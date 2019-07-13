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 Европарламент на следующей неделе планирует принятие резолюции об украинских заложниках в РФ, - Точицкий

Обновленный Европейский парламент планирует на следующей неделе принять резолюцию в отношении украинских политзаключенных, которые незаконно содержатся в России и Крыму.

Об этом сообщил посол Украины в Бельгии, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Новоизбранный Европарламент только начал свою работу, а освобождение незаконно задержанных граждан Украины из российского плена уже является одним из главных приоритетов на повестке дня... На следующей неделе, в четверг (18 июля), в Страсбурге Европейский парламент проведет дебаты и будет голосовать за резолюцию в отношении украинских политических заключенных Кремля. Это четкий сигнал России – политически мотивированные преследования граждан Украины неприемлемы, они должны быть освобождены!" - подчеркнул украинский дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит Украина-ЕС развеял спекуляции Кремля о том, что вопрос Крыма уже решен и мир с этим смирился , - Точицкий

Источник: https://censor.net.ua/n3137310
 
 
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