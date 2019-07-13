 Путин привлек Медведчука в Минский процесс через Меркель, - Безсмертный

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление в эфире Радио НВ сделал новоназначенный представителем Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Безсмертный.
"Вспомните, как Медведчук появляется в Минском процессе. Вот сейчас рассказывают "Порошенко такой сякой" — да не Порошенко его назвал. Его фамилию первой назвала канцлер Ангела Меркель. <...> Она назвала во время открытой встречи, что этот человек мог бы быть [в ТКГ] - где он взялся, его фамилию канцлер Меркель знала? Она услышала эту фамилию от Путина", — сказал он.
Напомним, Медведчук был членом Трехсторонней контактной группы в Минске, однако в декабре 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко сообщил, что тот с апреля-мая 2018 года не принимает участие в заседаниях ТКГ, а также заявил, что Медведчук фактически является представителем президента РФ Владимира Путина на переговорах Трехсторонней контактной группы.
😁
А оказалось - этот "порох" даже не смог возразить пуйлу и Меркель по такому мелочному поводу, как назначение Медведчука.
Работа дипломата это непрерывная работа, реагирование на любой чих, а не переезд в ОПУ как основная работа презедента..
А в остальном вылыкий дыпломат, и переховорщик да.
Ну ничего, в соевых методичках запишем это как "наследие папыредныкофф".
😇
Какой же он тогда лидер страны...?
Вы помните в каким именно числах, какого года и при какой обстановке на востоке Украины это происходило?
И сейчас Москва им ясак платит.... - точно и в срок...
Я не хочу жить рабом-малороссом в не пострадавшем от войны городе....
А к этому все идет...
Уехать придется скорее всего...
У власти находятся подельники пуйла.
интересная публика пасется на форуме.
План "А" предусматривал гибридный захват Украины милитарными подразделениями (козачки, "Оплот", военный без опозновательных знаков, местные коллоборанты)..
когда план "А" навернулся, кремлевские стратеги написали и навязали Пороху через Меркель и француза Оланда, план дестабилизации Украины через внутренние противоречия и провокаторов, типа Семенченко, Сраакашвили, Гадю Савченко и тд..
но Порох просто начал дипломатические манёвры, и начал "динамить" Минский процесс..
Это называется "военно-дипломатическая хитрость"..
А теперь пришло к власти Зелёное Чмо, которое четко говорит "Не мы подписывали Минские соглашения, но мы будем их выполнять"..
PS.. просто подписывать Минские соглашения, и выполнять их, это разные вещи..
Он и своих избирателей предал....
Это должен знать каждый ватник...
Mikhail Golub @golub 18 мин.18 минут назадВата должна знать правду про Зеленского
Або Медведчук, або Новічок.
нужно продолжать морочить голову Германии и США, и динамить Рашку, а самим отстраивать Армию и экономику..
🐷 НИПРИЧЕМ, усьовиврьотє!
😛
Запад расслабился а ***** наглело и борзело...
КАДА пелена с глазов упала- нада время вооружитца...
І Ненька стала заложницею і МАЙЖЕ наложницею-буфером між
темрявою і світлом(??????!)...
Хто всрався??
🤔