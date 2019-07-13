 Порошенко: В 2014 году мы люстрировали причастных к расстрелам на Майдане, а сегодня предлагают люстрировать патриотов, чтобы расчистить дорогу во власть "пятой колонне"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом пятый президент Украины, лидер партии напомнил в прямом эфире телеканала "Украина ", комментируя законопроект о так называемой новой "люстрации", в том числе и людей, которые работали после Революции Достоинства на выборных должностях.

"Когда я впервые услышал, я подумал, что это шутка. Что это - предвыборный пиар. Поскольку законопроект был внесен тогда, когда Верховная Рада была уже закрыта. Но сейчас я вижу, что ситуация значительно серьезнее", - предостерег Порошенко.

"Есть попытка сравнить ситуацию 2014 и 2019. Когда была введена предыдущая люстрация, и то, что предложили сейчас. Предыдущая люстрация была введена за убийства на Майдане и политическую ответственность тех, кто был причастен или одобрял эти убийства. Предыдущая люстрация была предусмотрена за убийство Небесной сотни, за поддержку законов 16 января. За команду, которая призвала Путина ввести войска в Украину и тем самым способствовала легитимизации российской оккупации Крыма и Донбасса. Это - преступления. Часть этих преступлений - включительно с Януковичем - доказана и получила приговор суда", - подчеркнул Порошенко.

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"Моя команда следующие 5 лет защищала государство, обеспечила интеграцию в Европейский Союз и евроатлантический альянс. Обеспечила создание армии, защиту и создание духовного фундамента государства", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Они придумали эту инициативу для того, чтобы расчистить дорогу во власть "пятой колонне", господину Портнову - сотруднику Януковича, господину Богдану и таким как они. Сегодня была ответная реакция послов стран "Большой семерки" о категорической неприемлемости этого", - сказал Порошенко.

"Европейская Солидарность" должна защитить европейское будущее государства. Это - верховенство права, демократия, уровень жизни, справедливые суды. Если страны Европейского Союза говорят, что люстрация таким образом категорически неприемлема, - и тут нельзя сравнивать ситуацию 2014 и 2019, - я думаю, что это немного успокоит горячие головы", - заявил Порошенко.

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