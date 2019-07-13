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 Политика Украины
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Все про:Безсмертный (288) Медведчук (922) минские соглашения (2605)

 Путин привлек Медведчука в Минский процесс через Меркель, - Безсмертный

Президент Российской Федерации Владимир Путин привлек своего кума Виктора Медведчука к участию в Минском процессе, подсказав его фамилию канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление в эфире Радио НВ сделал новоназначенный представителем Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Безсмертный.

"Вспомните, как Медведчук появляется в Минском процессе. Вот сейчас рассказывают "Порошенко такой сякой" — да не Порошенко его назвал. Его фамилию первой назвала канцлер Ангела Меркель. <...> Она назвала во время открытой встречи, что этот человек мог бы быть [в ТКГ] - где он взялся, его фамилию канцлер Меркель знала? Она услышала эту фамилию от Путина", — сказал он.

Напомним, Медведчук был членом Трехсторонней контактной группы в Минске, однако в декабре 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко сообщил, что тот с апреля-мая 2018 года не принимает участие в заседаниях ТКГ, а также заявил, что Медведчук фактически является представителем президента РФ Владимира Путина на переговорах Трехсторонней контактной группы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137333
 
   
 Топ комментарии
 
Разродился. Что же ты 5 лет молчал?
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это был план "Б" против Украины...
План "А" предусматривал гибридный захват Украины милитарными подразделениями (козачки, "Оплот", военный без опозновательных знаков, местные коллоборанты)..
когда план "А" навернулся, кремлевские стратеги написали и навязали Пороху через Меркель и француза Оланда, план дестабилизации Украины через внутренние противоречия и провокаторов, типа Семенченко, Сраакашвили, Гадю Савченко и тд..
но Порох просто начал дипломатические манёвры, и начал "динамить" Минский процесс..
Это называется "военно-дипломатическая хитрость"..
А теперь пришло к власти Зелёное Чмо, которое четко говорит "Не мы подписывали Минские соглашения, но мы будем их выполнять"..
PS.. просто подписывать Минские соглашения, и выполнять их, это разные вещи..
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Он и сейчас рулит. Вовлеченность ФСБ в управление Украиной очень велика. Именно поэтому порох мало что мог с этим сделать. И скомороху это не под силу.
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Так может путен и Украиной рулил последние 5 лет?
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Он и сейчас рулит. Вовлеченность ФСБ в управление Украиной очень велика. Именно поэтому порох мало что мог с этим сделать. И скомороху это не под силу.
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Скоморох сам на службе у резидента ФСБ под кличкой Бабломойский Путин привлек Медведчука в Минский процесс через Меркель, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 1109
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Какой Порошенко нехороший - надо было послать Меркель, чтобы начать успешно переговоры. Да ты - переговорщик невеб...
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Именно об этом и мантрят соевые последние 2 месяца. Великий дыпломат "порох" посылал кого хочешь в Европе и мире, диктовал свою волю и удерживал антироссийскую коалицию, которая все время хотела распадаться.
А оказалось - этот "порох" даже не смог возразить пуйлу и Меркель по такому мелочному поводу, как назначение Медведчука.
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Лахта, Порошенко ни Трамп, ни Меркель, чтобы диктовать что-то, он - великолепный дипломат и переговорщик и ему удавалось поддерживать коалицию в которую собрал и тех, кто не очень хотел иметь материальные потери.
Работа дипломата это непрерывная работа, реагирование на любой чих, а не переезд в ОПУ как основная работа презедента..
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Да я вижу, вижу, Меркель и пуйло сказали строить СП-2 - СП-2 достраивается, Меркель и пуйло сказали назначить Медведчука - Медведчук был назначен, министры ин.дел Европы сказал вернуть россию в ПАСЕ - россию вернули.
А в остальном вылыкий дыпломат, и переховорщик да.
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Ну да, санкций против Раши не было совсем, просто совсем. Рашу из G7 и ПАСЕ не выкинули. Санкций против хреновой кучи рашенских тел не вводили. Оружие Украине бесплатно не передавали. Суды и трибуналы против Раши Украина в Европе не выигрывала. И прочее, прочее, прочее..... Этого ничего ведь не было, правда?
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Ой, а это и при новом президенте есть - и решение трибунала, и продление санкций, и договоры по оружию. Как неудобно, видимо вес имеет на персона президента, а желание США помочь в войне с рашкой.
Ну ничего, в соевых методичках запишем это как "наследие папыредныкофф".
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Мальдівський це вже минуле , його "діяння" вже належать історії і сьогодні він впливає на процеси як покійник з цвинтарю . Є невелика надія що він так і лишиться за бортом . А от Зєлєбєня , крутий дипломат із знанням суржика і богемного сленгу , вже тупцяв на путєнському повідку відносно моряків . Тільки Клімкі пере...рав йому і путєну всю малину . А які подальші успіхи на ниві дипломатії очікують "парня із нашєго двора" !? Стійло кремлівське з "вторим русскім язаком " , бути в черзі до трону після Луки ?
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Порох и чёрта лысого бы пригласил для того , чтобы вызволить из плена даже одного военного украинца , тебе этого никогда сепар не понять , для таких как ты люди - мусор
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Так Медведчук недавно освободил пятерых, чего-то я не вижу твоей бурной радости по этому поводу?
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Ну да, мовний закон прийняв, церкву дав українську, армію будує, в ЄС і НАТО відправляє.
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Ниправда! Это Порошенко лично его назначил! Они же партнёры!
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Все, как обычно - "вывсеврети" и "этопедровиноват". Смени пластинку, заело. Это ведь Порох взял кума Медведчука Холодова в свой избирательный список и всячески его отбивает от назойливых журналистов? Или все-таки может не Порох?
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Так ему исчо жить та жидь..хфамилия такая..
😇
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ну так решение принял порошенко. ведь так?
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А он в той компании был самым крутым по международному влиянию, чтобы сильно возражать Меркель?
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Алла Новосад 5b57f84f - значит он не мог возразить этой проститутке Газпрома, да?

