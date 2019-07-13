 Здание "112 канала" в Киеве обстреляли из гранатомета: введен оперативный план "Сирена". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киева.
В результате выстрела никто не пострадал. Событие квалифицировано как террористический акт. В столице введена специальная полицейская операция "Сирена" по задержанию стрелявшего.
"В 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе города. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.
Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - сообщает полиция.
Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.
Как сообщает "Информатор", по предварительнім данным, ночью двое человек подъехали на автомобиле к зданию телеканала "112" и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении.
В стене здания осталось отверстие от выстрела. Куски вывески с эмблемой разлетелись на тротуарную зону и проезжую часть.
По состоянию на 6:00 на месте происшествия все еще работает следственно-оперативная группа. Патрульная полиция перекрыла въезд на Зоологическую. Детали инцидента устанавливаются. Стрелявших разыскивают правоохранители, проверяя все подозрительные автомобили.
да и москали теперь вой подымут на весь мир
постановки рашистского фсб... вообще я удивляюсь как его бойка рабиновича мураева и прочих до сих пор за шпионаж не притянули? уж будь на нашем месте п.зда моржовая они бы уже давно на киче в лефортово сидели!!!
Мертвечина самопиаром занялся, вспоминается как Ветренко перед выборами тоже "покушение" с гранатой себе организовала.
а вот стрелкам...надо еще потренироваться...как-то не уверенно шмальнули))))
(адреса для тренировок подскажем))))
Щоб привернути увагу і виставити себе і недоканал потерпілими.
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Какой все-таки крутой президент в России: только ленивыйй в лицо ему не xapкнул, а он - хоть бы хны, стоит, не уходит, обтекает... о стране все заботится...
Сто процентный самопиар !
Непорядок...
Вот когда пристрелят Медведчука, тогда в Украине будет праздник.
Держава, влада і частина змі самі запускають меседж про сепаратистичні канали і самі ж нічого не роблять...
Я дивуюсь як ветерани ще не прихлопнули десь посеред Києва того ж медведчука чи його поплічників...
Правильно было бы до окончания следствия закрыть это здание на замок. Поставить оцепление и видеонаблюдение (если такового нет) А Мэдвэдчуку, Рабиновица и Тараса (якобы, владельца ТВ канала) изолировать в казематах и не выпускать оттуда. Были бы Вам очень признательны.