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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2743) задолженность (179) Зеленский (2137) Кличко (2662) Южмаш (34)

 Зеленский позвонил Кличко с Южмаша: "Они хотели бы участвовать в тендере". ВИДЕО

Проводя закупки, представители власти должны отдавать предпочтение отечественному производителю.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" в Днепре.

Общаясь с работниками предприятия, Глава государства получил жалобу, что городские власти Киева не рассчиталась за трамваи. Владимир Зеленский тут же позвонил мэру столицы Виталию Кличко.

"Они выполнили заказ, а денег люди не получили. Ко мне обращаются как к Президенту, я звоню вам", – сказал он во время разговора.

"Но главный вопрос не в этой задолженности, хотя я прошу вас ее погасить, а в том, что они хотели участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участие. То есть условия прописаны под поставки из-за рубежа. Если можно, разберитесь с вопросом финансов. А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно", – подчеркнул Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко готов объявить досрочные выборы мэра Киева

Источник: https://censor.net.ua/n3137321
 
   
 Топ комментарии
 
Ти диви яка хазяйновита дитина, аж сльози течуть.
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Почему он игнорирует убийства наших военных каждый день, как главнокомандующий а лезет в каждую кастрюлю чужой ответственности, как овощ?
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Ооо.. Почалось.
Дніпровскі проти київських.
Замість ладу в країні Зелька вчиняє хаос та якісь війни. Це не завдання преза сувати носа в трамвайні справи.
Підкажіть Вовочці чим він має займатись. Конституцію так і не прочитав.
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Читай хоть внимательно или вам за это не доплачивают. Трамваи поставленные ранее, а тендер новый виталька с петюней состряпали что бы баблишко бюджетное между своими распилить потихому. Это вы убогие позорище, или твой петюня барыжный был не позорище, а может овощ был не позорище. Мажете соплями клавиатуру троляки продажные.
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Хоть и клоун, здесь правильно. Поставили товар, расплатись.
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Київська громада придбала пробну одиницю товару. Заплатила частину. Іншу частину заплатить після узгодження на Київраді. Коли продаєш продукції громаді треба враховувати що там не голова вирішує - а збори. Коли продавали пробник вони про це знали? Знали. Так що ми маємо просту ситуацію, хитрожопі з Южмашу просто прагнуть використовуючи корупційну складову нав'язати київській громаді невигідний контракт.
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Аааа, президент захотел поддержать отечественного производителя, зрада. Давайте лучше покупать за валюту беушные польские и немецкие.
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ты на какой машинке ездишь?
твой преЗЕК на какой ездит?
Атественной?????
)))))))))))))))0
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Давненько не читал новостей и комментов на "цензоре", как то не лежала душа, и вот понял почему... Бутусов превратил сайт в свору парашенковских троллей, любая новость про Зеленского обливается помоями тут же стаей говнохлебателей кормящихся с сахарных ручонок пеци, а любой коммент в поддержку "ЗЕ" сразу же обливается порцией дерьма. Противно. Хоть и не являюсь сторонником Зеленского, но от пети уже воротит, и ваша троляки цензоровские в этом прямая заслуга, - как говорила когда то одна известная актриса - "я слышала о вас столько плохого от очень дерьмовых людишек что поняла какой вы хороший человек".
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еще один профилизальщик для зеленки. и почем нынче опиум для народа?
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Если обучен буквы узнавать, читай внимательно - я не сторонник Зеленского, просто от вас шоколадных очколизов уже тошнит.
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от проститутки и не требуется быть сторонницей клиента. так почем опиум?
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Сейчас соевые боты вас быстренько в кацапы и "зебилы" запишут.
И то, что вы обозначили, что не являетесь сторонником Зеленского - их вообще не интересует.
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Скажу Вам из опыта житейского, - половина (как минимум) из этих ботов своего патрона тоже потихому в душе ненавидят, как на любой работе, в любой фирме или организации, и радостные что хоть чем то ему нагадили за него даже не голосовали, но желание сладко кушать и мягко спать заставляет их вытирать с уголков губ шоколадное дерьмо и усиленно продолжать лизать далее, и естественно поливать помоями всех кто против. В глубине своих паршивых душонок они себя всегда оправдают - "ну я же на работе, я пишу что требуют, детишек ведь кормить нужно, да и жене шубку..." Так что пусть зачисляют меня в "зебилы" если им от этого хоть какой то пряник перепадет, не хочу что бы их дети голодали.
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Невзоров, перелогиньтесь!! ( а вообще годно )
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зачем же? оно обычная наемная проститутка
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Те що ти рашист всім відомо. Але раніше ти боялось на цензор заходити. Що борзометру набралось?
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Всім це кому? Тобі гнида номерна це відомо? На "цензор " я заходив ще з 2012го року коли ще тут можна було сперечатись з "овочевими" ботами, а з весни 14го у мене багато інших справ було. Ти тут *****, мене рашистом з борзометром назвав то може це ти зі мною - військовим у третьому поколінні весною 2014го зі складів ссв СВДшки консервовані знімав зі зберігання, розконсервовував, пристрілював, а потім вчив вже в бойових умовах пацанів необстріляних як правильно і де потрібно ходити, як точки вибирати облаштовувати льожки і номери? Може ти їх навчав що таке розрахунок упередження і пристрільна таблиця? Може ти по три доби на сухпаї брудний і злий від недосипа ходив по мавпячим резерваціям "у гості" до макак? Так що завали хлєбало патріот діванний, я краще за тебе знаю що таке - професія захищати Батьківщину, і не за клавіатурою вилизуючи шоколадну дупу, просто восени 2015го моя професія твоєму соєвому патрону стала вже не потрібна він уже з мертвячуком всьо парєшал, а вам дебілам лозунг - армія, мова і віра.
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не. не обливается помоями, но тут же банится. барыга бутуса прикупил по дешовке.
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юрЫст зеленка не знаком со словом арбитраж?
судьям оно тоже звонит???
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Дурик, просьба от президента мэру была в том, чтобы он проследил за действиями своих подчиненных, которые в тендерной документации чуть ли не описывают подбробно модель российско-польского производителя - и, соответственно, украинские производители пролетают мимо. Это или коррупция или конкретная антиукраинская деятельность.
Никакой арбитраж не имеет к этому никакого отношения.
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для этого есть арбитраж,
а зеленка занимается протекционизмом, что тоже есть одна из форм коррупции.
читай учебник. твой зеля тоже его, учебник, в руки не брал
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Оно и видно, что ты из кацапстана. Никаких арбитражей в Украине нет уже 18 лет.
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а в какой строчке в обязанностях преЗЕКа прописана борьба с коррупцией?
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В его обязанностяж прописана безопасность государства и соблюдение интересов государства.
Так что противодействие коррупции, особенно той, от которой в выигрыше оказывается вражеское государство, является его прямой обязанностью.
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Я не могу представить что в США Трамп посещает завод Форд и потом звонит мэру Нью-Йорка чтобы тот допустил на тендер автобусы Форда. Или Меркель звонит мэру Берлина чтобы он допустил Мерседес к тендеру.
Это был бы скандал.
Но местной биомассе - как будто так и надо.
" разных стиля - демократия и азиатчина. 74% выбрали азиатчину. Но зарплаты и пенсии хотят как в Европе.
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Я не могу себе представить, чтобы мэрия Берлина выписывала условия для тендера под, например, итальянского производителя - так, чтобы на этом тендере не могли выиграть аналогичные немецкие производители.
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тупые зебилы. что в тендере написано под польский завод?
низкие полы? - так это нужно.
зебилята необразованные
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Кто тебе такое сказал? В Виннице ездят трамваи из Швейцарии с низкими полами, и не знают что они не годятся "для нашей колеи".
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Д... низкие полы это забота о пассажирах, в том числе и о тех у кого физические проблемы
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совершено верно. Требования в тедере должны касться толко техничесих характеристк таки кае мощность, надежность, ремонтопригодность, энерегоемкость и удобства ползования. Никаой специфки котторя присуща конкретному производителю.
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В тендері була лише одна специфічна умова - якнайшвидше поставити партію трамваїв. Так от, у поляків всі 40 трамваїв були готові (бо після санкцій від них кацапи відмовилися), а львівський Електрон і Южмаш роблять всього по 10-15 трамваїв на рік. Що краще - купити польські готові чи свої, але впродовж 3-4 років???
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"бо після санкцій від них кацапи відмовилися"

