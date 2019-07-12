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Все про:апелляция (384) Италия (907) суд (22302) Маркив (42) Перелыгин (2)

 Апелляцию на приговор Маркиву будет рассматривать не суд присяжных, а профессиональные судьи, - посол Украины в Италии Перелыгин

То, что в апелляции дело осужденного нацгвардейца Маркива будут рассматривать профессиональные судьи, дает надежду на непредубежденное юридическое решение.

Об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, информирует Цензор.НЕТ.

"Председатель суда не просто была растерянной или волновалась во время выступления, она глотала слова, ее голос дрожал, и все это указывает на то, что хотя бы для нее принятое решение было неубедительным", - написал Перелыгин.

Об этом же, по мнению дипломата, свидетельствует и то, что суд решил объявить мотивационную часть решения только через 90 дней - это максимальный срок, предусмотренный законодательством Италии.

"По моему мнению, на сегодняшний день у суда нет вообще никаких мотивационных объяснений, и именно поэтому (суд. - Ред.) взял максимальный срок для подготовки", - написал Перелыгин.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Не будьте как Россия", - под посольством Италии прошла акция в поддержку Маркива. ФОТОрепортаж

"В течение более чем двух лет незаконного заключения Виталий демонстрирует такое мужество, твердость и патриотизм, что я уверен: о его поведении в итальянской тюрьме, как и о поведении наших политических заключенных в российских тюрьмам, мы все будем рассказывать нашим потомкам", - подытожил дипломат.

Апелляцию на приговор Маркиву будет рассматривать не суд присяжных, а профессиональные судьи, - посол Украины в Италии Перелыгин 01
Апелляцию на приговор Маркиву будет рассматривать не суд присяжных, а профессиональные судьи, - посол Украины в Италии Перелыгин 02

Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Также на Цензор.НЕТ: Прошу МИД и ГПУ приложить максимум усилий для выдачи Украине нацгвардейца Маркива, осужденного в Италии, - Зеленский

Прокуроры считали гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергала эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3137291
 
   
 Топ комментарии
 
Тримайся козаче, правда за нами, Батьківщину захищати це велика честь, тепер справа дипломатів, довести європейським маргіналам, що ти є солдат, який з гідність виконав свій обов"язок..
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Т.е. есть надежда, что будут разбираться по существу, а не на эмоциях.
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Присяжные решают виновен-невиновен, срок определяет судья.
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Т.е. есть надежда, что будут разбираться по существу, а не на эмоциях.
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ТЕПЕРЬ ВОПРОС К КЛИМКИНУ ЛИЧНО!!! ВАШЕ ДОГОВОРНО ПРАВОВЕ УПРАВЛЕНИЕ МИД УКРАИНЫ ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ И КОНСУЛЬСКАЯ СЛУЖДБА В ИТАЛИИ МЯГОК ГОВОРЯ ПРОДИНАМИЛИ ОДИН МОМЕНТ если Маркива военного Украины.. судили якобы за преступление в период войны..на фронте..куда не ясно как попал гребаный итальяшка... против итальянца и француза свидетеля наши возбудили уголовное дело по факту незаконного перехода Госграницы за возможное участие и пособничество террористам??? нет!! почему????? то на каком основании судил Итальянский суд, который не является стороной по конфликту никак, это парафия ГААГИ..а уж там поверьте дело бы закрыли еще на стадии рассмотрения вообще какой либо судебной перспективы... аналогия рейс МН 117 Нидерланды они расследуют уголовное дело, они приобщают материалы Австралии, Маллайзии, России и Украины--- НО суд будет в ГААГЕ... а тут что мешало пойти по такому пути??!!
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Климкин внимательно прочитал. Во-первых, прецеденты были, к примеру, с военными Сербии. Во-вторых - ты, видимо, не в курсе итальянских реалий, раз призываешь запугивать убийствами поисяжных и судей. Почитай историю к примеру, судьи Фальконе, чтоб понять - чем это окончится.
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ты "белку" поймал мокша!? в каком месте был призыв "запугивать убийствами присяжных и судей"?
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Мокшами были твои родители. Если хочешь продолжить беседу в конструктивном русле, то потрудись снизить свои быдлообороты, в противном случае общаться с тобой не вижу смысла.
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"то на каком основании судил Итальянский суд"

