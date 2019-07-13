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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (2115) Приватбанк (488)

 Подруга Елены Кравец из "95 квартала" Мецгер стала членом наблюдательного совета национализированного Приватбанка, - "Новое время"

Бывший юрист "Укрэксимбанка" Юлия Мецгер, которая вошла по квоте президента Зеленского в наблюдательный совет ПриватБанка, оказалась подругой Елены Кравец из студии 95 квартала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Новое время".

Издание отмечает: "Новичок наблюдательного совета ПриватБанка Юлия Мецгер была отмечена на личном фото Елена Кравец в ее Инстаграм, где они вместе были на вечеринке.

Подруга Елены Кравец из 95 квартала Мецгер стала членом наблюдательного совета национализированного Приватбанка, - Новое время 01

У самой Мецгер нет ни одного поста в ее аккаунте соцсети.

Кравец и Мецгер знакомы как минимум четыре года. Фото с Инстаграма датировано 2017 годом, а фото ниже, где они обозначены вместе, было загружено в 2018 году в аккаунт Facebook генерального директора Red Bull Украины Татьяны Лукинюк.

Подруга Елены Кравец из 95 квартала Мецгер стала членом наблюдательного совета национализированного Приватбанка, - Новое время 02


В facebook Татьяны Лукинюк также три совместных фото с Еленой Кравец и Юлией Мецгер, сделанных в 2015-2016 гг. Они вместе с членами семей и другими людьми обозначены на фотографиях на концерте Pianoboy, в кафе и в аэропорту Киев (Жуляны) перед отлетом в Дубай.

Подруга Елены Кравец из 95 квартала Мецгер стала членом наблюдательного совета национализированного Приватбанка, - Новое время 03


Как сообщалсь ранее, 5 июля Кабмин по квоте президента назначил членами наблюдательных советов национализированного ПриватБанка и госбанка Ощадбанк бывших сотрудников Укрэксимбанка Юлию Мецгер и Юрия Храмова.

Мецгер была юристом "Укрэксимбанка", а Юрий Храмов ранее работал в этом банке, был заместителем председателя правления.

Согласно декларации Юлии Мецгер, как кандидата на должность члена наблюдательного совета, ее мужем является Евгений Владимирович Мецгер. Скорее всего, это заместитель председателя правления государственного "Укргазбанка". В его официальной биографии есть упоминание о получении высшего образования в Криворожском техническом университете. Евгений Мецгер и Елена Кравец - ровесники.

Источник: https://censor.net.ua/n3137304
 
 
 Топ комментарии
 
я все больше начинаю ненавидеть 95 квартал и все, что с ним связано..
это напоминает оккупацию страны кошерными клоунами и уродцами..
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ну просто друзья, кумовья, любовницы, их подруги и любовники, любовники любовников и любовницы любовниц - что не сделаешь для "своих"?😂
Остальным - "ПОШУТИЛ снижать тарифы", да и субсидии пора отменять, как считает Розумков и Богдан - ведь эра зубожиння закончилась..
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ну просто друзья, кумовья, любовницы, их подруги и любовники, любовники любовников и любовницы любовниц - что не сделаешь для "своих"?😂
Остальным - "ПОШУТИЛ снижать тарифы", да и субсидии пора отменять, как считает Розумков и Богдан - ведь эра зубожиння закончилась..
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Ну слава богу хоть не кума или родственник 😁
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родственники тоже при делах:

