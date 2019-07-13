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 Политика Украины
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Все про:ВР (23158) депутат (2670) Зеленский (2115) петиция (140)

 Зеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества нардепов в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества народных депутатов в Верховной Раде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Зеленский отметил, что, установленный Конституцией состав Верховной Рады обусловлен не только нагрузкой на государственный бюджет Украины, но и рядом других критериев, в частности, численностью населения, количеством избирателей, избирательной системой, структурой парламента и др.

"Принимая во внимание сказанное и учитывая то, что сокращение количества народных депутатов Украины имеет как положительные, так и отрицательные последствия, решение вопроса об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины требует взвешенного, основательного анализа и научного подхода", - заявил глава государства.

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Зеленский напомнил, что свом указом он образовал Комиссию по вопросам правовой реформы, приоритетным направлением работы которой является подготовка и представление главе государства предложений по внесению изменений в Основной закон Украины.

"Принимая во внимание то, что изменение конституционного состава Верховной Рады Украины связано с необходимостью внесения изменений в статью 76 Конституции Украины, изучение данного вопроса будет осуществляться Комиссией по вопросам правовой реформы", - говорится в ответе президента на петицию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137307
 
   
 Топ комментарии
 
А чего не ответил на петицию о его отставке, а просто сцыкливо закрыл подписи?
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Мало кто понял, что произошло вчера.
Цивилизованный мир сможет, в принципе, смириться с коррупцией и кумовством (людьми близкими к Коломойскому или "Кварталу" на ключевых постах).
Он сможет смириться с глYпостью, не всегда адекватностью, непоследовательностью.
С обхождением некоторых законов и - порой "ручными" судами.
Но. Цивилизованный мир стоит на ДЕМОКРАТИИ. Возможности людей ВЫБИРАТЬ.
И цивилизованный мир НЕ будет терпеть политического преследования конкурентов (закрепленного В ЗАКОНЕ) - просто потому что представилась такая сладкая возможность, т.к. сейчас, временно, электоральные симпатии на твоей стороне.
Обозвать "люстрацией" (применяемой только к ПРЕСТУПНЫМ режимам и к НЕ выборным должностям.) - зачистку политического поля от "неудобных" оппонентов - это может сработать для зе-л@хов, но не для мировой общественности.
Не для политиков и не для журналистов. ..Приехать на "Инвест форум" в Канаду - там похвастаться достиженями Команды Порошенко, а потом их всех "люстрировать" - это как-то некомильфо.
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Послы G7 раскритиковали "инициативу" т.н. "люстрации" от Зеленского.

И еще. С сегодняшнего дня ВПЕРВЫЕ в зарубежной/международной прессе я стал встречать определение Зеленского как "пророссийского политика".
До того, я видел, как его называли "новым", "неумелым", "неопытным", "экстравагантным" - но доселе никогда "пророссийским".
Сегодня читаем:
"Украина скатывается в кризис из-за верятного пророссийского курса нового Президента...." (Джулиан Ропске)
https://twitter.com/JulianRoepcke/status/1149676516453867526
Объемная статья на РадыеСвабода о пророссийком реванше в Украине.

http://svaboda.org/a/30052024.html
Статья Пионтковского о Зеленском - как о пророссийском политике.
Чем это грозит?
Украине - изоляцией. Возвращением в "таежный союз". Со статусом даже не Беларуси, а условного "Крыма", который наш. Плюс репрессии, отжим бизнесов, земли, недвижимости - все прелести оккупации.
Патрону Зеленского - возможными дополнительными неприятностями, если ситуация будет продолжаться в том же духе.
Зеленскому - "четырьмя шестерками". Говорят, в гадании это означает "дальнюю дорогу". Иногда - в Ростов.
(с)Аллан Левитов
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Не будет шуткой, если создадут двухпалатный парламент, который годится для федеративного государства и когда тихой сапой будут передавать всё больше прав объектам нефедерации до тех пор, пока они не станут объектами федерации...
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Мало кто понял, что произошло вчера.
Цивилизованный мир сможет, в принципе, смириться с коррупцией и кумовством (людьми близкими к Коломойскому или "Кварталу" на ключевых постах).
Он сможет смириться с глYпостью, не всегда адекватностью, непоследовательностью.
С обхождением некоторых законов и - порой "ручными" судами.
Но. Цивилизованный мир стоит на ДЕМОКРАТИИ. Возможности людей ВЫБИРАТЬ.
И цивилизованный мир НЕ будет терпеть политического преследования конкурентов (закрепленного В ЗАКОНЕ) - просто потому что представилась такая сладкая возможность, т.к. сейчас, временно, электоральные симпатии на твоей стороне.
Обозвать "люстрацией" (применяемой только к ПРЕСТУПНЫМ режимам и к НЕ выборным должностям.) - зачистку политического поля от "неудобных" оппонентов - это может сработать для зе-л@хов, но не для мировой общественности.
Не для политиков и не для журналистов. ..Приехать на "Инвест форум" в Канаду - там похвастаться достиженями Команды Порошенко, а потом их всех "люстрировать" - это как-то некомильфо.
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Послы G7 раскритиковали "инициативу" т.н. "люстрации" от Зеленского.

