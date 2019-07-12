 Ранее судимый гражданин выбросил щенка с 4 этажа в Днепре и тот погиб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лысенко привел информацию о вызове патруля: "12.07.2019 12:29 (статус задания: прибыл - 12:48) г. Днепр просп. Слобожанский 11.





Неизвестный ранее судимый по кличке "Краб" выбросил с 4 этажа щенка, который пока жив. Они боятся подойти, потому что владелец животного был ранее судим за убийство. Заявитель просит ее личные данные никому не разглашать.

Рапорт

Прибыв на место было установлено, что гр. Кравченко Роман Юрьевич 197х г.р. ранее судимый, находясь по адресу своего проживания просп.Слобожанский хх кв. хх выбросил из окна или балкона собаку щенка коричневого цвета которая похожа на пит-буля, на шее имела ошейник, со слов соседей это его собака за которой он ухаживал. Под окнами на асфальте обнаружена мертвую собаку. На место вызвано СОГ Индустриального ОП, КП Зооконтроль. От жительницы дома было отобрано заявление по данному факту.

Во время отвоз материалов, было замечено лицо похожее по ориентировке, заявительница подтвердила лицо, и гр. Кравченко Роман Юрьевич доставлен в Индустриальное оп для выяснения обстоятельств".

Также Лысенко написал: "Лично найму лучших в городе адвокатов, которые смогут поддержать обвинение.

Если такие есть в ФБ - готов к диалогу.

Мы не мордор, такие твари для нашего города исключение. Им не место среди нас".



