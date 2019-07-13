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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2137) Одесская область (1793) Херсонщина (792)

 Зеленский в субботу посетит с рабочей поездкой Одесскую и Херсонскую области

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 июля, с рабочей поездкой посетит Одесскую и Херсонскую области, проведет совещание по вопросам развития морских портов и представит нового главу Херсонской ОГА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба главы государства.

"13 июля в Одесской области Президент посетит Одесский морской порт и ознакомится с проектом развития его контейнерного и зернового терминалов", - говорится в сообщении.

Глава государства также проведет совещание по вопросам развития морских портов Украины и заслушает информацию о состоянии расследования дел в отношении нападений на активистов и журналистов в Одессе.

После этого Зеленский планирует посетить Херсонскую область, где осмотрит инфраструктуру и условия пересечения на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", а также проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак".

Планируется, что Президент также представит новоназначенных главу Херсонской областной государственной администрации и постоянного представителя главы государства в АР Крым.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в пятницу находился с рабочей поездкой в Днипре и Кривом Роге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Филатов обсудили перспективы реконструкции Днепровского аэропорта

Источник: https://censor.net.ua/n3137324
 
 
 Топ комментарии
 
для кого Зеленський батько, для того и Богдан мати!.. готуйся!
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похоже, что у Зеленского и Кучмы, был один и тот же сценарист визитов в регионы.. еще нужно сфотаться на фоне поля с колосками, пообниматься с арбузами, покататься на комбайне, спуститься в шахту и вымазать рожу угольной пылью, и ... сдать анализы в штаны при виде Порошенко!
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Синку твій батько клоун,не повезло тобі,чувак Зеленский в субботу посетит с рабочей поездкой Одесскую и Херсонскую области - Цензор.НЕТ 6561
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молодець батько Зеленський ! - не сидить на місці - відчуває пульс країни.
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не зря соседи его сравнили со своим. Да похож на батька, всем приказывает и всех наказывает. Суд и Конституция в одном лице, вот только забыло оно-кто его породил, тот и снимет с батька.
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Если будет за что. Хотя Пэдрю было за что, но не сняли. И хочу сказать Зеленскому, если он не любит бандитов, как говорил, то пусть обеспечит в Одесской и Харьковской областях правопорядок,проукраинскую честную, а не бандитскую власть и особое военное укрепление, так как Пукин нацелен на эти области,они приграничные, а Одесская и Херсонская особенно ему нужны для обеспечения Крыма днепровской водой. Недавно читала кацапского эксперта, он сказал,что без днепровской воды Крыму будет капец.
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у Харкові гепа з посіпаками усі майже борди своєю пикою закрив...гидота така!!!!
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Да, рожа у него сатанячья,но это не мешает ему избираться во власть города непонятно каким образом, не отпугивает избирателя, которому сама природа говорит - посмотри на его рыло и ужаснись.
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Какое снаружи-такое и внутри.))Но у хОрьковчан свои представления о красоте.Им бы путина..)
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вы там просили сберечь Украину от природных катаклизмов, так вот вы одного уже получили и оставьте Порошенко в покое. За своим клоуном смотрите. Пока только воздух содрогает и то не по теме. С мая 19 числа только фантазии и фантазмы и фонтаны. И не пытайтесь отвечать умно, не получается у вас дискутировать, только зефанатство.
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А почему он мой? Не я его избирала , а народ и он такой же мой как и твой. Или ты не из Украины троллишь? А Порошенка не в покое надо оставить , а судить и посадить за Иловайск и за многое другое.Нечего ему в Раде делать.
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я же просила ответить умно или вообще не отвечать. Дискуссия окончена.
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По твоему умно -это похвалить Пэдрю?) Да нет уж, я ему гибель наших солдат в" зеленом коридоре" Иловайска, который он устроил не подарю, это тебе на них наплевать, а мне нет. Могла бы все простить и коррупцию, и Гонтареву, и Мальдивы, и цены космические на продукты, которые держат криминальные олигархи, правовой и судебный беспредел,ненаказанный расстрел Майдана и рыговских бандитов,но не Иловайск.
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тогда спроси Корбана и Хомчака, а здесь нечего истерить. Хватит и одного.
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Синку твій батько клоун,не повезло тобі,чувак Зеленский в субботу посетит с рабочей поездкой Одесскую и Херсонскую области - Цензор.НЕТ 6561