Какой же он тогда лидер страны...?
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Легко возражать на форуме, ни за что не отвечая в стране.
Вы помните в каким именно числах, какого года и при какой обстановке на востоке Украины это происходило?
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этот говнюк даже не знает, что в стране война ещё продолжается, и что она когда-то вообще началась.
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Может все-же нужно исходить из возможностей? Если бюджет Германии в 50 раз больше бюджета Украины, можно с этим не считаться?
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chrome google - вот лидеры маленькой Чечни не считали бюджет рашки во время 2-х войн...

И сейчас Москва им ясак платит.... - точно и в срок...
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Цена вопроса - сотни тысяч убитых. И ты бы хотел, чтобы твой город превратился в Грозный середины 90-х? Готов на это?
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chrome google - я хотел что бы Москва превратилась в Грозный 90-х....

Я не хочу жить рабом-малороссом в не пострадавшем от войны городе....
А к этому все идет...
Уехать придется скорее всего...
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Пословицу "лучше худой мир, чем добрая война" никто не отменял. И поверь, она очень верна. Мало что с ней может сравниться. Все остальное - поправимо, и есть делом времени. Но не исключено, что уехать - это вариант. Тут каждый сам решает, что ему делать.
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Все, кто воевал против кремля и готов был делать это дальше, были убиты или вынуждены были бежать их Ичкерии.
У власти находятся подельники пуйла.
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Ух ты! даже такой коммент пытаются спамить.
интересная публика пасется на форуме.
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да, Московия платит ясак Чечне, вот только Чечня как была в составе Московии, так и осталась... Независимость нельзя менять на уплату ясака иначе сначала мы откажемся от проведение парада в День Независимости, лукаво мотивируя это "экономией", потом снимем украинский флаг со всех зданий, ну, типа, чтобы лишние деньги на флаги не тратить, а вскорости назовем появление триколоров над нашими госучереждениями "выгодной инвистицией" страны-оккупанта...Обосновывать якобы "экономией" отказ от символов государства могут только мерзавцы из пятой колонны... Не будет символов, не будет независимого государства.
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та да...зеля много навозражал хрянцузу по поводу пасе
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Это было коллегиальное решение всех участников переговоров по предложению Меркель. Меркель об этом лично попросил Х*йло. Вернее поставил свое условие. Почитай воспоминания Меркель и Олланда.
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Було багато спроб закінчити війну або вогонь які не подобаються народові. Вважаю попробувати з Медведчоком стояло, хотя би тому що це не приводило ні до чого поганого.
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А то от чому стару суку так почало останнім часом трусити....
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а какая в хрен разница , с чьей подачи он там был ?? главное шо пархатый молча согласился , зная кто оным будет управлять ...
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это был план "Б" против Украины...
План "А" предусматривал гибридный захват Украины милитарными подразделениями (козачки, "Оплот", военный без опозновательных знаков, местные коллоборанты)..
когда план "А" навернулся, кремлевские стратеги написали и навязали Пороху через Меркель и француза Оланда, план дестабилизации Украины через внутренние противоречия и провокаторов, типа Семенченко, Сраакашвили, Гадю Савченко и тд..
но Порох просто начал дипломатические манёвры, и начал "динамить" Минский процесс..
Это называется "военно-дипломатическая хитрость"..
А теперь пришло к власти Зелёное Чмо, которое четко говорит "Не мы подписывали Минские соглашения, но мы будем их выполнять"..
PS.. просто подписывать Минские соглашения, и выполнять их, это разные вещи..
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думаю, что таких как Семенченко и прочих внедрил Аваков и Наливайченко ещё до планов мацквы , чтобы не дай бог патриоты не попали во власть
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А с газовым бизнесом медведчуку тоже Меркель рекомендовала помогать? А брать телеканалы под контроль?
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Ну да,нафтопровід і солярку меркель мертветчуку віддала
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Неправда всё ,а что Пинчук , ахметка , новинский , шуфрич не владеют телеканалами ещё от царя гороха в Украине ? Их тоже Порох привёл ?
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Неважно откуда появился Медведчук, важно что бы был толк от переговорв, а его не будет потому что ***** больной шизофреник.
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Зе уклонист,предатель и укроинофоб.Горький Лук.
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Сергей Коваль e287a8fb - Путин привлек Медведчука в Минский процесс через Меркель, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 7472