...брат Юзика метит куда выше, и уверенно претендует на вакантное кресло главы Полтавской ОГА. Назначение откровенно скандальное, и вопрос решили отложить до 21 июля, вернувшись к нему уже после выборов в Раду. Скандальное это назначение не только потому, что это брат Юзика. Но и, например, потому, что одна из компаний Корявченкова является фигурантом криминальных производств №32017000000000253 и №42018221080000182. Открытых, соответственно Нацполицией и Харьковской прокуратурой. «Конфитраст» Корявченкова подозревается в отмывании денег в составе конвертационного центра и махинациях с земельными участками.
Поэтому надо немного подождать. А пока можно просто делать деньги. «Укрзализныця» - одна из самых бездонных черных дыр бюджета. И в этой большой черной дыре есть дыра поменьше, но такая же черная: щебневые карьеры. Продукцию которых можно покупать по заниженной цене, а продавать по рыночной. Наше маленькое щебневое Росукрэнерго. «Кто молодец? Я молодец», - как бы говорит всем украинцам брат Юзика, несомненный идеолог этой схемы.
И всем хорошо. И Юзику, получившему процент за доступ к телу. И его брату - гранитному акробату, звезда которого наконец взошла с областного уровня на национальный. А главное - закончилась эпоха вранья, жадности и чего-то там еще. И началась новая эпоха - тотального дерибана страны.
«Свинарчукигейт», говорите? Ребята без колебаний садятся на потоки госпредприятий еще до выборов, еще даже не имея своего правительства. Можно только представить масштабность подхода новой креативной команды, которую она продемонстрирует, создав коалицию в парламенте.
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2061956460775961
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Уже хоть разнообразие. А то одни кумовья, бизнес партнеры, друзья и прочее. Уморил уже. Правда зебилы, зажили по "новому"?
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Просто все вышеперечисленные уже закончились Теперь будут выбирать среди друзей , ну а потом друзей друзей
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друзья - то такое, сейчас пошла очередь любовниц и любовников и их любовниц и любовников.. именно в таком порядке))
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Шоу бизнесе я слышал особенно ценятся любовник любовника 😁
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ну, судя по "Подруга Елены Кравец из "95 квартала" Мецгер стала членом наблюдательного совета..." - там уйма вариантов, тем более ленка к ней явно неровно дышит)
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А шо такое? Це ж не родичка и не кума? Це просто падруга! Пошли кофе попьем!
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При КалоМойші був самий кращий Банк..Имхо.
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незачет.. все помнят приват при кАломойши и его "кращись"
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я все больше начинаю ненавидеть 95 квартал и все, что с ним связано..
это напоминает оккупацию страны кошерными клоунами и уродцами..
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Они как раз не кошерные, они просто гниды на теле Украины.
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Читаю - подруга Ленки стала членом наблюдательного совета Просто в заголовке забыли добавить - життя по новому
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Ниже заголовка почитайте
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а точнее - "подруга Ленки стала членом наблюдательного совета и стала житти по новому" Подруга Елены Кравец из "95 квартала" Мецгер стала членом наблюдательного совета национализированного Приватбанка, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 7218 - как учитель с зп в 40 000 баксов))
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Их уже клинит по полной, фантазия и словарный запас кончаются. Не понимают бедные как "Вывсеврети" и "этоПедровиноват" тут прилепить.
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Из статьи следует что Кравец училась с мужем Метцгер в одном вузе и пару раз в 2016-2017 годах пересекалась с самой Метцгер на мероприятиях

Сама Кравец не в Офисе президента, а актриса 95 Квартала

Это все что следует из статьи
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Не работай так тупо и топорно, денег не дадут.
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Ну по фото здесь выложенных , как минимум три раза Вопрос сколько фото на вашей страничке людей с которыми вы пересеклись пару раз ?
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Да три фото
Первое - с общей вечеринки
Второе - в общей компании (ни Метцгер ни Кравец его не загрузили даже к себе на страницы)
Третье - с концерта Пианобой

Не тянет это на «подруг».
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Вы или лично с ними знакомы или скорее новые методички подвезли
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И кстати если вы так осведомлены - то случайно на первом фото третья дама не вы ли ? 😜
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Вспомнилось как вы и вам подобные за рукопожатие приписывали Пороху чуть ли не в родственники Свинарчуков, а тут прямо я не я и это вообще не подруга.
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Свинарчук возглавлял штаб Петра Порошенко на Черкасщине во время президентских выборов 2014 года.

