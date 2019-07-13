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 "Хотели кино? Получайте": Мэр Днепра Филатов рассказал о пари с Зеленским

Городской голова Днепра Борис Филатов прокомментировал заключенное в пятницу, 12 июля, пари с президентом Украины Владимиром Зеленским насчет завершения ремонта Центрального моста в городе до 14 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, вчерашнему пари с президентом Филатов посвятил пост в Facebook.

Как написал мэр Днепра, он очень азартный и, одновременно, медийный человек. Также он отметил, что никогда не держался за свою должность.

"Граждане просто хотят кино. Хотели кино? Получайте...Дорогие друзья, пари заключено. И если 14 сентября мост не поедет в соответствии с проектной документацией, то я напишу заявление на увольнение. Когда я принимал решение мост ремонтировать, то понимал всю свою меру ответственности. Я вообще, в отличие от многих, никогда не прятал голову в песок. Ни в 90-х, ни в 2014, ни сегодня", – написал Филатов.

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Градоначальник Днепра сообщил, что если он выполнит условие пари и завершит ремонт моста до 14 сентября, то Зеленский обязуется выделить городу финансовые средства на реконструкцию аэропорта.

"Аэропорт, так аэропорт", – резюмировал Филатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3137328
 
   
 Топ комментарии
 
Окей. Но чем рискует зелебеня? Какая ставка с его стороны?
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Лучше бы вы двое с того моста прыгнули!
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Он рискует шапкой скомороха. Ведь снести могут. Вместе с головой. Голова - то таке, а шапку жалко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Хотели кино? Получайте": Мэр Днепра Филатов рассказал о пари с Зеленским
 
 
 
 
 
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