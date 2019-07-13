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 Общество, Спорт
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 Федерация велоспорта Украины выразила недоверие президенту Башенко, нахамившему украинской чемпионке Соловей

Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенко во время внеочередного президиума, собранного по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на xsport.ua.

Глава ФВСУ стал известным на всю Украину после скандальных высказываний в адрес чемпионки Европейских игр-2019 в Минске Анны Соловей.

"Так, как ведет себя наш президент – никак не помогает велоспорту. То, что он говорил на Facebook. То, что благодаря ему к нашему виду спорта появилось огромное внимание – неправильно. Мне звонят люди, они не хотят отдавать своих детей к нам, чтобы ими руководили такие президенты. Вы что, смеетесь?".

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Геть Башенка - паразита", - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко грубо высказался в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей. Также он угрожал оштрафовать ее и исключить из состава сборной Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3137332
 
   
 Топ комментарии
 
Выгоняйте его нахрен. Это быдло позорит федерацию.
А спортсменка пусть в суд на него подает для защиты своего достоинства!
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Ща включат противодействие, мол, история высосана из пальца, что это всё заказ очернить и какой он ваще душка.
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Адвокат еще тот Gandon! Живет в информационном ваккуме, когда в стране кипят страсти по поводу слов его клиента
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Выгоняйте его нахрен. Это быдло позорит федерацию.
А спортсменка пусть в суд на него подает для защиты своего достоинства!
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Глава ФВСУ истинный петекантроп - барин как петя.
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Ща включат противодействие, мол, история высосана из пальца, что это всё заказ очернить и какой он ваще душка.
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Кстати, сюда еще Зеленский не заезжал, не увольнял, не выгонял, не спорил. )
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Если бы это быдло послал, то я бы его понял. Но не пошлет - не его уровень...
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Отправьте его на больничный, с множественными переломами)
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Отлично! Выделите ему патент на продажу Сникерсов на улицах!
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В заголовке одно, в статье другое...так выразила недоверие или только готова выразить недоверие?
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Адвокат еще тот Gandon! Живет в информационном ваккуме, когда в стране кипят страсти по поводу слов его клиента
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Морозиться по адвокатськи. І я не я і "лошадь" не моя. Як він захищає, не знаючи предмету?
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Дайте йому копня в кобчик на прощання.
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Та нє. Президент має право виховувати підлеглих так, як він бачить. Тим більше з спортсменами,яких треба ганяти копняками, щоб вони тренувались, а не гордились пустими досягненнями. На те він і президент.
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чемпіонів виховують, і не завжди коректно, тобто завжди "по-хамськи".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФедерация велоспорта Украины выразила недоверие президенту Башенко, нахамившему украинской чемпионке Соловей
 
 
 
 
 
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