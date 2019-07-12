 Общественное движение "Сила права" предлагает новый закон об информационной безопасности

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе движения.
В сообщении отмечается: "Проект Закона предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов с целью:
• исключить распространение мифов российской пропаганды, которые отрицают факт вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины;
• нивелировать возможность использования украинских СМИ для распространения пропагандистских материалов Кремля;
• повысить уровень осведомленности граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства о факте вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
"Внесение таких изменений будет способствовать повышению эффективности борьбы с угрозами национальной безопасности в информационной сфере и реализации суверенного права Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности в пределах международно признанного государственной границы, - отметил глава" СИЛЫ ПРАВА "Андрей Сенченко. - Надеемся, Президент внимательно отнесется к нашей инициативе и станет субъектом законодательной инициативы в этом сверхважном для страны и общества вопросе ".
Весь пакет документов, в том числе текст проекта Закона, доступный по ссылке.
2016 год
Український суд відмовився визнавати факт збройної агресії Росії проти України. Президент - проти (!!)
Как говорится, давно уже все ясно и для всех понятно!
" Український суд відмовився визнавати факт збройної агресії Росії проти України. Якщо МЗС та Генеральна прокуратура не заперечувала проти задоволення заяви, то Президент(Порошенко) в особі представника категорично наполіг на відмові у встановленні факту збройної агресії...
позиція Президента була сформована чітко - Президент просив відмовити у задоволенні заяви про встановлення факту збройної агресії Російської Федерації.
Цікаво, що дивну роль у процесі відіграло Міністерство внутрішніх справ: спочатку МВС розмістило в себе на сайті інформацію про володіння доказами присутності регулярних військ РФ на території України. Однак, після того як суд виніс ухвалу про витребовування таких доказів від МВС, у міністерстві надали відповідь, що не можуть їх надати, бо людина, яка їх розміщувала, - у відрядженні. Такі докази на дві вимоги суду з боку відомства А. Авакова не надані.
Нагадаємо, що участь у даній справі приймають : заявник Батрин Станіслав Віталійович, Служба безпеки України, Міністерство оборони України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Антитерористичний центр при СБУ, Посольство Російської Федерації в Україні, Президент України в особі Адміністрації Президента."
1. Публічне заперечення факту збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь у виступах, повідомленнях, а так само виготовлення, розповсюдження творів, зображень, заяв, листів, адресованих іншим особам, а також в іншій спосіб, що за своїм змістом або формою мають характер такого заперечення - карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(к сожалению) 😕
Украинцы вам надоело жить в собственном государстве?
Вообще-то для этого минстець и создавался, для этого его люди из своих налогов и содержат.
Где результаты только
Правда в тому, що 55% за такого президента не голосували.
Привід для поміркованого оптимізму.
А гундосый мальчик разве не миф, к-рый нам какая-то **** подсунула?