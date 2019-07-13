 Зеленский в субботу посетит с рабочей поездкой Одесскую и Херсонскую области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба главы государства.
"13 июля в Одесской области Президент посетит Одесский морской порт и ознакомится с проектом развития его контейнерного и зернового терминалов", - говорится в сообщении.
Глава государства также проведет совещание по вопросам развития морских портов Украины и заслушает информацию о состоянии расследования дел в отношении нападений на активистов и журналистов в Одессе.
После этого Зеленский планирует посетить Херсонскую область, где осмотрит инфраструктуру и условия пересечения на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", а также проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак".
Планируется, что Президент также представит новоназначенных главу Херсонской областной государственной администрации и постоянного представителя главы государства в АР Крым.
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в пятницу находился с рабочей поездкой в Днипре и Кривом Роге.
на вопросик по украинскому языку ответить не хочешь?
😁
😁
https://www.youtube.com/watch?v=CZRvBDNXu0g
сольюснегом. Хай его штырит в очередной раз.
Похоже, по плотности предвыборных поездок за счёт бюджета Зеля начинает обгонять Петю?
Ау, 75%, жду опровержения!