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 Политика Украины, Общество
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 Супрун выступила против принудительной химической кастрации педофилов

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призывает президента Владимира Зеленского наложить вето на принятый накануне Верховной Радой закон о химической кастрации педофилов.

Поддержавшие закон о принудительной химической кастрации педофилов депутаты стали жертвами предвыборной манипуляции. Об этом и.о. главым Минздрава написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина станет первым государством в мире, превратившим лечение в наказание", - написала Супрун.

"Педофилия действительно является психической болезнью. Ее действительно лечат химической кастрацией, но только в комплексе с другими методами лечения. Депутаты же проголосовали за то, чтобы сделать химическую кастрацию методом наказания всех людей, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Не все, кто совершают такие преступления, имеют психическую болезнь. Исследования показывают, что только половина таких преступлений совершена педофилами. Поэтому Украина будет принудительно делать химическую кастрацию людям, без учета их состояния здоровья", - считает Супрун.

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Химическая кастрация должна быть частью комплексного лечения. Использование ее в качестве меры наказания без согласия является грубым нарушением прав человека, настаивает и.о. министра здравоохранения.

"Если этот закон вступит в силу, Украина столкнется с исками в Европейский суд по правам человека. Следовательно, деньги налогоплательщиков будут тратиться на компенсации насильникам. Ведь уже сейчас очевидно, что это будет признано нарушением прав человека", - написала Супрун.

"Надеюсь, что Президент не подпишет этот закон. Потому врачи не будут осуществлять антигуманное "лечение", которое противоречит их профессиональной этике", - подытожила и.о. министра.

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Супрун выступила против принудительной химической кастрации педофилов 03

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11 июля Верховная Рада приняла закон №6449 команды Радикальной партии Олега Ляшко "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".

Законопроектом предлагается создать открытый реестр педофилов и ввести принудительную химическую кастрацию для них.

Источник: https://censor.net.ua/n3137299
 
   
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всё правильно сказала. но сказала далеко не всё по теме.
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Пусть Супрун идет куда подальше. Ей педофилы дороже украинских детей. Извращенка. Если будут иски можно сделать гуманнее наказание - электрический стул как в Америке.
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на детей насрать как раз тебе, психопаточка. и Ляшку и очень очень многим. булькать от негодования для вас задача подьёмная. а вот включить давно отсохшие мозги - нет
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Короче, всех педофилов - в дом Супрун. Она их будет лечить от психической болезни.
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А вы уверены, что она психически нормальная? Я, например, не могу такого сказать.
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а саму Супруніху , от психической болезни , хто лікувати буде ?
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Когда они ее увидят вживую кастрация им уже будет не нужна
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а от марихуану вона підтримує ... Супрун выступила против принудительной химической кастрации педофилов - Цензор.НЕТ 6439
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Супрун высказалась за принудительную вакцинацию. И на права человека ЕСПЧ в этом вопросе "нас рать" пишется слитно.
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ну вроде все еще хуже , лаботомию ( палочкой мозг перемешать) , а потом кастрацию
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К чему это на ночь? На ночь нужно что-то сладкое про счастливое европейское будущее
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это да, химическая кастрация - это жестоко, а вот физическая - в самый раз
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"Право человека" - быть педофилом?!! Когда уже эту неадекватную уволят нахрен и вышлют обратно в США? Значит насиловать и убивать детей можно, а их химически кастрировать (это временная и обратимая манипуляция, лекарство выводится организмом) - нельзя?
У Супрун есть дети? Видимо нет, судя по ее высказываниям и в частности на реакцию с эпидемией кори в Украине.
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заметили все как последний месяц пэдофилов ловят ..все ловят и сбу и гпу и дку и мвс и рдс ...накрутили ? кроме пэдофилии проблем нет наверно ...ну раз так все на борьбу с этой проблемой ...хотя ученые мотивировали это Солнечной активностью ..но у нас война идет полным ходом ..предмтавте как в разгар войны во Вьетнаме резко начали пэдофелией увлекаться ,таких фактов нету ...ок копнем ваш мозг глубже ..в Грузии когда 5 -дневнайна война была сколько пэдофилов нашли ? и самое пэчальное ..статистика педофилии мегастраны-углеводородной ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСупрун выступила против принудительной химической кастрации педофилов
 
 
 
 
 
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