 Украинские легкоатлетки Климец и Корсун завоевали 2 золота на Универсиаде-2019

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Климец стала лучшей в метании молота. Украинская спортсменка показала результат 71.25 метра. В борьбе за золотую награду Климец опередила двух польских спортсменок: Мальвину Копрон (70,89 метра) и Катарину Фурманек (69,68 метра).
Корсун завоевала золотую награду в тройном прыжке. Результат украинки - 13,9 метра. Корсун на 9 см обошла представительницу Португалии Эвелис Таварес де Вейгу, а также словенку Нею Филипич (13,73 метра).
Эти золотые медали стали для Украины второй и третьей на Универсиаде-2019. Первую в прыжках в длину завоевала Марина Бех-Романчук.
Всего в активе украинской сборной три золота, четыре серебра и три бронзы. В медальном зачете Украина занимает 16-е место.
"17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в финал юниорского Уимблдона, разгромив 18-летнюю представительницу США Эмму Наварро, посеянную под первым номером."