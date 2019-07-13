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Все про:обстрел (8035) телевидение (544) 112_Украина (26)

 Здание "112 канала" в Киеве обстреляли из гранатомета: введен оперативный план "Сирена". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве полицейские разыскивают злоумышленника, который выстрелил в фасад здания телеканала "112" из гранатомета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киева.

В результате выстрела никто не пострадал. Событие квалифицировано как террористический акт. В столице введена специальная полицейская операция "Сирена" по задержанию стрелявшего.

"В 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в ​​Шевченковском районе города. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.
Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - сообщает полиция.

Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.

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Как сообщает "Информатор", по предварительнім данным, ночью двое человек подъехали на автомобиле к зданию телеканала "112" и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении.

В стене здания осталось отверстие от выстрела. Куски вывески с эмблемой разлетелись на тротуарную зону и проезжую часть.

По состоянию на 6:00 на месте происшествия все еще работает следственно-оперативная группа. Патрульная полиция перекрыла въезд на Зоологическую. Детали инцидента устанавливаются. Стрелявших разыскивают правоохранители, проверяя все подозрительные автомобили.

Здание 112 канала в Киеве обстреляли из гранатомета: введен оперативный план Сирена 01
Здание 112 канала в Киеве обстреляли из гранатомета: введен оперативный план Сирена 02
Здание 112 канала в Киеве обстреляли из гранатомета: введен оперативный план Сирена 03
Здание 112 канала в Киеве обстреляли из гранатомета: введен оперативный план Сирена 04

Источник: https://censor.net.ua/n3137314
 
 
 Топ комментарии
 
Найс самопиар Медведчука. Теперь и кинцо с путеным можно показывать.
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Со стороны медведчука, тупой самопиар.
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какая милота!.. и это только утро.. с кофейком!
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Найс самопиар Медведчука. Теперь и кинцо с путеным можно показывать.
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Нет нужно все закрыть и опечатать до конца расследования, а расследовать как расстрел Майдана, лет так пять а то и больше, не будем гнаться за сроками, главное качество.
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Вже майже смердить палаючою гумою, тому треба посилити патрулі нацжон та комендантську годину вводити.
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Самострєл.Шукайте лесика.Уже б краще як рейстаг підпалили,може згорів би до тла
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какая жалость...какая жалость...Аж с горя налью себе шампанского )
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медведчук поступил так же как Гитлер с Рейхстагом
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какая милота!.. и это только утро.. с кофейком!
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еще бы в шайтанате что то сгорело утонуло упало или взорвалось... так и день пройдет
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на самострел похоже. их моржовые братья тоже сами себе телемост сделали.
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_Полетели первые ласточки... Похоже план кремля состоит в доведении Украины до нового Майдана, и зельц-президент - иуда и предатель - настойчиво и методично всё для этого делает.
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Гы...пошла жара. Зеленый- это хаос и развал.
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глупо . если у тебя есть в хозяйстве гранатомет а в голове желание его применить . то врежь по дому Медведчука . а лучше по нему самому . не убъешь то хоть напугаешь . а так . безсмысленная трата боеприпасов

да и москали теперь вой подымут на весь мир Здание "112 канала" в Киеве обстреляли из гранатомета: введен оперативный план "Сирена" - Цензор.НЕТ 2277
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можно подумать, что москали раньше не выли? мертвечук пиарится готовясь к выборам , поэтому все , что будет с ним происходить это

постановки рашистского фсб... вообще я удивляюсь как его бойка рабиновича мураева и прочих до сих пор за шпионаж не притянули? уж будь на нашем месте п.зда моржовая они бы уже давно на киче в лефортово сидели!!!
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как дело было мы не знаем . и думаю не узнаем никогда . может москали . может наши . глупые и не в меру ретивые патриоты . в любом случае у РашаТВ и у местных промоскальских підлабузників теперь есть отличный повод покричать на разных телешою . при чем не про придуманных распятых мальчиков а про разгул терроризма в Украине . вот и доказательства на лицо
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Какой-то гранотомет левый, даже стекла не повылетали.
Мертвечина самопиаром занялся, вспоминается как Ветренко перед выборами тоже "покушение" с гранатой себе организовала.
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Ждём сегодня Скабеевское нытьё , про обстрел фашисто-биндеровцевцами , самого чесссного телеанала Украины . .
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почему же злоумышленик -это как раз доброе дело,наоборот зло должно быть наказано надеюсь это так, прицелка хотелось бы побольше
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агрессия кремля, а не местные сепары (патриоты)!)))
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А знаете где были работники канала в это время? Правильно. Их там не было. Всех заблаговременно предупредили. Пускай Медведчук лучше себя плётью полосует и прощения просит, выглядеть будет более натурально.
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думаю плакать будут не многие
а вот стрелкам...надо еще потренироваться...как-то не уверенно шмальнули))))
(адреса для тренировок подскажем))))
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вони шмальнули спеціально так, щоб найменшої шкоди завдати, щоб не витрачатися на ремонт та щоб не переривалася робота каналу. То медведчукський самостріл, самопіар перед виборами. Ото про Вітренко влучно згадали, подібний самопіар та інсценірування.
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Тут або Медведчук сам це зробив,або якісь ідіоти,коли влада не діє,починається безлад.
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Згоден або Медведчук,або холуи Порошенка для дестабилизации перед выборами.
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Какая хрень... Хотели бы отстрелять муху, стреляли бы по окнам. А если мозги не пропитые, то знали бы где окно кабинета редактора. И промазать из 22 абсолютно невозможно, да еще, с такого расстояния ))
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Жадные , не захотели на ремонт кабинета тратиться)
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когда не доходит словами, за дело берется...базука!
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Це скоріше медведчук сам організував.
Щоб привернути увагу і виставити себе і недоканал потерпілими.
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Напевно змі парашистів були першими на місці, все зафільмували і сьогодні смакуватимуть.
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План путіна в дії - Україну тупо штовхають до повного хаосу. 100% то кацапська провокація, як і вибори преЗЕдента та слуг. І це тільки початок, пілять. Зебіли, отямтесь, бо ж біда всім буде, і вас не обмине, ні вас, ні ваші сім`ї.
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Типичный самострел с минимальным ущербом и максимальным воем...
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кошмар и теперь мы не увидем фильм талантливого режисер и друга ***** стоуна? онже нам хотел глаза открыть, рассказать про кровавых биндеровцев и проклятую Киевскую хунту во главе с кровавым пастором, чем занимается наша милиция??? почему не уберегла такой замечательный телеканал в биндеровском логове??? ***** введи войска или у меня будет взрыв мозга.
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Питання - а знімальної групи РТР з ********** там на місці пострілу не було???
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да не будет телемоста так и не узнаем ......Серджио Силаконе13.07.2019 в 08:58