На основании того, что погибший гражданин Италии и обвиняемый тоже гражданин Италии.
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да ног он также Гражданин Украины воевал в вооруженных силах Украины- а не Италии и на территории Украины..как то не пляшется как по мне логика международного права попрана на угоду заказухе.... а погибшгий какого его понесло журалист и что он как попал на оккупированню зону во во через Россию вывод он сам уголвник и прступник как и единственынй свидетель журналишка из Франции им бы сидеть у параши у нас годиков по 10-12..за пособничество и восхваление террористова нет жертва абборта...
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Да пофигу им. Жертва - гражданин Италии, подозреваемый - тоже. Какие там у него иные гражданства - их не интересует.
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да не пофиг если бы такое случилось на территории россии Финляндии Испании Англии хрен бы Итальянцев допустили до дела ВООБЩЕ местом убийства гибели считается оккупировананя территория Украины...и кем... терроористами ОРЛДО и Россией... ага кишка у макаронников против России переть..
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"хрен бы Итальянцев допустили до дела ВООБЩЕ "

И мы бы не допустили...если бы Маркив не вернулся в Италию и его там не арестовали бы.

" местом убийства гибели считается оккупировананя территория Украины"

Уже не оккупированная. Карачун 5 лет как на подконтрольной Украине территории.
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Как вообще могло быть что прокурор просил 17 а дали 24
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Присяжные решают виновен-невиновен, срок определяет судья.
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Согласитесь, это напоминает один нашумевший политический процесс.
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Наших моряків воєнних.. Яких Петррило і підставив
щоб був воєнний час!!
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Не, другой
По морякам же был международный трибунал (а суды в рашке я не изучала уже)
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Точно! А ще він був на тракторі під АП хлопців підставив щоб ***** Крим анексувало!
Тепер пазл зійшовся!
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определяет срок судья на свое усмотрение
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С Италией надо "око за око" = сажать, а потом обменивать
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« 12 июля 2019 Россия засекретила кредит на миллиард долларов.
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей НА КРЕДИТОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ.
Это следует из данных Федерального казначейства и поправок в бюджет, сообщает газета «Известия».
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Ось і перевірка на вшивість "Зеленій команді": чи будуть, як соєве, лише по Фейсбукам соплі жувати, чи наймуть висококласних адвокатів.
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет». Видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале Skabeeva.
Апелляцию на приговор Маркиву будет рассматривать не суд присяжных, а профессиональные судьи, - посол Украины в Италии Перелыгин - Цензор.НЕТ 2388
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авторитетный ресурс. такой же как ты сливной бачок.
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Тримайся козаче, правда за нами, Батьківщину захищати це велика честь, тепер справа дипломатів, довести європейським маргіналам, що ти є солдат, який з гідність виконав свій обов"язок..
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Якщо гебешні провокатори робитимуть такі заяви,то це допоможе Марківу
Апелляцию на приговор Маркиву будет рассматривать не суд присяжных, а профессиональные судьи, - посол Украины в Италии Перелыгин - Цензор.НЕТ 2941
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Ярош подав хорошу ідею. А от гебешним провокатором саме ти виступаєш.
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Ну да,це як твоя ідея,яку ти скрізь розповсюджував, підривати газопроводи по всій країні.
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А ти певно маєш свою частку від транспортування російського газу через Україну? Гроші на крові не заважають спати, Гарсія?
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А як ти плануєш транспортувати наш, український газ на ТЕС та до будинків? Як нам транспортувати газ із Європи, який нам потрубен для опалення? Це все - одий і той амий газопровід - у нас немає окремих газопроводів для нашого і ненашого газу.
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Тьєрі, розумієш- існує така штука як сарказм. Ну і промовчу ознакою чого являється нездатність його розуміти.
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Здатність до такого сарказму та юмору теж являється певною ознакою,але це не те, що ти зараз подумаєш,в Аскольдовому провулку швидко позбавляють цієї ознаки і надовго
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Єдине чого ти здатен когось позбавити- це бруду на черевиках, Гарсія.
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Я теж розповсюдив послання Яроша. Ярош - неофіційна особа. Тому всі його пропозиції ДОРЕЧНІ. Саме так і треба робити з нашими ворогами НЕОФІЦІЙНО. Коли граєш гру по-чесному, а проти тебе махлюють, шансів виграти нема. Проти ворога треба діяти його ж методами.
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Ну якщо народний депутат України,неофіційна особа,то конєшно,можна все
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Ви таки визначтесь, Ярош - гебешний провокатор, чи офіційна особа. Я вірно зробив, що поширив його послання, чи може і я є гебешний провокатор?
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А що офіційна особа не може бути гебешним провокатором.Ви звідкіль спустились.В тому й справа,якшо б це була ваша чи моя така заява,то ніхто на неї не зверне уваги.А його підхватять кацапи і понесуть в західні ЗМІ,а там уже робитимуть висновки
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Макаронные судьи и прокуроры решили просто закрыть дело о убийстве своих журнашлюх которое висело у них уже несколько лет на первого попавшегося человека. Реальные же суть да дело их не интересует. Но должно интересовать италийский народ. Напечатать в европейскую прессу хорошую статью как итальянские суды фабрикуют дела и резонанс вызваный етим заставит или сменить судей или пересмотреть дело по факту.
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Итальянские присяжные насмотрелись рашатудей.
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Таки при ПЕТРРИЛЛО их не было??!
🐷 использовал усех для своєї безразмірної кишені?!
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Бедный парень!Чёрт его понёс в эту идиотскую-мафиозную страну!!Жалко наших людей,имея богатую страну ,а живут где угодно,чтобы выжить
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У него там мама живет. И у него самого итальянское гражданство
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Я помню,спасибо,хочется плакать,а как мама там сума сходит ЖАХ!!!защищал Украину,а другие на крови становились миллионерами!!!
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Есть ещё ряд высших инстанций, будут апелляции.
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Да, но єти гаді затягивают по-полной - везде максимально возможные сроки.
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Ну надо же головой иногда думать. Принимал участие в боевых действиях, погиб макаронник, Италия - союзник Рашки. Логический ряд должен был насторожить.
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Официально Италия не союзник Рф, официально войны даже нет
И вот эта вот фигня, на мой взгляд, когда АТО и «сепаратисты» создаёт правовой казус, когда ВСУ «убивает мирных журналистов»
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При чём тут официально? Разве не понятно из заявлений и действий итальянских политиков, кто они есть на самом деле? Они больше всех вопили о снятии санкций с РФ и возврате её в ПАСЕ. Торговля понадусэ!
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Ну на мой взгляд разница между де-юре и де-факто даёт возможность таким вещам

