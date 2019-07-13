 Федерация велоспорта Украины выразила недоверие президенту Башенко, нахамившему украинской чемпионке Соловей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на xsport.ua.

Глава ФВСУ стал известным на всю Украину после скандальных высказываний в адрес чемпионки Европейских игр-2019 в Минске Анны Соловей.

"Так, как ведет себя наш президент – никак не помогает велоспорту. То, что он говорил на Facebook. То, что благодаря ему к нашему виду спорта появилось огромное внимание – неправильно. Мне звонят люди, они не хотят отдавать своих детей к нам, чтобы ими руководили такие президенты. Вы что, смеетесь?".

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Напомним, президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко грубо высказался в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей. Также он угрожал оштрафовать ее и исключить из состава сборной Украины.