И еще. С сегодняшнего дня ВПЕРВЫЕ в зарубежной/международной прессе я стал встречать определение Зеленского как "пророссийского политика".
До того, я видел, как его называли "новым", "неумелым", "неопытным", "экстравагантным" - но доселе никогда "пророссийским".
Сегодня читаем:
"Украина скатывается в кризис из-за верятного пророссийского курса нового Президента...." (Джулиан Ропске)
https://twitter.com/*************/status/1149676516453867526
Объемная статья на РадыеСвабода о пророссийком реванше в Украине.

http://svaboda.org/a/30052024.html
Статья Пионтковского о Зеленском - как о пророссийском политике.
Чем это грозит?
Украине - изоляцией. Возвращением в "таежный союз". Со статусом даже не Беларуси, а условного "Крыма", который наш. Плюс репрессии, отжим бизнесов, земли, недвижимости - все прелести оккупации.
Патрону Зеленского - возможными дополнительными неприятностями, если ситуация будет продолжаться в том же духе.
Зеленскому - "четырьмя шестерками". Говорят, в гадании это означает "дальнюю дорогу". Иногда - в Ростов.
(с)Аллан Левитов
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А чего не ответил на петицию о его отставке, а просто сцыкливо закрыл подписи?
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"промурчать" надо, Воха...
А то заумь какая-то: "взвешенный анализ, научный подход".
Нарид дупля не отобьёт...
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корыто ещё нужно, 95 квартал кушать хочет
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Зрада зрадная. Минстецькам не угодишь.
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фига се закурлыкал
"Принимая во внимание сказанное и учитывая то, что сокращение количества народных депутатов Украины имеет как положительные, так и отрицательные последствия, решение вопроса об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины требует взвешенного, основательного анализа и научного подхода"
здравствуй богдан сесесер Зеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 6022
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та не иначе от кого то набрался - сам бы не смог.
образовывается в ходе встречи Зеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 3131
брови пора растить - леонидом ильичем дохнуло.... Зеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 3131
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Зелю что то климануло на анализах... 😱 😂
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Шариков тоже заявлял профессору Преображенскому на второй день после снятия бинтов, что избран в конституционную ассамблею на участке Швондера
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Гей, порохоботи, а що ви п'ять років робили? Чому не зменшили кількість депутатів? Мали свою коаліцію, більшість коал в Раді були ваші, могли б протянуть, як Югика.
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Ти таке говориш ! Он петрусю 5 років не вистачило змінити виборчий закон- ще у 2014 обіцяло пропорційну систему з відкритими списками. Мабуть щось пішло не так.......
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Дык так а понту от них если они на работу не ходят? Их там в ВР всегда не больше сотни. Гнать их оттуда особенно жопоблоковцев и другую вату, бандитов, и вредителей. А то и тебя володя на подсрачниках погонят что и толпа охраны не поможет с которыми ты ходишь. А должен ведь на велосипеде ездить с одним охраником "слуга народный" Зеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 4883
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А чего же он не ответил своим любимым:
"Та вы это просто пошутили!"

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Да воно таких слов не знает как тут написано,воно ото обнюхане даже прочесть по бамажке такое не смогёт! Шо то вы себе за атамана выбрали украинцы 73%-ные ??? Это полный п...дець,......уем по роялю ....ляаа! Это же надо!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества нардепов в Раде
 
 
 
 
 
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