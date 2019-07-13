 Зеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества нардепов в Раде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Зеленский отметил, что, установленный Конституцией состав Верховной Рады обусловлен не только нагрузкой на государственный бюджет Украины, но и рядом других критериев, в частности, численностью населения, количеством избирателей, избирательной системой, структурой парламента и др.
"Принимая во внимание сказанное и учитывая то, что сокращение количества народных депутатов Украины имеет как положительные, так и отрицательные последствия, решение вопроса об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины требует взвешенного, основательного анализа и научного подхода", - заявил глава государства.
Зеленский напомнил, что свом указом он образовал Комиссию по вопросам правовой реформы, приоритетным направлением работы которой является подготовка и представление главе государства предложений по внесению изменений в Основной закон Украины.
"Принимая во внимание то, что изменение конституционного состава Верховной Рады Украины связано с необходимостью внесения изменений в статью 76 Конституции Украины, изучение данного вопроса будет осуществляться Комиссией по вопросам правовой реформы", - говорится в ответе президента на петицию.
Цивилизованный мир сможет, в принципе, смириться с коррупцией и кумовством (людьми близкими к Коломойскому или "Кварталу" на ключевых постах).
Он сможет смириться с глYпостью, не всегда адекватностью, непоследовательностью.
С обхождением некоторых законов и - порой "ручными" судами.
Но. Цивилизованный мир стоит на ДЕМОКРАТИИ. Возможности людей ВЫБИРАТЬ.
И цивилизованный мир НЕ будет терпеть политического преследования конкурентов (закрепленного В ЗАКОНЕ) - просто потому что представилась такая сладкая возможность, т.к. сейчас, временно, электоральные симпатии на твоей стороне.
Обозвать "люстрацией" (применяемой только к ПРЕСТУПНЫМ режимам и к НЕ выборным должностям.) - зачистку политического поля от "неудобных" оппонентов - это может сработать для зе-л@хов, но не для мировой общественности.
Не для политиков и не для журналистов. ..Приехать на "Инвест форум" в Канаду - там похвастаться достиженями Команды Порошенко, а потом их всех "люстрировать" - это как-то некомильфо.
И еще. С сегодняшнего дня ВПЕРВЫЕ в зарубежной/международной прессе я стал встречать определение Зеленского как "пророссийского политика".
До того, я видел, как его называли "новым", "неумелым", "неопытным", "экстравагантным" - но доселе никогда "пророссийским".
Сегодня читаем:
"Украина скатывается в кризис из-за верятного пророссийского курса нового Президента...." (Джулиан Ропске)
https://twitter.com/*************/status/1149676516453867526
Объемная статья на РадыеСвабода о пророссийком реванше в Украине.
http://svaboda.org/a/30052024.html
Статья Пионтковского о Зеленском - как о пророссийском политике.
Чем это грозит?
Украине - изоляцией. Возвращением в "таежный союз". Со статусом даже не Беларуси, а условного "Крыма", который наш. Плюс репрессии, отжим бизнесов, земли, недвижимости - все прелести оккупации.
Патрону Зеленского - возможными дополнительными неприятностями, если ситуация будет продолжаться в том же духе.
Зеленскому - "четырьмя шестерками". Говорят, в гадании это означает "дальнюю дорогу". Иногда - в Ростов.
(с)Аллан Левитов
А то заумь какая-то: "взвешенный анализ, научный подход".
Нарид дупля не отобьёт...
"Принимая во внимание сказанное и учитывая то, что сокращение количества народных депутатов Украины имеет как положительные, так и отрицательные последствия, решение вопроса об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины требует взвешенного, основательного анализа и научного подхода"
здравствуй богдан сесесер
образовывается в ходе встречи
брови пора растить - леонидом ильичем дохнуло....
"Та вы это просто пошутили!"