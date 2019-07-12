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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
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 100 новых грузовиков МАЗ отправлены в воинские части, - Минобороны. ФОТО

11 июля с Центральной автомобильной базы хранения и ремонта на Хмельнитчине передали в войска около сотни новых автомобилей МАЗ (БОГДАН-6317). Это современный бортовой полноприводный автомобиль повышенной проходимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

100 новых грузовиков МАЗ отправлены в воинские части, - Минобороны 01

Первую партию из двадцати автомобилей получили и военнослужащие артиллерийского подразделения одной из отдельных механизированных бригад, которая сейчас в районе проведения ООС удерживает наши боевые позиции неподалеку Авдеевки.

100 новых грузовиков МАЗ отправлены в воинские части, - Минобороны 02

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100 новых грузовиков МАЗ отправлены в воинские части, - Минобороны 03

Источник: https://censor.net.ua/n3137301
 
   
 Топ комментарии
 
Ну все правильно,навіщо Кременчуцькому заводу заробляти,як треба ярославський підтримувати
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после выборов зайдут и камазы и уралы
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Для кого война, а для кого мать родна. Попробуй оптом продать 100 грузовиков в какие нибудь ДРСУ, чтобы работали на строительстве дорог, или фермерам, например, бурячки перевозить... А тут прям госзаказ от минобороны! Отэта прёт!
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на КамАЗе Зеля собрался по мосту в Днепре прокатиться.КРАЗов для них не существует.не скрепно
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Ну все правильно,навіщо Кременчуцькому заводу заробляти,як треба ярославський підтримувати
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Для кого война, а для кого мать родна. Попробуй оптом продать 100 грузовиков в какие нибудь ДРСУ, чтобы работали на строительстве дорог, или фермерам, например, бурячки перевозить... А тут прям госзаказ от минобороны! Отэта прёт!
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бурячки перевозить.. ты как тот хохол из анекдота, у которого хата с краю...
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Там 80% машины из запчастей агрессора
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я бы тоже хотел, чтобы на решётке было написано MAN, но когда это Беларусь и черкасский завод стали агрессорами?
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А ты узнай откуда комплектующие в беларусь поставляются . Зачем МАН есть КрАЗ .
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Специалистов- автомобилистов набежало, ёптель!
Такое... Твоё слово против моего : а я скажу , что там 0% комплектующих агрессора.
И???
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Не знаю правда что сегодня ставят на Краз---но раньше ЯМЗ-238. На лаптёжниках стояли. Как то ехал по улице Краз---новьё, года два назад, так по звуку определил явно ЯМЗ молотит. Украина никогда не делала движок для грузовика. Ну так сложилось изначально. Тут спорить смысла нет.
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Алексей Владимирович, вы или намерено или по глупости, спровоцировали срач и выделение сероводорода у зрадоботов"
Богдан-6317 - багатоцільовий автомобіль, обладнаний китайским 6-циліндровим дизельним двигуном з турбонаддувом WP10.380E32 з робочим об'ємом 9,726 л та потужністю 380 к.с. Використання цих двигунів дозволило поліпшити динамічні та експлуатаційні характеристики автомобілів, а також відмовитися від складових російського виробництва. Також машини комплектуються КПП Fast Gear з Китаю та турецьким зчепленням Hummer Kupplungen.
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И опять Богдан) Шоб мы делали, если бы не Порро? Или Богдан уже тоже не его? Слышал, шо этот завод возглавил Свинарчук. Смотри, как сразу дела пошли...
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А шо такое БОГДАН-6317?
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Единственные конкуренты Богданам (МАЗ) у нас - это Жеваговские КрАЗы. Но у них постоянные проблемы с ходовой.
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Шыльдик "Богдан", а так да. МАЗ лидирует в гонках на "Шелковом пути" Эх умеют беларусы машины делать.
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Ваш водила, сами с ним и говорите. А сотни украинцев рады сесть за баранку новенького авто.
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Интересно, что белорусы называют "умеют машины делать"? Двигатель китайский, коробка китайская, сцепление турецкое...... Но белАрусы умеют...... 100 новых грузовиков МАЗ отправлены в воинские части, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6388
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Завод КРАЗ щогось не завантаженний..
Богдан, свинарчуковий, таки так!
Мовчу вже про"Ленінське Кузніловще"..
А Миколаїва воєннні заводи?
Херсон??
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Зрада отменяется, у КрАЗов слабая ходовая. В угоду политике для Нептунов пока взяли КрАЗовсое шасси, так оно очень часто летит..
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А кому енто выгодно?? Жеваго, та ще падлюка
рашистська!
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А представь, что взяли бы шасси МАЗ\Богдан. Сколько бы было вони? А реальная альтернатива от Южмаша для Грома вроде как очень неплохая, но пока еще только в сигнальном экземпляре.
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КрАЗ дорогий виходить, тут питання до Жеваго.
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Не только дорогой, постоянные проблемы с качеством, особенно ходовой.
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Росийско-белорузкое говно с приклееной Мародером своей емблемой. Действительно повод для гордости мля. А если Рашка запчастей не даст опять будем контрабандой через Вротдам б/у металолом завозить?
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круто а Кременчуг пусть х...й с...т со своими Кразами ...да там за Краз дохера хотят но Маз скажу это качество ка и любая техника от Беларуси
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В Беларуси после совка все сохранили, а украинцы все декоммунизировали, точнее скоммуниздили.
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ЮТЗ МИКОЛАЄВА???
🐷ботики, ви -💩💩!!
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Возвращаемся прямиком в Таежный союз. Хотя мы из него и не выходили по факту. Единственное что бесит что мусорам закупают европейскую дорогущую технику а нашим военным совковое говно. Походу власть собирается воевать с народом а не с внешним врагом.
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Мудрый Петя на мусорах не экономил, посмотрим как будет с Зелей.
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а что только двух букв не хватает КА.и Камазы купили что б с рашкой воевать..пху мне тошно ...
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Їздить по містах,про якийсь реванш репетує
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Порошенко вже ніхто,а Богдани до армії через Свинарчуків від Свинарчука продає.
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после выборов команда ЗЕ вместе с жопоблоком сольют Украину он никогда не ошибался в своих прогнозах в отношении Украины и ******** https://youtu.be/LOHAgCPS8fY
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Нормальные парни. Финансируя агрессора можно не одно десятилетие воевать......
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Гарна машина. Дякую братньому народу що допомагає проти небратнього Все змішалося в кучу, коні, люди...
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ну а шо?

