 Зеленский позвонил Кличко с Южмаша: "Они хотели бы участвовать в тендере". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" в Днепре.
Общаясь с работниками предприятия, Глава государства получил жалобу, что городские власти Киева не рассчиталась за трамваи. Владимир Зеленский тут же позвонил мэру столицы Виталию Кличко.
"Они выполнили заказ, а денег люди не получили. Ко мне обращаются как к Президенту, я звоню вам", – сказал он во время разговора.
"Но главный вопрос не в этой задолженности, хотя я прошу вас ее погасить, а в том, что они хотели участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участие. То есть условия прописаны под поставки из-за рубежа. Если можно, разберитесь с вопросом финансов. А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно", – подчеркнул Президент.
твой преЗЕК на какой ездит?
Атественной?????
)))))))))))))))0
И то, что вы обозначили, что не являетесь сторонником Зеленского - их вообще не интересует.
судьям оно тоже звонит???
Никакой арбитраж не имеет к этому никакого отношения.
а зеленка занимается протекционизмом, что тоже есть одна из форм коррупции.
читай учебник. твой зеля тоже его, учебник, в руки не брал
Так что противодействие коррупции, особенно той, от которой в выигрыше оказывается вражеское государство, является его прямой обязанностью.
Это был бы скандал.
Но местной биомассе - как будто так и надо.
" разных стиля - демократия и азиатчина. 74% выбрали азиатчину. Но зарплаты и пенсии хотят как в Европе.
низкие полы? - так это нужно.
зебилята необразованные
Кацапи відмовилися від травцаїв, які самі ж і зробили на УралВагонЗаводі?
пусть местная власть и напишет правила.
для этого и проводилась децентрализация
те же деньги, что платятся в Европе. А не тырить на каждом проекте и потом закупать польский секнд-хенд, как делал Омелян.
трамвай это другое. там нет перегрузок 10g
вот,теперь пускай сначала научатся изготовлять ширпотреб,тогда и тендеры будут выигрывать
Вам интересно - так ОТКРОЙТЕ, МЛЯТЬ, УСЛОВИЯ ТЕНДЕРА и изучите.
А ПОТОМ трындите со "сваим минением"!!!
Якщо Президент Зеленський його підпише - його звинуватять в тому що він підписав закон який не відповідає нормам. І тоді гвалтівники зможуть отримвати від України компенсацію в европейських судах. Якщо він не підпише - лайносрань що прикинулась проевропецями буде кричати що він захищає педофілів.
Як би не відносився до Супрунші, але тут вона права:
"Разом з тим Супрун стверджує, що альтернативний законопроект враховував стан здоров'я засуджених за статеві злочини проти неповнолітніх. «За законопроект, який готували експерти та який відповідає міжнародним нормам права, проголосували в першому читанні. Але Ляшко на хвилі передвиборчого популізму просунув в Раді закон, який буквально легалізує в країні застосування антигуманних методів з тотальним порушенням будь-яких прав людини», - додала вона. Супрун стверджує, що використання хімічної кастрації як методу покарання без згоди є грубим порушенням прав людини, передбачених Конституцією України та міжнародними конвенціями. «Якщо цей закон вступить в силу, Україна матиме позови до Європейського суду з прав людини. А відтак, гроші платників податків будуть витрачатися на компенсації ґвалтівникам. Адже вже зараз очевидно, що це буде визнано порушенням прав людини», - зазначила вона.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/health/country/10616091-suprun-rozkritikuvala-zakon-pro-himichnu-kastraciyu-pedofiliv.html"
1. Трамваї Южмаша - застаріле гівно! Польські Песи і львівські Електрони на швидкісному трамваї у нас хороші і навіть з кондиціонерами, Южмаш - фігня стара. Якщо складати рейтинг якості, то 1) Песа, 2) Електрон, 3) Южмаш.
2. Песу Кличко купив, бо в поляків на складі були 40 трамваїв під київські колії, від яких відмовилися москалі (Волгоград чи Ростов, не пригадую). Як у Електрона, так і у Южмаша виробничі потужності слабкі, вони максимум здатні по 10-15 трамваїв на рік робити. Кличко вибрав 40 трамваїв зараз, а не по 10 штук в рік від Електрону чи Южмашу. Ну і об'єктивно Песа - найкращі трамваї у нас на маршрутах.
3. Після закінчення контракту з Песою провели ще один тендер. Там Песи вже не було, були Електрон і Южмаш. Виграв Електрон і тепер він поставляє трамваї в Київ. Чому? див п.1
4. У Києві на Борщазі є не відремонтована ділянка швидкісного трамваю (Космос при реконструкції лінії гроші розікрав і не доремонтував по 1 маршруту). Так от, там регулярно трамваї з рельсів сходять. Електрони і Южмаш сходять з рельсів,а Песа - ні! Бо у Песи кращі поворотні катки з колесами. І це технічна перевага, яка помогла Песі виграти тендер!