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 Политика Украины
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Все про:Македония (58) МИД (5056) безвизовый режим (1399)

 Украина и Северная Македония подписали соглашение о безвизовом режиме

Украина и Северная Македония заключили соглашение о безвизовом режиме на постоянной основе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сегодня вместе с министром иностранных дел Республики Северная Македония Николой Димитровым посол Наталья Задорожнюк от имени правительства Украины подписала чрезвычайно важное межправительственное соглашение о безвизе на постоянной основе. Больше нет необходимости пролонгировать существующее соглашение ежегодно", - говорится в сообщении посольства Украины в Северной Македонии.

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Напоминаем, в марте Порошенко подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Северной Македонии.

Источник: https://censor.net.ua/n3137298
 
 
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Ну, скоро Зєля доб'ється безвізу і з Північною Кореєю.
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