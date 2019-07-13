 Зеленский предложил Минэкологии переехать в Кривой Рог, пока не будут решены экологические проблемы региона

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".



"У меня вопрос к мэру: есть ли у вас какие-то свободные здания в Кривом Роге для Министерства экологии? Найдете? Я тогда хочу обратиться к мэру, к своим коллегам: у нас пока нет правительства, я могу обратиться к господину премьер-министру [Владимиру] Гройсману и предложить, если вы не против, мы найдем законодательное решение, чтобы на то время, пока мы не решим полностью экологические проблемы Кривого Рога и в целом региона, предложить Министерству экологии работать в Кривом Роге", – заявил Зеленский.



По словам президента, в таком случае и предприятия, и общественность, и все местные депутаты смогут приходить с протестами к министерству.

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Как сообщает пресс-служба президента, в ходе посещения предприятия "ArcelorMittal Кривой Рог" Зеленский спросил у руководства, какие конкретные меры были приняты для улучшения экологической ситуации в регионе и уменьшения вреда местному населению.



"Почему из-за этого должны страдать люди? Я не понимаю. Я понимаю, что налоги и так далее, но сколько стоит человеческая жизнь? Стоит ли она всех налогов? Почему количество раковых заболеваний в Кривом Роге должно зависеть от ваших стратегических планов?" – спросил Зеленский.



Он также предложил ввести бесплатные программы лечения онкологических заболеваний для жителей Кривого Рога.



Представитель "ArcelorMittal Кривой Рог" в свою очередь отметил, что компания предпринимает шаги для улучшения экологической ситуации. По его словам, в ближайшие пять лет планируются значительные инвестиции в производство, что также станет вкладом в природоохранные мероприятия.

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