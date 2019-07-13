 У партии "Слуга народа" пока нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков, - Разумков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Это сложный вопрос, по которому у нас идут глубокие внутрипартийные дискуссии. Мы понимаем, что каким бы ни был наш ответ, найдутся те, кто будет недоволен. Поэтому, как только мы достигнем консенсуса в этом вопросе, обязательно проинформируем общественность", — сказал Разумков.

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