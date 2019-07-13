 Подруга Елены Кравец из "95 квартала" Мецгер стала членом наблюдательного совета национализированного Приватбанка, - "Новое время"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Новое время".
Издание отмечает: "Новичок наблюдательного совета ПриватБанка Юлия Мецгер была отмечена на личном фото Елена Кравец в ее Инстаграм, где они вместе были на вечеринке.
У самой Мецгер нет ни одного поста в ее аккаунте соцсети.
Кравец и Мецгер знакомы как минимум четыре года. Фото с Инстаграма датировано 2017 годом, а фото ниже, где они обозначены вместе, было загружено в 2018 году в аккаунт Facebook генерального директора Red Bull Украины Татьяны Лукинюк.
В facebook Татьяны Лукинюк также три совместных фото с Еленой Кравец и Юлией Мецгер, сделанных в 2015-2016 гг. Они вместе с членами семей и другими людьми обозначены на фотографиях на концерте Pianoboy, в кафе и в аэропорту Киев (Жуляны) перед отлетом в Дубай.
Как сообщалсь ранее, 5 июля Кабмин по квоте президента назначил членами наблюдательных советов национализированного ПриватБанка и госбанка Ощадбанк бывших сотрудников Укрэксимбанка Юлию Мецгер и Юрия Храмова.
Мецгер была юристом "Укрэксимбанка", а Юрий Храмов ранее работал в этом банке, был заместителем председателя правления.
Согласно декларации Юлии Мецгер, как кандидата на должность члена наблюдательного совета, ее мужем является Евгений Владимирович Мецгер. Скорее всего, это заместитель председателя правления государственного "Укргазбанка". В его официальной биографии есть упоминание о получении высшего образования в Криворожском техническом университете. Евгений Мецгер и Елена Кравец - ровесники.
Остальным - "ПОШУТИЛ снижать тарифы", да и субсидии пора отменять, как считает Розумков и Богдан - ведь эра зубожиння закончилась..
...брат Юзика метит куда выше, и уверенно претендует на вакантное кресло главы Полтавской ОГА. Назначение откровенно скандальное, и вопрос решили отложить до 21 июля, вернувшись к нему уже после выборов в Раду. Скандальное это назначение не только потому, что это брат Юзика. Но и, например, потому, что одна из компаний Корявченкова является фигурантом криминальных производств №32017000000000253 и №42018221080000182. Открытых, соответственно Нацполицией и Харьковской прокуратурой. «Конфитраст» Корявченкова подозревается в отмывании денег в составе конвертационного центра и махинациях с земельными участками.
Поэтому надо немного подождать. А пока можно просто делать деньги. «Укрзализныця» - одна из самых бездонных черных дыр бюджета. И в этой большой черной дыре есть дыра поменьше, но такая же черная: щебневые карьеры. Продукцию которых можно покупать по заниженной цене, а продавать по рыночной. Наше маленькое щебневое Росукрэнерго. «Кто молодец? Я молодец», - как бы говорит всем украинцам брат Юзика, несомненный идеолог этой схемы.
И всем хорошо. И Юзику, получившему процент за доступ к телу. И его брату - гранитному акробату, звезда которого наконец взошла с областного уровня на национальный. А главное - закончилась эпоха вранья, жадности и чего-то там еще. И началась новая эпоха - тотального дерибана страны.
«Свинарчукигейт», говорите? Ребята без колебаний садятся на потоки госпредприятий еще до выборов, еще даже не имея своего правительства. Можно только представить масштабность подхода новой креативной команды, которую она продемонстрирует, создав коалицию в парламенте.
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2061956460775961
это напоминает оккупацию страны кошерными клоунами и уродцами..
Сама Кравец не в Офисе президента, а актриса 95 Квартала
Это все что следует из статьи
Первое - с общей вечеринки
Второе - в общей компании (ни Метцгер ни Кравец его не загрузили даже к себе на страницы)
Третье - с концерта Пианобой
Не тянет это на «подруг».
Согласно Указу Президента Украины Петра Порошенко № 646/2014 от 13 августа 2014 года, О. Свинарчук возглавил Межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля (по согласию).
С июня 2019 опять возглавил корпорацию «Богдан»
а могла бы и 2м пресс-секретарем к откенгурированному.
мендель же он тама, чего бы и мецгер не быть?
Я же просто с огромным интересом наблюдаю как простой видео блогер доводит до нервного срыва своих высокопоставленных врагов и набирает политический вес.
страна возможностей-
"жити- по новому 2.0"ой, "жити- по коломойше 2.0"
Мясник в переводе
Это же не Израиль, это Украина.
Украину спасёт только здоровый национализм.
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