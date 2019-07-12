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 Украинские легкоатлетки Климец и Корсун завоевали 2 золота на Универсиаде-2019

Украинские спортсменки Ирина Климец и Ольга Корсун завоевали золотые медали Универсиады, которая проходит в Неаполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Климец стала лучшей в метании молота. Украинская спортсменка показала результат 71.25 метра. В борьбе за золотую награду Климец опередила двух польских спортсменок: Мальвину Копрон (70,89 метра) и Катарину Фурманек (69,68 метра).

Корсун завоевала золотую награду в тройном прыжке. Результат украинки - 13,9 метра. Корсун на 9 см обошла представительницу Португалии Эвелис Таварес де Вейгу, а также словенку Нею Филипич (13,73 метра).

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Эти золотые медали стали для Украины второй и третьей на Универсиаде-2019. Первую в прыжках в длину завоевала Марина Бех-Романчук.

Всего в активе украинской сборной три золота, четыре серебра и три бронзы. В медальном зачете Украина занимает 16-е место.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137297
 
   
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Ще гарні спортивні новини.
"17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в финал юниорского Уимблдона, разгромив 18-летнюю представительницу США Эмму Наварро, посеянную под первым номером."
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Вітаємо нашіх дівчат Ірину та Ольгу з перемогою ! Пишаємось, вітаємо, зичимо нових досягнень у житті та спорті !
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Та да, у нас же все спортсмены якобы в университетах учатся..
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинские легкоатлетки Климец и Корсун завоевали 2 золота на Универсиаде-2019
 
 
 
 
 
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