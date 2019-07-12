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 Политика Украины
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Все про:Сенченко (242) Сила права (1)

 Общественное движение "Сила права" предлагает новый закон об информационной безопасности

Общественное движение "Сила права" обратилось к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением подать в Верховную Раду подготовленный юридической командой "Силы права" проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения информационной безопасности государства в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации российской Федерацией части территории Луганской и Донецкой областей, Автономной Республики Крым и г.. Севастополь ".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе движения.

В сообщении отмечается: "Проект Закона предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов с целью:
• исключить распространение мифов российской пропаганды, которые отрицают факт вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины;
• нивелировать возможность использования украинских СМИ для распространения пропагандистских материалов Кремля;
• повысить уровень осведомленности граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства о факте вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Внесение таких изменений будет способствовать повышению эффективности борьбы с угрозами национальной безопасности в информационной сфере и реализации суверенного права Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности в пределах международно признанного государственной границы, - отметил глава" СИЛЫ ПРАВА "Андрей Сенченко. - Надеемся, Президент внимательно отнесется к нашей инициативе и станет субъектом законодательной инициативы в этом сверхважном для страны и общества вопросе ".

Весь пакет документов, в том числе текст проекта Закона, доступный по ссылке.

Общественное движение Сила права предлагает новый закон об информационной безопасности 01
Общественное движение Сила права предлагает новый закон об информационной безопасности 02

Источник: https://censor.net.ua/n3137294
 
   
 Топ комментарии
 
За публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины пора вводить уголовную ответственность.
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За несанкционированные государством переговоры с государством-агрессором пора вводить уголовную ответственность.
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информ безопасность - это пэдриков на цензоре банить.
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За публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины пора вводить уголовную ответственность.
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Я тебе кое-что напомню - есть один нюанс, о котором ты не вспоминаешь, а зря!
2016 год

Український суд відмовився визнавати факт збройної агресії Росії проти України. Президент - проти (!!)

Как говорится, давно уже все ясно и для всех понятно!

" Український суд відмовився визнавати факт збройної агресії Росії проти України. Якщо МЗС та Генеральна прокуратура не заперечувала проти задоволення заяви, то Президент(Порошенко) в особі представника категорично наполіг на відмові у встановленні факту збройної агресії...

позиція Президента була сформована чітко - Президент просив відмовити у задоволенні заяви про встановлення факту збройної агресії Російської Федерації.

Цікаво, що дивну роль у процесі відіграло Міністерство внутрішніх справ: спочатку МВС розмістило в себе на сайті інформацію про володіння доказами присутності регулярних військ РФ на території України. Однак, після того як суд виніс ухвалу про витребовування таких доказів від МВС, у міністерстві надали відповідь, що не можуть їх надати, бо людина, яка їх розміщувала, - у відрядженні. Такі докази на дві вимоги суду з боку відомства А. Авакова не надані.

Нагадаємо, що участь у даній справі приймають : заявник Батрин Станіслав Віталійович, Служба безпеки України, Міністерство оборони України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Антитерористичний центр при СБУ, Посольство Російської Федерації в Україні, Президент України в особі Адміністрації Президента."
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закон один для всех... там впереди есть мертвечук.
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«Стаття 4371. Публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території України
1. Публічне заперечення факту збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь у виступах, повідомленнях, а так само виготовлення, розповсюдження творів, зображень, заяв, листів, адресованих іншим особам, а також в іншій спосіб, що за своїм змістом або формою мають характер такого заперечення - карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Зебобик подотрется этим проектом закона..
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За несанкционированные государством переговоры с государством-агрессором пора вводить уголовную ответственность.
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кто-то санкционировал телефонный разговор зеленой сопли с ****** ?
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Он глава государства - официальное лицо.
(к сожалению) 😕
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информ безопасность - это пэдриков на цензоре банить.
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Да ладно порохососик, кончается ваше время, скоро всех уволят от нехватки денег. А ваших главнюков начнут таскать в ГБР. А там и за вас возьмутся. Вот там и расскажешь в каком ты ряду на картинке.
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Общественное движение "Сила права" предлагает новый закон об информационной безопасности - Цензор.НЕТ 378Какаие законы вы о чем? Нынешний пРезидент впроваджуе законы Портнова
Украинцы вам надоело жить в собственном государстве?
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Кажуть,сам Рінат приїздив,та пхав у студію, але петро крємєнь,тільки окремо і без дебатів
Общественное движение "Сила права" предлагает новый закон об информационной безопасности - Цензор.НЕТ 2357
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Ти так постійно робиш,коли петра бачиш? Хоч не при дітях,а то під закон про кастрацію втрапиш
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советую вообще не смотреть зомбоящик.
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повысить уровень осведомленности граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства о факте вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3137294

Вообще-то для этого минстець и создавался, для этого его люди из своих налогов и содержат.
Где результаты только
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Мінстець розігнали ще після другого туру. Прокинься.
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брехня. где результаты работы за 5 лет?/гневно вопрошает германский флажок.А что сделали гневновопрошающие , они как противодействуют продавшейся путину власти ФРГ? /Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы, - СМИ./Они трусливо трячут язык неизвестно куда.
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За несанкционированные государством переговоры с государством-агрессором пора вводить уголовную ответственность.
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кто-то санкционировал телефонный разговор зеленой сопли с ****** ?
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 11 июл.

Правда в тому, що 55% за такого президента не голосували.
Привід для поміркованого оптимізму.
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Что-то с модером у меня не сложилось сегодня, но повторюсь:
А гундосый мальчик разве не миф, к-рый нам какая-то **** подсунула?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбщественное движение "Сила права" предлагает новый закон об информационной безопасности
 
 
 
 
 
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