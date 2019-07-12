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 Нацсовет промониторит показ на телеканале "112 Украина" фильма пропагандиста Стоуна об Украине

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обещает провести мониторинг показа фильма "Нерассказанная история Украины" пропагандиста Оливера Стоуна, анонсированного телеканалом "112 Украина".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт регулятора.

"Национальный совет делает акцент на особом внимании к вопросам защиты телерадиоинформационного пространства Украины, в частности, в вопросах отрицания территориальной целостности страны, разжигания в обществе вражды, пропаганды органов государства-агрессора и распространения недостоверной информации", - сказано в сообщении.

Регулятор отмечает, что будет осуществлять мониторинг анонсированного телеканалом "112 Украина" показа фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", который якобы станет "правдивым рассказом о событиях последних лет в Украине".

"При наличии нарушений норм Законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации" Национальный совет будет инициировать внеплановую проверку вещателя и применение соответствующих санкций, предусмотренных законодательством", - заявили в ведомстве.

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Ранее Министерство информационной политики заявило, что намерение телеканала "112 Украина" продемонстрировать пропагандистский телефильм Оливера Стоуна "Revealing Ukraine" ("Нерассказанная история Украины"), героями которого, в частности, являются председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и президент РФ Владимир Путин, содержит признаки угрозы для информационной безопасности Украины.

По убеждению МИП, появление в эфире украинского телеканала откровенно пропагандистского фильма является очередным этапом масштабной антиукраинской кампании государства-агрессора, направленная на дискредитацию Украины в мире, подрыв национального единства и провокации внутринациональных конфликтов и вражды внутри Украины.

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С целью защиты информационного суверенитета Украины и противодействия внешним негативным воздействиям МИП призвал все компетентные органы, в частности, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и Службу безопасности Украины предоставить квалификацию действиям телеканала "112 Украина" и безотлагательно принять соответствующие меры.

Источник: https://censor.net.ua/n3137296
 
 
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только рекламу этому фильму сделали)))
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треба подивися. Добре що є Цензор, свіжі новини і інфа про заборонений контент.
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Оливер Стоун старый калоша 1948 года рождения Британия..ппа еврей мама ревностная католичка обучался в католическом школе но сейчас считает себя буддистом..дальше можно не читать тот еще Оливье Стоун "прокладка флюгер"... Нацсовет промониторит показ на телеканале "112 Украина" фильма пропагандиста Стоуна об Украине - Цензор.НЕТ 7569
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Не знаю что там Стоун покажет, но заранее выражаю глубокую обеспокоенность.
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А де вони взялись ті реваншисти,після 21 квітня,шо десант був?
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Реклама, двигун прогресу....

Якщо фільм пропаганда, тихо зібрались і заборонили.
Якого чорта рекламувати? Антиреклама в ******** реаліях брехливих і продажних змі спонукає розумних людей критично відноситись до меседжів влади і преси...
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так и будут мониторить до самого прихода войск московии в Киев...
Купленные импотенты....
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так це ж ВАШІ соєві люди в Нацраді сидять - 5 років тому владою туди призначені ... чим не задоволений ? Нацсовет промониторит показ на телеканале "112 Украина" фильма пропагандиста Стоуна об Украине - Цензор.НЕТ 8055
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Интересно, какой идиот сподобился назвать Оливера Стоуна- пропагандистом?! Идиоту стоило бы хоть в Вики заглянуть. И обнаружить, что мужик отмечен многими боевыми наградами США, дважды ранен, во Вьетнаме, не говоря уже о трёх(!) Оскарах. Я хренею от идиота, сподобившегося на: "Оливер Стоун- пропагандист".
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"мониторить"- это как? Что они там дклают, если фильм можно посмотреть хоть сейчас и запретить к показу?! Нахрен они нужны вообще, мониторы?!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНацсовет промониторит показ на телеканале "112 Украина" фильма пропагандиста Стоуна об Украине
 
 
 
 
 
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