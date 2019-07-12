 100 новых грузовиков МАЗ отправлены в воинские части, - Минобороны. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Первую партию из двадцати автомобилей получили и военнослужащие артиллерийского подразделения одной из отдельных механизированных бригад, которая сейчас в районе проведения ООС удерживает наши боевые позиции неподалеку Авдеевки.

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