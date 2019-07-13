 Ельченко упрекнул генсека ООН в игнорировании обстрела украинских медиков на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ельченко написал в Twitter.

"А почему бы не сказать хоть слово относительно недавнего нападения и убийства украинских медиков российскими террористами на Донбассе?" - спросил Ельченко в ответ на сообщение новостной службы ООН, в котором генсек Антониу Гутерреш осудил нападения на гражданскую инфраструктуру в Сирии.

Okay. How about saying a word about recent attack and killing of Ukrainian medical personnel by Russian terrorists in Donbas? https://t.co/8kDKNqu3T0 — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 12 июля 2019 г.

Напомним, 1 июля утром террористы атаковали медицинский "Хамер" 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца. В результате выстрела из "ПТРК" (по предварительным данным) от автомобиля остался один каркас. Медики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.

За рулем автомобиля находился старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел санитарного автомобиля ВСУ: прокуратура ведет расследование по статье нарушение законов и обычаев войны

Сержант Ирина Шевченко получила взрывную травму и ожоги. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики два часа боролись за ее жизнь, но она не выжила.