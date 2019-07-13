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 Политика Украины
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 За сутки на Донбассе один воин ВСУ получил ранения, один наемник РФ уничтожен, террористы совершили 26 обстрелов, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения и 1 - боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; два раза возле Новотроицкого - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; пять раз неподалеку Водяного - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия; окраину Павлополя - из миномета калибра 120 мм; в районе населенного пункта Березовый - из миномета калибра 120 мм; вблизи Авдеевки - из крупнокалиберного пулемета; возле Песок - из миномета калибра 82 мм; неподалеку Марьинки – из миномета калибра 82 мм; окраину Новомихайловки - со станкового противотанкового гранатомета", - отметили в штабе ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Чермалыка из 120- и 82-мм минометов, где вчера погиб гражданский. ФОТОрепортаж

Также обстрелам подверглись населенные пункты: Зайцево, Новолуганское, Новоолександровка, Попасная, Золотое-4, Светлодарск.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: возле Широкино - из стрелкового оружия; вблизи Авдеевки - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки один боевик НВФ были уничтожен и трое получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3137312
 
 
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Зараз різні риги кажуть голосуйте за нас і війна закінчиться. Буде мир-дружба-жвачка. Мінібєня теж так казав.
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Одужання всім пораненим українським бійцям.
Смерть ворогам та зрадникам.
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Зараз різні риги кажуть голосуйте за нас і війна закінчиться. Буде мир-дружба-жвачка. Мінібєня теж так казав.
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Одужання всім пораненим українським бійцям.
Смерть ворогам та зрадникам.
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ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ НАЕМНИКИ И БАНДИТЫ ЛУГАНДОНА ХЕРАЧАТ ПО ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ А зепрезидент ЗВОНИТ РОССИЙСКОМУ ХАНУ ПОГОВОРИТЬ ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Тому що воно лайно малоросійське і забуло як в російській імперії ставилися до євреїв, вважаючи їх людьми третього сорту.
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ВСЯ НЕЗАЛЕЖНИСТЬ ЛУГАНДОНА И ДОУНБАВБЕ -ЗАКОНЧИТСЯ ЗА 3 ДНЯ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ РОСИЙСКОГО ХАЛИФАТА
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спасибо, что живые!
(бережіть себе...але не набої для "отвєток"...там - лупаште від душі, всим чим маєте!)
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки на Донбассе один воин ВСУ получил ранения, один наемник РФ уничтожен, террористы совершили 26 обстрелов, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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