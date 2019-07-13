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 Политика Украины
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Все про:Ельченко (240) обстрел (8035) ООН (2784)

 Ельченко упрекнул генсека ООН в игнорировании обстрела украинских медиков на Донбассе

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко не понимает, почему генеральный секретарь этой организации полностью игнорирует преступления российских оккупационных войск на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ельченко написал в Twitter.

"А почему бы не сказать хоть слово относительно недавнего нападения и убийства украинских медиков российскими террористами на Донбассе?" - спросил Ельченко в ответ на сообщение новостной службы ООН, в котором генсек Антониу Гутерреш осудил нападения на гражданскую инфраструктуру в Сирии.

Напомним, 1 июля утром террористы атаковали медицинский "Хамер" 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца. В результате выстрела из "ПТРК" (по предварительным данным) от автомобиля остался один каркас. Медики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.

За рулем автомобиля находился старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте.

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Сержант Ирина Шевченко получила взрывную травму и ожоги. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики два часа боролись за ее жизнь, но она не выжила.

Источник: https://censor.net.ua/n3137317
 
 
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Вони взагалі ігнорують всі злочини фуйла, звісно, за гроші...заплющують очі.
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Может он не игнорирует,а соучаствует?
Это же ООН определяет существование угрозы миру.
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это которые ехали на хамере с крупнокалиберным пулеметом и подорвались на мине, скорее всего, на своей же?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕльченко упрекнул генсека ООН в игнорировании обстрела украинских медиков на Донбассе
 
 
 
 
 
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