 У партии "Слуга народа" пока нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков, - Разумков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Это сложный вопрос, по которому у нас идут глубокие внутрипартийные дискуссии. Мы понимаем, что каким бы ни был наш ответ, найдутся те, кто будет недоволен. Поэтому, как только мы достигнем консенсуса в этом вопросе, обязательно проинформируем общественность", — сказал Разумков.
мир, дружба, жвачка ДА ЗЕБИЛИКИ?
Музыкант и глава партии «Голос» Святослав Вакарчук говоря о ЛГБТ-сообществе и разрешении однополых браков заявил, что Украина страна равных прав и равных возможностей.
(с)
А че, толька ЗА!!
Скока той жизни!
🤣🤣