Кацапи відмовилися від травцаїв, які самі ж і зробили на УралВагонЗаводі?
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ты это в арбитраже докажи а потом гавкай
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В Украине нет арбитражей, пес кацапский.
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Ты читал условия тендера? Пожалуйста приведи пункты в которых есть условия "чтобы не могли выиграть" украинские производители.
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услышал новую (или нет?) погремушку для преЗЕдента - ВАЗ )))) (В. А. Зеленский))))
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Зато мы делаем ракеты... (с) Вл. Высоцкий
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Здесь он прав, помнится недавно Электрон львовский кинули, отдав предпочтение Pesa
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Ніфуя не прав. Він може наказати своїй адміністрації покупати те що хочеться йому. А ось київській громаді ні. Тільки закон регулює. А не хотілки Слуги.
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баран, в законе написано проводить ПРОЗРАЧНЫЙ тендер!
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чмо гуськоязічке, прозорий це означає що всі хто відповідає вимогам мають право прийняти участь. Южмаш просто до вимог не дотягує. Це його проблеми.
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Баран твой папа - не смог нормальный презик купить
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Взагалі-то після Песи почали закуповувати і електрон, уже 10 штук на 1 і 3 маршрутах їх... Просто Електрон і Южмаш дуже повільно роблять ті трамваї...
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Ловко придумали петины свинарчуки. При заказе на тердер, описывают очень подробно товар, так что бы другие роизводители не могли поставить. Потом берут откаты и все типа законно.
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Хай змінюють свою продукцію під вимоги. А не починають корупційно тиснути на голову громади!
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Да там очень подробно написано: гавно не предлагать!
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Вимоги прописані під фірми, афільовані під замовника.
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это придумали умные люди,что бы не платить за дешёвую халтуру зеленобобикам)))
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Дивись що б вас всіх націоналісти не вигнали. У них вже терпець уривається. А за ними армія. Тобто структура якій плювати на 73 % чи якісь відсотки. Військова хунта - так військова хунта.
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Кличку треба звернутися до киян. І запропонувати тендер вибирати на місцевому референдумі.
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нет закона о референдуме, тем более местном. Скажи спасибо своему Пете.
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Можна опитування провести. Опитування твій Пєтя не заборонив?
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зачем глобальный закон о референдуме для решения ЛОКАЛЬНОГО вопроса.
пусть местная власть и напишет правила.
для этого и проводилась децентрализация
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Украина вполне может выпускать для себя трамваи, если разработчикам платить
те же деньги, что платятся в Европе. А не тырить на каждом проекте и потом закупать польский секнд-хенд, как делал Омелян.
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эти разработчики умеют делать только ракеты,
трамвай это другое. там нет перегрузок 10g
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Ндя, Богдан держит Зелю на коротком поводке - от себя ни на шаг
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какие проблемы?если,умеют делать космическую технику - сотрудничество идёт нормально
вот,теперь пускай сначала научатся изготовлять ширпотреб,тогда и тендеры будут выигрывать
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Как утомительны эти крикливые дыбилята....
Вам интересно - так ОТКРОЙТЕ, МЛЯТЬ, УСЛОВИЯ ТЕНДЕРА и изучите.
А ПОТОМ трындите со "сваим минением"!!!
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Десь вчора вийшла цікава колізія. Рада мала проголосувати щодо законопроекту про хімічну кастрацію надану єкспертами після довгих місяців розробки. Закон відповідав европейської практики і нормам. Замість цього закону деяки депутани швидко пропхали свій закон, за який говнорада і проголосувала. І який не відповідає евроПЕСьким нормам.

