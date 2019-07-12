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 На Волыни заместитель мэра одного из городов задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Оперативники Нацполиции разоблачили схему вымогательства взяток, организованную заместителем мэра одного из городов в Волынской области пребывающего по совместительству в должности секретаря горсовета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Волыни заместитель мэра одного из городов задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

Чиновник требовал от предпринимателя 10 тыс. гривен взятки за предоставление разрешения на размещение на территории города МАФа без разрешительных документов. В случае договоренности заместитель городского головы обещал дальнейшее содействие им в получении официальных разрешительных документов на исполкоме горсовета.

Сегодня, 12 июля, чиновника задержали в служебном автомобиле во время получения 10 тыс. гривен взятки.

Смотрите: Один из руководителей Волынского облфонда поддержки индивидуального строительства на селе попался на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Волыни заместитель мэра одного из городов задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция 02

Взяточнику готовится объявление подозрения по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137293
 
   
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громкое преступление. целых 10 тысяч!
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Громкое или нет, а если с десяток два или три таких меров посадить, то и крупных взяток то же меньше бы было - не брали.
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согласен. важен факт.
но помните старый анекдот?
если вы должны банку 10 тысяч, это ваши проблемы.
если должны 10 миллионов это уже проблемы банка.
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... на чаек брал себе.... Рабинович из "За Життя" при Совке вагонами воровал (под растрельной статьей ходит) - вот это Уровень... а это типа ЯныкаШапокрада...
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Взяточнику готовится объявление подозрения по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3137293

3. Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное етановище, -
наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

И сколько таких посадили за последние 5 лет
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посадить за дискредитацию и демпинг-чтоб другим неповадно было!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Волыни заместитель мэра одного из городов задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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