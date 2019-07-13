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 Политика Украины, Экономика
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 Цены на газ в Украине снижаются третий месяц подряд, - Гройсман

Цены на газ в Украине снижаются третий месяц подряд - по решению правительства и согласно мировым тенденциям.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Ограничение происходит с мая. В этом месяце снижение составит около 700 грн. Май, июнь, июль, надеюсь, что и в августе будет снижение. Поставленная задача - снижать цены ", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена на газ для населения в июле снизится на 10,4%

Глава Кабмина также напомнил, что кроме снижения цены на газ, персональной ответственностью руководства НАК "Нафтогаз Украины" является накопление достаточного объема газа для прохождения отопительного сезона и обеспечения транзита по газотранспортной системе.

Источник: https://censor.net.ua/n3137309
 
 
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Конкретно для домохозяйств какая сейчас цена , кто знает ? А то , как с электроэнергий будет . Цена понижается только для крупных потребителей , а малый средний бизнес видит повышение .
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А говорили что невозможно цену на газ понизить, значит 5 лет нагло обманывали людей...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦены на газ в Украине снижаются третий месяц подряд, - Гройсман
 
 
 
 
 
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