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Какой все-таки крутой президент в России: только ленивыйй в лицо ему не xapкнул, а он - хоть бы хны, стоит, не уходит, обтекает... о стране все заботится...
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совершенно случайно... проходили мимо...
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если стрелять, то из Града или Смерча, а так - пиар от Мертведчука. Кацы всегда такими методами действуют
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Надкюсь в следующий раз попадут в Медведчуку
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Кинули косточку местным ........хе-хе)) двадцатипятипроцентным
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Напоминает унтерофицерскую вдову, которая сама себя высекла.
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Питання. Були десятки обстрілів з гранатометів, і всі кваліфікували як ***********. Чому зараз- теракт?
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Медведчук крохобор ), стена вся в окнах , а граната попала исключительно в глухое место )))
Сто процентный самопиар !
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чтобы на ремонт по минимуму тратится потом..
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Кремлебот? Или дурак? Хотели бы стрелять - стреляли бы по автомобилю Медведчука. Или, как минимум, по окнам. Вы, твари, сами создаете пиарповоды.
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Сепары ударили (не значительные повреждения из значительного оружия) по сепарам для последующего ПИАРА в канун выборов..
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И шо, никакой съемочной группы случайно не оказалось рядом?
Непорядок...
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Один пиар. Хотели бы что-то сереьзное, пальнули в машину Медведчука.
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Ага, он лично в фейсбуке пишет кудой он ехать будет в 3 часа ночи...
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Когда в Украине власти нет, которая защищала бы ее от Медведчуков, тогда появляются местные герои.
Вот когда пристрелят Медведчука, тогда в Украине будет праздник.
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************** попередили що з ними не шуткують.
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Якщо порядок не може навести держава, то вулиця допоможе...
Держава, влада і частина змі самі запускають меседж про сепаратистичні канали і самі ж нічого не роблять...
Я дивуюсь як ветерани ще не прихлопнули десь посеред Києва того ж медведчука чи його поплічників...
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х устраняет честных журналистов и политиков точечно. !!! Не дурак. 20 лет при власти.
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Самі себе обстріляли для реклами. Замість того щоб закрити на х...цей кремлівський канал, влада грається.шоколадна мразота 5 років грів біля себе мертвечука.
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Надо было их вечером бомбануть чем помощнее. Зашкварить всю их шоблу пропутинскую напрочь.😀😀😀
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шо 112 й честный- мля как кизяк бабай девочка Здание "112 канала" в Киеве обстреляли из гранатомета: введен оперативный план "Сирена" - Цензор.НЕТ 5306
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самострелы хреновы - любой малолетка знает что толку от такого выстрела "ноль", только шум
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Похоже порохоботы во главе со своим соевым папиком , поняли что им все сходит с рук и решили немного пошатать будку. Если зеля сглотнет сейчас, то в следущий раз его уже поставят раком раздвинут булки. Зеля , Хватит уже жрать гамбургеры .Пора занятся делом и воплотить в жизнь требование народа - Мародера Порошенко і Ко - ЗА ГРАТИ!
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Господин Аваков!
Правильно было бы до окончания следствия закрыть это здание на замок. Поставить оцепление и видеонаблюдение (если такового нет) А Мэдвэдчуку, Рабиновица и Тараса (якобы, владельца ТВ канала) изолировать в казематах и не выпускать оттуда. Были бы Вам очень признательны.
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Минимум ущерба, максимум воя. Самострел, однозначно.
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Щось слабенько, без жертв. Чи самостріл чи попередження.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗдание "112 канала" в Киеве обстреляли из гранатомета: введен оперативный план "Сирена". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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