Якщо Президент Зеленський його підпише - його звинуватять в тому що він підписав закон який не відповідає нормам. І тоді гвалтівники зможуть отримвати від України компенсацію в европейських судах. Якщо він не підпише - лайносрань що прикинулась проевропецями буде кричати що він захищає педофілів.

Як би не відносився до Супрунші, але тут вона права:

"Разом з тим Супрун стверджує, що альтернативний законопроект враховував стан здоров'я засуджених за статеві злочини проти неповнолітніх. «За законопроект, який готували експерти та який відповідає міжнародним нормам права, проголосували в першому читанні. Але Ляшко на хвилі передвиборчого популізму просунув в Раді закон, який буквально легалізує в країні застосування антигуманних методів з тотальним порушенням будь-яких прав людини», - додала вона. Супрун стверджує, що використання хімічної кастрації як методу покарання без згоди є грубим порушенням прав людини, передбачених Конституцією України та міжнародними конвенціями. «Якщо цей закон вступить в силу, Україна матиме позови до Європейського суду з прав людини. А відтак, гроші платників податків будуть витрачатися на компенсації ґвалтівникам. Адже вже зараз очевидно, що це буде визнано порушенням прав людини», - зазначила вона.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/health/country/10616091-suprun-rozkritikuvala-zakon-pro-himichnu-kastraciyu-pedofiliv.html"
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Кілька думок від людини, яка часто коритсується швидкісним трамваєм у Києві і слідкує за новинами про нього.

1. Трамваї Южмаша - застаріле гівно! Польські Песи і львівські Електрони на швидкісному трамваї у нас хороші і навіть з кондиціонерами, Южмаш - фігня стара. Якщо складати рейтинг якості, то 1) Песа, 2) Електрон, 3) Южмаш.

2. Песу Кличко купив, бо в поляків на складі були 40 трамваїв під київські колії, від яких відмовилися москалі (Волгоград чи Ростов, не пригадую). Як у Електрона, так і у Южмаша виробничі потужності слабкі, вони максимум здатні по 10-15 трамваїв на рік робити. Кличко вибрав 40 трамваїв зараз, а не по 10 штук в рік від Електрону чи Южмашу. Ну і об'єктивно Песа - найкращі трамваї у нас на маршрутах.

3. Після закінчення контракту з Песою провели ще один тендер. Там Песи вже не було, були Електрон і Южмаш. Виграв Електрон і тепер він поставляє трамваї в Київ. Чому? див п.1
4. У Києві на Борщазі є не відремонтована ділянка швидкісного трамваю (Космос при реконструкції лінії гроші розікрав і не доремонтував по 1 маршруту). Так от, там регулярно трамваї з рельсів сходять. Електрони і Южмаш сходять з рельсів,а Песа - ні! Бо у Песи кращі поворотні катки з колесами. І це технічна перевага, яка помогла Песі виграти тендер!
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Во как! А разве не качеству нужно отдавать предпочтение??? В совке тоже отдавали предпочтение отечественному производителю - люди постарше наверное помнят бабские репеты по одному лекалу на всю страну (вместо разнообразных красивых трусиков).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский позвонил Кличко с Южмаша: "Они хотели бы участвовать в тендере". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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