12 июля 2019, 19:24

Украинский телеведущий тоже высказался матом в адрес Путина

http://www.rosbalt.ru/world/2019/07/12/1791946.html
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мародёр с *********** торгует а его посипаки тут у зе зраду ищут...
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Slava Rabinovich
3 ч. ·

Только 7-го июля я написал, что будет алаверды от украинцев:
https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/2369192286475405
И вот оно... Я не говорю о том, что может случиться. Я говорю о том, что обязательно случится.https://www.facebook.com/artem.ovdienko/videos/2807501009279333/
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Кстати кто вам сказал что ето военные МАЗы? Ето обычные грузовики покрашенные в зеленый цвет. и впареные Мародером по цене танков. Хоть бы фары и габариты затонировали. В Кразах хоть водителя чуствовали себя уверенней и безопаснее за 1.5 метровым капотом с мотором. А безкапотники в Афгане называли братская могила на колесах. При подрыве на мине весь екипаж и все кто в кузове трупы.
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На КамАЗах в Афгане при подрыве улетала кабина, да, но кузов-то здесь причём?
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Подрыв ближе к кузову у МАЗа из-за расположения передних колес.
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Ну... теоретически. В реальности духи на детонаторы мин ставили специальные прокладочки, которые изнашивались не сразу, выдерживая машину разминирования. И взорваться он могли на последнем колесе надцатой машины в колонне.
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Наша армия вся на МАЗах. Военные версии, полный привод.
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Да я видел ваш парад. Вы там на етих тягачах унитазы и ванные возите на лафетах.
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Петя продолжает зарабатывать на войне даже после своей отставки. Нахера нужны МАЗы, если свой КрАЗ находится в тяжелом предбанкротном состоянии? Потому что к этим МАЗам петин и свинарчуковский Богдан прикручивает колеса и фары. Тьфу. Клептократия продолжается даже после отставки главного клептократа. Сейчас еще катера пойдут с ленкузни. На этих катерах можно только в плен сдаться. Больше они ни для чего не годны.