Он и своих избирателей предал....
Это должен знать каждый ватник...

Mikhail Golub‏ @golub 18 мин.18 минут назадВата должна знать правду про Зеленского
Путин привлек Медведчука в Минский процесс через Меркель, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 1814
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Треба писати Мінські переговори. Та й взагалі переговори можна вести лише з тими, хто хоче домовитись.
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Ну естественно, как мог беспомощный и немощный Порошенко повлиять на это безобразие? Ему же полномочий не хватало как танцору которому вечно что-то мешает
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Полномочия - это далеко не то же самое, что и возможности. Исходи из возможностей, а не полномочий. И тогда все встанет на свои места.
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Медведчук является представителем президента РФ Владимира Путина на переговорах Трехсторонней контактной группы. Фактически это враг Украины!
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Потому, что полрошенко друг, подельник и кум медведчука.
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Ну и что за 4 года сделано в Минске ????? Результат. СП 2 и Россия в ПАСЕ.
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Украина не оккупирована , санкции для мацковии привели к повышению пенсионного возраста на мацковии на 5 лет , курс долларавырос с 30 до 65 , народ беднеет , мацковия терпит поражения в республиках бывшей Югославии , в Африке , в Украине , Грузии , Молдове , даже касапы начинают понимать , что политика карликов - это тупик.
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А який був у Меркель вибір?
Або Медведчук, або Новічок.
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сейчас тумбалалайка под германским флажком растолкует как было на самом деле.Если не случится внезапный запор- как всегда под статьями о путинской шлюхе Меркель.
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"Минские соглашения" это мир на условиях Рашки.. их исполнять категорически нельзя!!!
нужно продолжать морочить голову Германии и США, и динамить Рашку, а самим отстраивать Армию и экономику..
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Юлька форофка ВиноВатная, ана усьо падписала и ***** лапку пажимала?
🐷 НИПРИЧЕМ, усьовиврьотє!
😛
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Дебил, так именно Порошенко эти соглашения заключил, их бесприкословно исполнял, отдал по ним Путину Донбасс. А насчет армии и экономики в Минских соглашениях ничего не сказано. Мы можем все отстроить, но Донбасс Путин не отдаст, и все благодаря Минским соглашениям. Как мы Рашку "динамим", одни дебилы-свиноботы знают. Хотя, все адекватные люди видят, что это Рашка всех динамит, хотя бы по ПАСЕ это можно видеть.
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неправда , ничего Порошенко не отдавал , часть Донбасса оккупировала армия мацковии , разрушив 23 моста и путепровода , убив тысячи граждан Украины . Минский процесс губит мацковию , санкции усиливаются , поэтому карлики вынуждены увеличить пенсионный возраст на пять лет для ватников.
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***** Запад на#бал..
Запад расслабился а ***** наглело и борзело...
КАДА пелена с глазов упала- нада время вооружитца...
І Ненька стала заложницею і МАЙЖЕ наложницею-буфером між
темрявою і світлом(??????!)...
Хто всрався??
🤔
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Не знав, що Меркель була керівником СБУ, бо Медведчук був у Мінську, як представник СБУ.
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Ахвигєть, какой сільний і опитний палітік Парашенко. Как он умєєт атстаівать пазіцію Украіни на международном уравнє.
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Закликаю всіх українців озброюватись легальною зброєю.
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А где логика? Кто-то предложил, но назначила же не Меркель, а именно Порошенко.
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Ну і ну . Виходить , що Україна немає проукраїнські налаштованих перемовників.і немає комк захищати інтереси Держави. Тепер зрозумілий і "мирний план " Зеленського-Кучми , по здачі позицій в Станиці Луганській. І схоже це лишень початок, так як таке буде по всій лінії розмежування..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин привлек Медведчука в Минский процесс через Меркель, - Безсмертный
 
 
 
 
 
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