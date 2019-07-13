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 Зеленский предложил Минэкологии переехать в Кривой Рог, пока не будут решены экологические проблемы региона

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Кривой Рог выступил с предложением, чтобы Министерство экологии и природных ресурсов Украины переехало в этот город до того момента, пока в нем не будут решены экологические проблемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня вопрос к мэру: есть ли у вас какие-то свободные здания в Кривом Роге для Министерства экологии? Найдете? Я тогда хочу обратиться к мэру, к своим коллегам: у нас пока нет правительства, я могу обратиться к господину премьер-министру [Владимиру] Гройсману и предложить, если вы не против, мы найдем законодательное решение, чтобы на то время, пока мы не решим полностью экологические проблемы Кривого Рога и в целом региона, предложить Министерству экологии работать в Кривом Роге", – заявил Зеленский.

По словам президента, в таком случае и предприятия, и общественность, и все местные депутаты смогут приходить с протестами к министерству.

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Как сообщает пресс-служба президента, в ходе посещения предприятия "ArcelorMittal Кривой Рог" Зеленский спросил у руководства, какие конкретные меры были приняты для улучшения экологической ситуации в регионе и уменьшения вреда местному населению. 

"Почему из-за этого должны страдать люди? Я не понимаю. Я понимаю, что налоги и так далее, но сколько стоит человеческая жизнь? Стоит ли она всех налогов? Почему количество раковых заболеваний в Кривом Роге должно зависеть от ваших стратегических планов?" – спросил Зеленский.

Он также предложил ввести бесплатные программы лечения онкологических заболеваний для жителей Кривого Рога.

Представитель "ArcelorMittal Кривой Рог" в свою очередь отметил, что компания предпринимает шаги для улучшения экологической ситуации. По его словам, в ближайшие пять лет планируются значительные инвестиции в производство, что также станет вкладом в природоохранные мероприятия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137331
 
   
 Топ комментарии
 
а Зеленский не хочет переехать в Амстердам на пять лет.. там наркота и цирки круглые сутки..
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Минэкологии в ответ предложило зеленскому самому вернуться в Кривой Рог и не кампостировать всем мозги...
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Глядя на эту клоунаду постепенно превращаюсь в монархиста... Зеленский предложил Минэкологии переехать в Кривой Рог, пока не будут решены экологические проблемы региона - Цензор.НЕТ 5473
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Не знаю, как в КР сейчас (лет 15 там не был), но, кроме красной пыли (железного сурика), там здорово вонял коксохим. В зависимости от направления ветра на так называемом Соцгороде, как помню, хоть в противогазе выходи на улицу.
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екологія кривого рогу залежить від всеможливих власників підприємств,комбінатів,які тупо не бажать вкладати бабло в очисні системи та систему безпеку. але ті власники відомі,вони в списках благодєлєй слуги народу
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всем министерствам закупить палатки и пусть кочуют.
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было бы классно если это воплотить в жизнь Мин-Экологии в Кривой Рог .
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Непогано було би перевести "слугу народа" на мінімальну оплату,поки не змінится рівень житя українців. Зеленський запропонував Мінекології переїхати до Кривого Рогу, поки не буде вирішено екологічні проблеми регіону - Цензор.НЕТ 845
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский предложил Минэкологии переехать в Кривой Рог, пока не будут решены экологические проблемы региона
 
 
 
 
 
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