Кличко зачем-то закупает польские трамваи, произведенные на Уралвагонзаводе в РФ. Украина имеет свои два завода по производству трамваев, а он закупает польско-российские. Это идиотизм или это клептократия, или сознательная диверсия? Я думаю, это сознательная диверсия. И Порошенко, и Кличко работают на Путина. Иначе как объяснить, что пол-арбуза было укокошено на этот странный пешеходный мост? За пять лет ни одной станции метро не построено. Впервые с 1960 года.
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У Краза 52% локализации, у этого Богдана 30%. Вопросы цены и качества вероятно то же важны военным.
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Просто умом тронуться - какую чушь некоторые напридумывают. Это ты на заборе прочитал или сам насочинял?
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Пля, війна для лохів!
Жодна країна під час війни не бере краще від технології
ворога!
🐷ботики, ви не зрада а #бануті!!
😁
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Напічканих кацапською електронікою, ви зовсім геть здуріли? Ви хоч їх перевіряли на предмет всяких гаджетів? Артилерії кажете дали? Угу молодці, а якщо там приникані трекери? То як? Краза вам мало? Коли цей весь дурдом з'їде з моєї землі?!
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Благаю вас перевірте на дредмет жучків та трекерів, дуже прошу, пане Бутусов, прошу вас прослідкуйте за цим
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Эти грузовики будут вывозить не довольных новой прокацапской властью
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авакянские френч-вертушки будут эвакуировать порохнявую пиз..братию за пределы Украины.
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Ага щас,кокраз с этих вертушек будут стрелять по манифестантам!учи матчасть!
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матчасть давно скурена, но ново прокацапские грузовики это забавно
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Богдан-6317 хорошая машина!.. в войсках на бездорожье и на трассах хорошо себя зарекомендовала.. Богдан-6317
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Хорошо, что Порошенко убрали - теперь, при новой власти, в СМИ больше успехов, чем зрады...
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Питання: гіпотетично, вас війна, як у нас, ви купуєте у нас крази, маючи при цьому свою аналогічну техніку, скажімо мази, ми - союзники вашого ворога - скільки часу пройде доти поки розстріляють ту посадову особу яка так вчинила? Коротко будь ласка.
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Шрек Баблокат

Богдан-6317 хорошая машина!.. в войсках на бездорожье и на трассах хорошо себя зарекомендовала.. Богдан-6317
13.07.2019 00:08 Ответить Больше не нравится 2
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Еге? Тільки ви не уважно прочитали: скільки часу житеме посадовець, коротко від наказу до вироку
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Лишнехромосомный, не пытайся меня на кривой козе объехать, заложив в вопросы утверждения.
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Какаято билиать верещала , шо мы ужо усьо и канец
незалежни от парашки, Петррилло, не??
А свинарчуки ХерОи..
😁
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А шож тода воровал Порох? Деталі на росии для танков ВСУ?
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"Зрада зрадная!!" - кукарекали ватники на пару с порохоботвой! " Запчасти агрессора!"
Читайте, умники :https://www.ukrmilitary.com/2019/07/bogdan-6317.html
Китай, Турция, Украина...
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Зеб, почитай то, что "порохобот" выше написал и на что ссылку дал.
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортаж100 новых грузовиков МАЗ отправлены в воинские части, - Минобороны. ФОТО
 
 
 
 
 
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