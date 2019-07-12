 100 новых грузовиков МАЗ отправлены в воинские части, - Минобороны. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Первую партию из двадцати автомобилей получили и военнослужащие артиллерийского подразделения одной из отдельных механизированных бригад, которая сейчас в районе проведения ООС удерживает наши боевые позиции неподалеку Авдеевки.
Такое... Твоё слово против моего : а я скажу , что там 0% комплектующих агрессора.
И???
Богдан-6317 - багатоцільовий автомобіль, обладнаний китайским 6-циліндровим дизельним двигуном з турбонаддувом WP10.380E32 з робочим об'ємом 9,726 л та потужністю 380 к.с. Використання цих двигунів дозволило поліпшити динамічні та експлуатаційні характеристики автомобілів, а також відмовитися від складових російського виробництва. Також машини комплектуються КПП Fast Gear з Китаю та турецьким зчепленням Hummer Kupplungen.
Богдан, свинарчуковий, таки так!
Мовчу вже про"Ленінське Кузніловще"..
А Миколаїва воєннні заводи?
Херсон??
рашистська!
😁
🐷ботики, ви -💩💩!!
12 июля 2019, 19:24
Украинский телеведущий тоже высказался матом в адрес Путина
http://www.rosbalt.ru/world/2019/07/12/1791946.html
3 ч. ·
Только 7-го июля я написал, что будет алаверды от украинцев:
https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/2369192286475405
И вот оно... Я не говорю о том, что может случиться. Я говорю о том, что обязательно случится.https://www.facebook.com/artem.ovdienko/videos/2807501009279333/
Кличко зачем-то закупает польские трамваи, произведенные на Уралвагонзаводе в РФ. Украина имеет свои два завода по производству трамваев, а он закупает польско-российские. Это идиотизм или это клептократия, или сознательная диверсия? Я думаю, это сознательная диверсия. И Порошенко, и Кличко работают на Путина. Иначе как объяснить, что пол-арбуза было укокошено на этот странный пешеходный мост? За пять лет ни одной станции метро не построено. Впервые с 1960 года.
Жодна країна під час війни не бере краще від технології
ворога!
🐷ботики, ви не зрада а #бануті!!
😁
Богдан-6317 хорошая машина!.. в войсках на бездорожье и на трассах хорошо себя зарекомендовала.. Богдан-6317
13.07.2019 00:08 Ответить Больше не нравится 2
незалежни от парашки, Петррилло, не??
А свинарчуки ХерОи..
😁
Читайте, умники :https://www.ukrmilitary.com/2019/07/bogdan-6317.html
Китай, Турция, Украина...