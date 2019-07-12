 Нацсовет промониторит показ на телеканале "112 Украина" фильма пропагандиста Стоуна об Украине

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт регулятора.

"Национальный совет делает акцент на особом внимании к вопросам защиты телерадиоинформационного пространства Украины, в частности, в вопросах отрицания территориальной целостности страны, разжигания в обществе вражды, пропаганды органов государства-агрессора и распространения недостоверной информации", - сказано в сообщении.

Регулятор отмечает, что будет осуществлять мониторинг анонсированного телеканалом "112 Украина" показа фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", который якобы станет "правдивым рассказом о событиях последних лет в Украине".

"При наличии нарушений норм Законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации" Национальный совет будет инициировать внеплановую проверку вещателя и применение соответствующих санкций, предусмотренных законодательством", - заявили в ведомстве.

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Ранее Министерство информационной политики заявило, что намерение телеканала "112 Украина" продемонстрировать пропагандистский телефильм Оливера Стоуна "Revealing Ukraine" ("Нерассказанная история Украины"), героями которого, в частности, являются председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и президент РФ Владимир Путин, содержит признаки угрозы для информационной безопасности Украины.

По убеждению МИП, появление в эфире украинского телеканала откровенно пропагандистского фильма является очередным этапом масштабной антиукраинской кампании государства-агрессора, направленная на дискредитацию Украины в мире, подрыв национального единства и провокации внутринациональных конфликтов и вражды внутри Украины.

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С целью защиты информационного суверенитета Украины и противодействия внешним негативным воздействиям МИП призвал все компетентные органы, в частности, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и Службу безопасности Украины предоставить квалификацию действиям телеканала "112 Украина" и безотлагательно принять соответствующие меры.