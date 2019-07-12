 На Волыни заместитель мэра одного из городов задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновник требовал от предпринимателя 10 тыс. гривен взятки за предоставление разрешения на размещение на территории города МАФа без разрешительных документов. В случае договоренности заместитель городского головы обещал дальнейшее содействие им в получении официальных разрешительных документов на исполкоме горсовета.
Сегодня, 12 июля, чиновника задержали в служебном автомобиле во время получения 10 тыс. гривен взятки.
Взяточнику готовится объявление подозрения по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
но помните старый анекдот?
если вы должны банку 10 тысяч, это ваши проблемы.
если должны 10 миллионов это уже проблемы банка.
3. Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное етановище, -
наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
И сколько таких посадили за последние 5 лет