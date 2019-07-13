 "Хотели кино? Получайте": Мэр Днепра Филатов рассказал о пари с Зеленским

Как передает Цензор.НЕТ, вчерашнему пари с президентом Филатов посвятил пост в Facebook.

Как написал мэр Днепра, он очень азартный и, одновременно, медийный человек. Также он отметил, что никогда не держался за свою должность.

"Граждане просто хотят кино. Хотели кино? Получайте...Дорогие друзья, пари заключено. И если 14 сентября мост не поедет в соответствии с проектной документацией, то я напишу заявление на увольнение. Когда я принимал решение мост ремонтировать, то понимал всю свою меру ответственности. Я вообще, в отличие от многих, никогда не прятал голову в песок. Ни в 90-х, ни в 2014, ни сегодня", – написал Филатов.

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Градоначальник Днепра сообщил, что если он выполнит условие пари и завершит ремонт моста до 14 сентября, то Зеленский обязуется выделить городу финансовые средства на реконструкцию аэропорта.

"Аэропорт, так аэропорт", – резюмировал Филатов.