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а у твоего пиджак в шатны заправленый? )) ну ну..
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для кого Зеленський батько, для того и Богдан мати!.. готуйся!
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беда не в том что он клоун а в том что он циничная повтора
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на ваше ничтожно- петушиное 6% мнение всем плевать. порохня- никто,пролетевшие лузеры, дальше вы просто испаритесь. 6% получите в клюв- и в сарай проваливайте, оборванцы !
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Я бы на месте Зе решил вопрос с хитрожопыми клонами, которые наплодили ТОВ "СЛуга народа" и прочее очень просто. Сделал бы фотосессию со всеми 199 мажоритарщиками СН, чтобы пометить своих.
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загадочка тебе. как переведёшь на украинский слово "опыт"?
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Да, или всем клеймо "Зе!" на лоб бы поставил.
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А может их пометить так,как бобики метят територию?
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похоже, что у Зеленского и Кучмы, был один и тот же сценарист визитов в регионы.. еще нужно сфотаться на фоне поля с колосками, пообниматься с арбузами, покататься на комбайне, спуститься в шахту и вымазать рожу угольной пылью, и ... сдать анализы в штаны при виде Порошенко!
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привет кацапа. на тюремно-анально-гомосексуальных темах палишься, лахта.
на вопросик по украинскому языку ответить не хочешь?
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у порохла :хватать людей за носы, срывать шапки, заправлять пиджак в штаны, и на встрече с избирателями угрожать избиением- признаки прогрессирующей шизофрении
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Ну что ж Кличко, жди очередного видео контакта-ЗЕ-Богдан-смартфон.
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Ритм жизни нашего Президента-круглосуточный,на износ.Надо бы ему посетить все госпитали.Их не так много.Повысить зарплату госпитальным хирургам,реаниматорам и другим категорий врачей.Подобрать кадры.Это штучные профессии.Лучшим назначить президетские стипендии.
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кого видите в роли штучных специалистов? Предпочитаете с 95 или Слуги?
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Каждый думает в меру своей порядочности..Я имел ввиду госпитальных врачей,спасающих наших героев.
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если бы вы не пели псалмы этому, то в вашей порядочности никто не усомнился бы.Какой износ вы там увидели, если медик? То что все в записи и через Фейсбук? Не думаю, что реально кто то увидел Зе за работой
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Так уже ведь обратил - сокращают или ты хочешь более пристального внимания . всех на хер
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Паяцу еще недельку осталось мучаться,корча умное лицо,а потом можно на всё забить болт. Богдан с беней порешают.
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порохнявым надеюсь, тоже)) потом поноют что всего 4,5% и затухнут
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От тебя слишком много вони,кацапская мразь. Пшла отсюда.
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В субботу？ что то в лесу сдохло...обычно в субботу оно шабат отмечало...
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Так ведь сыграть роль шабесгоя в субботу для пользы евреев не возбраняется . им даже можно быть православным попом если это будет для пользы евреев
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настоятельно рекомендую президенту, проехаться с Київа в Херсон на автомобиле по чудесной автомагистрали и поделится своими впечатлениями после приятного путешествия.
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Омеляна с Пораженко взять и на военном Богдане прокатить.
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а можно и дальше к админгранице. там точно никакая русня не пройдет. Ямы по колено и дороги напоминают лунный ландшафт. И желательно с собой осю гнойного или гиперлупа емельяна взять, посмотреть на мыролюбные реформы.
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а карлсона візьме з собою?? цікаво було б подивитись на отакий вояж,щоб карлсон нам тоді б розповів, чи то піаністу??
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порохнявые- убогие лузеры с петушиными 6%. кукарекают,а поменять уже ничего не могут, ничтожества с рейтингом на уровне шумов))
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Встречай Одеса президента хлебом солью снегом. Хай его штырит в очередной раз.
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Да уж.
Похоже, по плотности предвыборных поездок за счёт бюджета Зеля начинает обгонять Петю?
Ау, 75%, жду опровержения!
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Ну з Херсоном ясно. Їде їсти кавуни з шаурмою, а шо в Одесі? О! Буде стрибать по фонтанам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский в субботу посетит с рабочей поездкой Одесскую и Херсонскую области
 
 
 
 
 
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