Официально ведь РФ не сторона вооружённого конфликта. А значит чего бы с ней не торговать?

Большинство в Италии живут своей жизнью и не сильно интересуются тем что происходит в Украине.
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Так це шо, присяжні таке вчинили? Така вата там?
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им объяснили "пионеры наших бьют". мерзкий заказняк весь этот процесс
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Началось время о...ных историй...
А когда "профессиональная судья" впаяла Маркиву 24 года вместо заявленных прокуратурой 17, у нее голос случайно не дрожал?
Нефиг делать хорошую мину при плохой игре...
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Значит его вину признал суд присяжных. В таком судья принимает только технические решения.
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24 года вместо запрашиваемых обвинением 17 - это не техническое решение.
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"По моему мнению, на сегодняшний день у суда нет вообще никаких мотивационных объяснений, и именно поэтому (суд. - Ред.) взял максимальный срок для подготовки", - написал Перелыгин Источник: https://censor.net.ua/n3137291Ю

Ну вот шо это если не заказуха
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Странно что он сбежал именно в Италию. Даже стал гражданином. Разве ни о чем не подозревал?
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Он гражданином был до конфликта, обычная семья заробитчан.
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Сбежал в Италию и умудрился убить итальянца в Украине. Лол.
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***, не неси бред, поинтересуйся этой историей, прежде чем тут строчить.
Хоть умным выйдешь.
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То рашист. Просто спамь тварь. Не дискутируй, а раздави гниду.
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Немцам и итальянцам демократию американцы в жопу забили кувалдой после войны.
Поэтому расчитывать, что там будет пахнуть справедливостью можно чисто условно.
В французами, англичанами, американцами еще можно иметь дело.
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Дурачек?
Мы же не кацапы, врагов себе не ищем.
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Если отключить эмоции, то можно сделать несколько выводов:
1. Те, кто говорил, что АТО имело слабую юридическую базу, поскольку не были внесены изменения в соответствующие законы - оказались правы.
2. Участникам АТО, особенно тем, кто служил в ВСУ, не стоит ездить в сомнительные страны типа Италии, Германии, Испании, Болгарии и т. п., руководство которых замечено в связях с РФ или симпатиях. Или стараться не афишировать там свое участие в АТО, удаляя соответствующую инфу из соцсетей.
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Надо поработать МИДу и пошуршать законодательство всех стран.
Маркив был военным, он не может отвечать за свои поступки, так как военный он выполняет приказы.
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Расскажи это выполнявшим приказы на майдане беркутам.
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Силовики. Статус одинаковый.
Не говоря уже о том, что реально армия в АТО имеет крайне скользкий правовой статус. Хорошо хоть сейчас уже не АТО..
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У них тоже есть приказы. Но ладно, если тебе не нравится "Беркут" - под следствием снайпер спецназа нацгвардии "Омега", который грохнул одного из небесной сотни.
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Если он стрелял по безоружному пусть сидит дальше.
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То есть, ты согласен, что выполнение приказа - не панацея от уголовного преследования? Кстати, могу еще в пример привести сотрудников Хмельницкого СБУ (у СБУшников воинские звания), которые открыли стрельбу, защищая служебное здание от толпы - тоже под следствием. На самом деле - это еще одни дурные гримасы украинского правосудия, которому справедливо не доверяет большинство граждан.
Но вернемся к Маркову. Я далек от мысли, что в суде все так просто, как утверждает защита. Это - Евросоюз, со своими стандартами, где приговор может быть обжалован в высших инстанциях, а судья реально независим.
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Есть обычаи и правила ведения войны, давно приняты.
Исполнение приказа военными против других вооруженных формирований не является преступлением.
Могут оцениватся руководители, а не исполнители.
А здесь вышло, стрелочника нашли.
