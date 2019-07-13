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 Политика Украины, Общество
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Все про:легализация наркотиков (18) однополые браки (9) Разумков Дмитрий (93) Слуга народа (114)

 У партии "Слуга народа" пока нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков, - Разумков

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что у этой политсилы пока нет единой позиции по легализации марихуаны и однополых браков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Это сложный вопрос, по которому у нас идут глубокие внутрипартийные дискуссии. Мы понимаем, что каким бы ни был наш ответ, найдутся те, кто будет недоволен. Поэтому, как только мы достигнем консенсуса в этом вопросе, обязательно проинформируем общественность", — сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрирован в ВР

Источник: https://censor.net.ua/n3137306
 
 
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та всё сложнее: вова хочет, даже на крышу вылез - а разумков пока не соглашается У партии "Слуга народа" пока нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков, - Разумков - Цензор.НЕТ 349
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Не переживай,кремлевские кураторы подскажут если что...
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ну а шо?
мир, дружба, жвачка ДА ЗЕБИЛИКИ?
У партии "Слуга народа" пока нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков, - Разумков - Цензор.НЕТ 2571
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зебилы думать не умеют, орать начнут когда в их дом придут ихтамнеты под видом "ополченцев"
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порошенко зрадник і мародер, порохоскот нЕлюди.
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похоже Разумкову просто забыли рассказать про однополые отношения..
У партии "Слуга народа" пока нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков, - Разумков - Цензор.НЕТ 3900
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Шоу бизнес за , а вот бывшие рыги привыкли свою нетрадиционность скрывать - я так понимаю почему нет единой позиции
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Вы - неправы, с коксом у них единая позиция...
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50 на 50: половина *****, половина крутит космяки.
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Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук поддержал легализацию однополых браков и марихуаны.

Музыкант и глава партии «Голос» Святослав Вакарчук говоря о ЛГБТ-сообществе и разрешении однополых браков заявил, что Украина страна равных прав и равных возможностей.
(с)
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Я забыл, Разумков - это бывший политтехнолог партии регионалов Януковича?
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вы сомневаетесь, что они там все *****?
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Пазіція по Камасутре і в вдувать +!
А че, толька ЗА!!
Скока той жизни!
🤣🤣
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Интересно, долго ли продержатся эти разумковы с богданами, когда Зелемойский с чистой совестью может сказать - "Это всё не я наговорил"?
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Тумблєр,як там аншлюс,ти на нічну заступив,товаріщ прапорщік
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ партии "Слуга народа" пока нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков, - Разумков
 
 
 
 
 
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