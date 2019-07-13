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 Политика Украины
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Все про:люстрация (735) Порошенко (17661) Европейская Солидарность (66)

 Порошенко: В 2014 году мы люстрировали причастных к расстрелам на Майдане, а сегодня предлагают люстрировать патриотов, чтобы расчистить дорогу во власть "пятой колонне"

Люстрация 2014 года касалась лиц, причастных к преступлениям против Майдана, которые голосовали за законы 16 января и призвали Путина ввести войска в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом пятый президент Украины, лидер партии напомнил в прямом эфире телеканала "Украина ", комментируя законопроект о так называемой новой "люстрации", в том числе и людей, которые работали после Революции Достоинства на выборных должностях.

"Когда я впервые услышал, я подумал, что это шутка. Что это - предвыборный пиар. Поскольку законопроект был внесен тогда, когда Верховная Рада была уже закрыта. Но сейчас я вижу, что ситуация значительно серьезнее", - предостерег Порошенко.

"Есть попытка сравнить ситуацию 2014 и 2019. Когда была введена предыдущая люстрация, и то, что предложили сейчас. Предыдущая люстрация была введена за убийства на Майдане и политическую ответственность тех, кто был причастен или одобрял эти убийства. Предыдущая люстрация была предусмотрена за убийство Небесной сотни, за поддержку законов 16 января. За команду, которая призвала Путина ввести войска в Украину и тем самым способствовала легитимизации российской оккупации Крыма и Донбасса. Это - преступления. Часть этих преступлений - включительно с Януковичем - доказана и получила приговор суда", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" не поддерживает инициативу Зеленского о люстрации: надо не расширять, а наказывать, - заявление

"Моя команда следующие 5 лет защищала государство, обеспечила интеграцию в Европейский Союз и евроатлантический альянс. Обеспечила создание армии, защиту и создание духовного фундамента государства", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Они придумали эту инициативу для того, чтобы расчистить дорогу во власть "пятой колонне", господину Портнову - сотруднику Януковича, господину Богдану и таким как они. Сегодня была ответная реакция послов стран "Большой семерки" о категорической неприемлемости этого", - сказал Порошенко.

"Европейская Солидарность" должна защитить европейское будущее государства. Это - верховенство права, демократия, уровень жизни, справедливые суды. Если страны Европейского Союза говорят, что люстрация таким образом категорически неприемлема, - и тут нельзя сравнивать ситуацию 2014 и 2019, - я думаю, что это немного успокоит горячие головы", - заявил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Рада проголосует за предложенную президентом люстрацию, в политике останутся только Зеленский и Медведчук, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3137330
 
   
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ЗЕ-тыпилы, тут Порошенко - ФАС!!!
И про "мародеров" не забудьте.

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Та ахтунга моржової ***** і нацьковувати не треба, зараз заявиться...
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"Они придумали эту инициативу для того, чтобы расчистить дорогу во власть "пятой колонне", господину Портнову - сотруднику Януковича, господину Богдану и таким как они. Сегодня была ответная реакция послов стран "Большой семерки" о категорической неприемлемости этого", - сказал Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3137330»
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Цікаво а прихильники зеленої шмарклі читають.. чи лише кліпи та дуркуваті фільми смотрять?
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Во тварь лживая!
А Мертветчук зажил при чьем правлении?
***** лицемерная!!!
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Ага, полтора миллиона причастны к расстрелам на майдане. От уже п**дун жирный
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прикро усвідомлювати,але смутні часи невігластва і популізму наступають в державі(
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Причастных к расстрелам нужно садить в тюрьму !
Украл миллиард - штраф 1 миллион.
Расстрелял 100 человек - не взяли на работу в КМ и АП.
Дебильная система.
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Никого вы не люстировали в 2014 году. Именно за это вас нужно люстирвоать сегодня.
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"Сбылись мечты народные"(С)
Как сказали многие жители Славянска в интервью (ролик был на youtube), никогда они так хорошо не жили, как при Неле.
Да и Неля сама обещала журналистам в зале суда: "Я еще вернусь" (опять же ролик был на youtube).
Вот и пришло время выполнять обещанное.
То ли жители Славянка воистину люди "железные", то ли чечен им прислали никакущих.
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Боже... Кого ты люстрировал... Брехло вонючее..
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Країною зараз керують Портнов, Богдан і Разумков.Під керівництвом Коломойського. Котрого міцно взяли за фаберже США і єдиний шанс якого уникнути американської в'язниці до останнього подиху- це купити місце в кооперативі ;Озєро;.
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Таких "патриотв" как Порох надо не только люстрировать, но в тюрьму сажать. Это еще Зеленский добренький по отношению к вам - ворюгам.За красивыми словами - война, горе, обнищание украинского народа, десятки миллионов оставивших Родину ради куска хлеба и побогатевший на всем этом Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: В 2014 году мы люстрировали причастных к расстрелам на Майдане, а сегодня предлагают люстрировать патриотов, чтобы расчистить дорогу во власть "пятой колонне"
 
 
 
 
 
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