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Еще один вывод - откровенно слабая юридическая команда Украины. Везде, где ее не поддерживает толпа в суде, она проигрывает с треском. Достаточно вспомнить недавние отмены санкций против Зэка и его оеружения в Евросуде.
Да, мои дорогие, в нормальных странах юриспруденция - это сбор и оценка фактов, а не эмоции и митинги.
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не смешите людей, как можно осудить человека за убийство человека,
учитывая то, что подохший журнализд пострадал от разрыва мины, при этом
из миномёта валили кацапские браты грязной шлюхи - итальянской судьи ?
какая команда может помочь кроме команды моржовой дырки ?
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Ты всерьез веришь, что итальянский суд не имел реальных доказательств, о которых просто не распространяется защита? Я тебе не советую погуглить - просто спроси знакомых заробитчан из Италии об уровне доверия к суду итальянцев. Ну, хоть ты тресни, но суду ЛЮБОЙ страны ЕС я верю больше, чем всем украинским политикам вместе взятым.
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италия давний союзник русских ублюдков,
чего только история с жигулями стоит,
за копейку удавятся,
почитайте "Священный Вертеп" Лео Таксиля
и вы поймёте чем дышит этот народец,
хотя мы во многом будем ещё хуже
......
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И еще одно личное наблюдение. У меня есть хороший друг-итальянец. Не пророссийский. И когда-то он мне сказал: "Ты единственный нормальный украинец, с которым я общаюсь. Потому что остальные постоянно мне рассказывают про плохого путина, который на них напал. Неужели они не понимают, что мне плевать на их проблемы? А чем больше они рассказывают, тем больше это раздражает". Ну, скажите честно: вас сильно волновали разборки в Югославии?
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как бы некоторые даже воевали за сербских мразей
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Странный у тебя итальянец, кто его заставляет обсуждать рашку?
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что то этот Аркан похож на огента кремля
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Да, вот, как раз, сижу, кровавые рубли пересчитываю, да стекломоем обмываю. Лично хло бабосы дал, говорит "напиши-ка, Аркан, на цензоре ложь, чтобы его читатели не знали о том, что итальянцы ночами не спят, все думают об Украине и готовы слушать любого заробитчанина". Раскрыл ты меня, скажи, на чем спалился? На красной звезде на ушанке?
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Може це Вам буде дивним, але дуже багатьох тоді турбували розбірки в Югославії, багатьох турбують розбірки в Сирії, Іраку, Ємені і Лівії. Венесуела особливо цікавить. Може ми погано розуміємось в тих розбірках, хто правий хто винуватий, проте ТОЧНО нікого это не раздражает, як Вас.
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І скільки сирійців, іракців, єменців чи венесуельців, що мешкають в Україні, постійно розповідають вам про війну у їх країнах?
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не думаю, что кто то и вашему другу итальянскому рассказывал,
возможно эти рассказы это плод вашей фантазии, как и ваш итальянский друг ?
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на жаль,треба бути готовим до того, що процес над Марківим має політичні ознаки і використовується у внутрішній італійській політиці в якій однозначно присутні російські гроші.
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Продажні макаронники. Недарма в них Муссоліні був.
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Мусоліні підняв Італію і пілготував післявоєнне вталіське економічне чудо. бандерівець що гавкає на Мусоліні - нонсенс. А, ти ж укроп коломойшін.

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Назви мені когось зі справжніх націоналістів хто б підтримував чи підтримує виродка фашиста-муссоліні ? може ти, ще й людожера-гітлера обожнюєш, пєцєрасте ?
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Олександре, ви заблукали у гаях націонал соціялізьму
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Писать о том, что итальянский суд выполняет заказ власти может лишь полный дегенерат, уверенный, что в Европе суды такие же, как в Украине. Ребята, это - ЕС, где есть стандарты правосудия и профессиональные гарантии судье от какого-либо давления на него.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАпелляцию на приговор Маркиву будет рассматривать не суд присяжных, а профессиональные судьи, - посол Украины в Италии Перелыгин
 
 
 
 
 
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