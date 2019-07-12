 Прокурор по делу Маркива удивлен суровостью приговора

Андреа Дзанончелли просил суд дать Маркиву 17 лет заключения, несмотря на то, что уголовный кодекс предусматривает до 24 лет лишения свободы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Прокурор мотивировал свое решение смягчающими обстоятельствами - тем, что у Маркива не было судимости, и во время процесса он вел себя идеально.
Но суд отверг смягчающие обстоятельства и признал, что Маркив играл ведущую роль в убийстве итальянского репортера.
Сам Виталий Маркив приговор не комментировал, а после его объявления воскликнул: "Слава Украине", на что около сотни украинцев, присутствующих в зале суда, ответили: "Героям слава".
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Когда Маркива вывели из зала суда, к нему пропустить его мать Оксану Максимчук. После разговора с сыном она заявила, что тот держится бодро и настроен на обжалование дела.
По словам Максимчук, итальянское правосудие "показало свое лицо" и доказало, что "не заинтересовано найти правду", а судьи, по ее словам, продемонстрировали неспособность разобраться в том, что произошло на самом деле.
Адвокату Маркива Раффаэле Делла Валле стало плохо на заседании, к нему приехала "скорая". После оказания помощи он заявил, что это для него вердикт, чтобы эмигрировать из Италии. Защитник отметил, что не согласен с решением, назвал его нелогичным и отметил, что адвокаты будут обращаться в апелляционный суд.
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Он выразил надежду, что на апелляции по делу будет другой, "компетентный судья".
"Вердикт суда присяжных в Павии является политическим и вызывает разочарование в итальянском правосудии. Без надежды, я все же продолжаю идти дальше. Готовим апелляцию на несправедливое решение суда. Если бы на месте Виталия был американский или российский солдат, он был бы оправдан. Это первый случай, когда в Италии осудили иностранного солдата, воевавшего за рубежом ", - сказал Раффаэлле Делла Валле.
Родители погибшего журналиста Рокелле были немногословны и сказали, что им нечему радоваться. Они добавили, что этот приговор подтвердил, что в Италии защищают права журналистов.
Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.
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Прокуроры считали гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергала эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.
Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.
12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года.
"Как сообщает Die Welt, в интернет попала аудиозапись предполагаемой беседы россиян с итальянцами в октябре прошлого года в московской гостинице «Метрополь». Среди участников встречи был помощник Сальвини Джанлука Савоини. Стороны обсуждали предоставление партии Сальвини «Лига» около $65 млн в обмен на помощь в лоббировании нефтяной сделки. Нефть должна была поступать от «Роснефти» и «ЛУКойл» итальянской компании Eni."
вони знають що таке Раісся , а про Україну взагалі нічого не знають ... ну , окрім того , що це злиденна і корумпована країна ...
але де факто - ми ж чудово знаємо , для чого кацапи допомагали організовувати мінстець - для забезпечення інформбезпеки режиму Хряка !
РФ перемогла Україну
12.07.2019 10:12
не дочекаєтесь , козлорилі
РФ перемогла Україну за допомогою телевізора.
12.07.2019 10:12
ННН, ;Сватів; дивишся?
Святкуй.
Згодний щоб кандидатом став ти.
Відповідь задовольнила?
Об этом пишет итальянская газета La Stampa.
Известны примерно десять имен, и почти все они из Северной Италии, большинство - на стороне сепаратистов, пишет издание.
"Из Турина, вероятно, приехали два бойца. На этот раз следы ведут к сепаратистам, финансируемым из Москвы. Имена не раскрываются, так как идет расследование", - говорится в статье. По словам следователей, "это профессионалы".
"Эти бойцы могли входить в Interunit - интернациональную и интернационалистскую группу (так как она вдохновлена Гражданской войной в Испании), которая с 2015 года существует в бригаде "Призрак" в Донецке", - сообщает журналист.
"Туринцы также работают инструкторами-парамедиками", - информирует автор.
Среди них 44-летний "Карло", бывший парашютист из бригады Folgore итальянской армии.
"По крайней мере, десять итальянцев вступили в ряды "ополченцев", финансируемых Москвой", - пишет издание.
"Один из самых известных в их числе - это Антонио Катальдо из Авеллино. Он - единственный профессионал во всей группе". Катальдо работал наемником в Панаме, Ливии, Дубае, а затем провел восемь месяцев на Донбассе. "Я - снайпер в армии Луганска, у меня две награды за доблесть", - цитирует автор итальянского добровольца. Катальдо также рассказал, что надеется скоро вернуться в Сирию: "На стороне Асада, поскольку там хоть по-русски говорят".
В Луганске за боевиков сражается находящийся в бегах бывший ультрас Андреа Палмери, говорится далее. "В Италии его осудили на три года и десять месяцев за жестокое избиение левого активиста, - сообщает журналист.
"С 2014 года он взял в руки калашников против тех, кого кремлевская пропаганда называет "украинскими нацистами". Палмери с гордостью показывает нацистскую свастику, вытатуированную на плече, и говорит: "На Донбассе я, наконец, чувствую себя, как дома, потому что здесь меня окружают настоящие фашисты", - говорится в статье.
"С пророссийскими силами сражается также Альберто Фацоло - римлянин 1979 года рождения, - пишет Траван. - Вероятно, Фацоло является активистом Donbass International Forum, организации, которая набирает наемников для прокремлевских сил". По словам автора, эта организация, возможно, действует и в Италии и "имеет прикрытие в среде крайне правых".
В заключение автор сообщает имя еще одного итальянского наемника, который воевал на стороне боевиков - Эди Онгаро (позывной "Бозамбо"), уроженца области Венето и левого активиста, который, встретившись с автором статьи в трактире города Портогруаро, признался журналисту, что он поступил на службу, потому что был без работы и сидел без денег.
Действия всех наших институций в деле Маркива однозначно говорят о полном разложении как общества, так и государства
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ПОЗОР УКРАИНЫ. ПОЧЕМУ МАРКИВ ИМЕЛ ПРАВО УБИТЬ РОККЕЛЛИ
Спасибо
VOLVO XC 70
ТЕПЕРЬ ВОПРОС К КЛИМКИНУ ЛИЧНО!!! ВАШЕ ДОГОВОРНО ПРАВОВЕ УПРАВЛЕНИЕ МИД УКРАИНЫ ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ И КОНСУЛЬСКАЯ СЛУЖДБА В ИТАЛИИ МЯГОК ГОВОРЯ ПРОДИНАМИЛИ ОДИН МОМЕНТ если Маркива военного Украины.. судили якобы за преступление в период войны..на фронте..куда не ясно как попал гребаный итальяшка... против итальянца и француза свидетеля наши возбудили уголовное дело по факту незаконного перехода Госграницы за возможное участие и пособничество террористам??? нет!! почему????? то на каком основании судил Итальянский суд, который не является стороной по конфликту никак, это парафия ГААГИ..а уж там поверьте дело бы закрыли еще на стадии рассмотрения вообще какой либо судебной перспективы... аналогия рейс МН 117 Нидерланды они расследуют уголовное дело, они приобщают материалы Австралии, Маллайзии, России и Украины--- НО суд будет в ГААГЕ... а тут что мешало пойти по такому пути??!!