Согласно Указу Президента Украины Петра Порошенко № 646/2014 от 13 августа 2014 года, О. Свинарчук возглавил Межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля (по согласию).
С июня 2019 опять возглавил корпорацию «Богдан»
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А вы в курсе что Свинарчук под зе люстрацию не попадает ? Он же сам то уволился 😁
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Ну это же намного круче трёх кумов - Гейпрокуроров?
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Чувакам некогда, жирные куски могут расхватать...
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там друг попросил, а там подруга, они хорошие честно-честно, ну разве им откажешь? Подруга Елены Кравец из "95 квартала" Мецгер стала членом наблюдательного совета национализированного Приватбанка, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 5623
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Да у них там конкурс проходил , как зе до выборов обещал - конкурс на лучшую подругу Кравец
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промелочилась мадама...
а могла бы и 2м пресс-секретарем к откенгурированному.
мендель же он тама, чего бы и мецгер не быть?
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Всіх подруг, корєшів, коханок треба працевлаштувати... Короче поміняли шило на мило !
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Ох и Поршенко!!! гадит наридной власти, как может, правда ж, Зелюки?
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Порошенко читает стихи о Шарие и сходит с ума, ему некогда )))
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Не, наверное он сам сочиняет. Вам как поклоннику лучше знать ))
Я же просто с огромным интересом наблюдаю как простой видео блогер доводит до нервного срыва своих высокопоставленных врагов и набирает политический вес.
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та судя по истерике зебилов шария после пары слов Пороха - нервный срыв у них приключился на все 12 баллов. Подруга Елены Кравец из "95 квартала" Мецгер стала членом наблюдательного совета национализированного Приватбанка, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 8695 Забавно было наблюдать, как стадо "шариковых" истерило по поводу отсутствия у них "шариков" Подруга Елены Кравец из "95 квартала" Мецгер стала членом наблюдательного совета национализированного Приватбанка, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 8695
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Хейтерство - самый простой способ набрать себе баллов и, по вохможности, их монетизировать, все простые смертные этим страдают...
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не ври- порох занят тем что подкидывает в слугу урода всякую шваль- типа кума гепы и как щас модно у зебобиков стало "кума жены кума *****" (с) Подруга Елены Кравец из "95 квартала" Мецгер стала членом наблюдательного совета национализированного Приватбанка, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 6078
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Подумаешь - в Украине образованного работоспособного и квалифицированного народа как кот наплакал. В кого не ткни пальцем - обязательно попадёшь на чьего-то родственника, друга, соседа, "соратника" (это вообще для идиотов придумали грех), свата, брата, бывшего, будущего, одноклассника, однокамерника,и т.п. Предлагаю украинцам меньше обращать внимания на такие разводы вилами по воде.
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незачет... зебилы 5 лет орали что "друзья-кумовья", более того - главный голобородько клялся и божился что "никаких друзей-кумовьев, только по конкурсу!" - а тут бац, и от "слуги урода" пришла новая методичка "меньше обращать внимания на такие разводы вилами по воде."? Подруга Елены Кравец из "95 квартала" Мецгер стала членом наблюдательного совета национализированного Приватбанка, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 1199
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Все чесно! Вона пройшла конкурс. Фото з конкурса з Кравець є навіть в статті. Хто ще сумнівається!?
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ее отобрали лучшие Ычары страны- она просто отправила резюме Подруга Елены Кравец из "95 квартала" Мецгер стала членом наблюдательного совета национализированного Приватбанка, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 2223
страна возможностей- "жити- по новому 2.0" ой, "жити- по коломойше 2.0"
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Це аби було так: Фонду Марини Порошенко збільшать бюджет на півмільярда гривень, то тут би було пару коментів від п'яних кацапів і все.... І нікому не цікаво що це бюджет 2019 року ні тут мецгер якась ще й подруга кравець - зрадааааа
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где штейн находит столько лиц щироукраинской реформаторской национальности? он их что, из исторической родины выписывает оптом?
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Це перемога і боротьба з кумівством. Подруга Елены Кравец из "95 квартала" Мецгер стала членом наблюдательного совета национализированного Приватбанка, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 3153
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Опять кошерные полезли изо всех углов.
Это же не Израиль, это Украина.

Украину спасёт только здоровый национализм.
...и далее по сей теме:
Подруга Елены Кравец из "95 квартала" Мецгер стала членом наблюдательного совета национализированного Приватбанка, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 4328



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Зедебілів тут нема. Їх зараз плющить. Нейромедіаторна ломка, а бабла на курс лікування в ніщебродів нема. За них відпрацьовує лахта, дехто через гугл-транслейт.
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Особенно стремно это выглядит на фоне недавней новости:

09.07.19 15:02 Три иностранных специалиста ушли из набсовета "Приватбанка"

Энгина Акчакочу - автора программы реформирования банковской системы Турции.
Андреа Монетте - управляющий партнер инвесткомпании Apollo Management.
Стивене Силиги - авторе реформы финсектора в Ирландии
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодруга Елены Кравец из "95 квартала" Мецгер стала членом наблюдательного совета национализированного Приватбанка, - "Новое время"
 
 
 
 
 
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