорф.
Он попросил администрацию Зеленского, правительство, генерального прокурора и Службу безопасности Украины (СБУ) немедленно осудить нападение на телеканал. Гендиректор также сообщил, что охрана здания будет усилена.
Что Порошенко украл и намарадёрил?
Какого брата он убил?
Как давно он перестал быть Вальцманом?
Недостаток Порошенко в том, что у него в десятки тысяч раз в офшоре меньше, чем у Зелемойского?
Ты, как и основная толпа не оцениваешь, а слушаешь оценки и даже их не в состоянии оценить.
Передовица в МК о том, что питаются россияне хуже, чем в 90-х.
Передовица в КП о том, что скоро исчезнут столь любимые россиянами профессии, как охранник, а в столь нелюбимые россиянами инженеры на мизерные зарплаты квалифицированные работники не идут, а тех, кто идет, брать нельзя - "дебилы, б**" (С)
Очень окрепло российское население под санкциями.
Не до биндер.
ближняк такой наступает, шо опа...