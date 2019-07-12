 Апелляцию на приговор Маркиву будет рассматривать не суд присяжных, а профессиональные судьи, - посол Украины в Италии Перелыгин

Об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, информирует Цензор.НЕТ.
"Председатель суда не просто была растерянной или волновалась во время выступления, она глотала слова, ее голос дрожал, и все это указывает на то, что хотя бы для нее принятое решение было неубедительным", - написал Перелыгин.
Об этом же, по мнению дипломата, свидетельствует и то, что суд решил объявить мотивационную часть решения только через 90 дней - это максимальный срок, предусмотренный законодательством Италии.
"По моему мнению, на сегодняшний день у суда нет вообще никаких мотивационных объяснений, и именно поэтому (суд. - Ред.) взял максимальный срок для подготовки", - написал Перелыгин.
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"В течение более чем двух лет незаконного заключения Виталий демонстрирует такое мужество, твердость и патриотизм, что я уверен: о его поведении в итальянской тюрьме, как и о поведении наших политических заключенных в российских тюрьмам, мы все будем рассказывать нашим потомкам", - подытожил дипломат.
Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.
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Прокуроры считали гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергала эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.
Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.
12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года.
На основании того, что погибший гражданин Италии и обвиняемый тоже гражданин Италии.
И мы бы не допустили...если бы Маркив не вернулся в Италию и его там не арестовали бы.
" местом убийства гибели считается оккупировананя территория Украины"
Уже не оккупированная. Карачун 5 лет как на подконтрольной Украине территории.
щоб був воєнний час!!
По морякам же был международный трибунал (а суды в рашке я не изучала уже)
Тепер пазл зійшовся!
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей НА КРЕДИТОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ.
Это следует из данных Федерального казначейства и поправок в бюджет, сообщает газета «Известия».
🐷 использовал усех для своєї безразмірної кишені?!
И вот эта вот фигня, на мой взгляд, когда АТО и «сепаратисты» создаёт правовой казус, когда ВСУ «убивает мирных журналистов»
Официально ведь РФ не сторона вооружённого конфликта. А значит чего бы с ней не торговать?
Большинство в Италии живут своей жизнью и не сильно интересуются тем что происходит в Украине.
А когда "профессиональная судья" впаяла Маркиву 24 года вместо заявленных прокуратурой 17, у нее голос случайно не дрожал?
Нефиг делать хорошую мину при плохой игре...
Ну вот шо это если не заказуха
Хоть умным выйдешь.
Поэтому расчитывать, что там будет пахнуть справедливостью можно чисто условно.
В французами, англичанами, американцами еще можно иметь дело.
Мы же не кацапы, врагов себе не ищем.
1. Те, кто говорил, что АТО имело слабую юридическую базу, поскольку не были внесены изменения в соответствующие законы - оказались правы.
2. Участникам АТО, особенно тем, кто служил в ВСУ, не стоит ездить в сомнительные страны типа Италии, Германии, Испании, Болгарии и т. п., руководство которых замечено в связях с РФ или симпатиях. Или стараться не афишировать там свое участие в АТО, удаляя соответствующую инфу из соцсетей.
Маркив был военным, он не может отвечать за свои поступки, так как военный он выполняет приказы.
Не говоря уже о том, что реально армия в АТО имеет крайне скользкий правовой статус. Хорошо хоть сейчас уже не АТО..
Но вернемся к Маркову. Я далек от мысли, что в суде все так просто, как утверждает защита. Это - Евросоюз, со своими стандартами, где приговор может быть обжалован в высших инстанциях, а судья реально независим.
Исполнение приказа военными против других вооруженных формирований не является преступлением.
Могут оцениватся руководители, а не исполнители.
А здесь вышло, стрелочника нашли.
Да, мои дорогие, в нормальных странах юриспруденция - это сбор и оценка фактов, а не эмоции и митинги.
учитывая то, что подохший журнализд пострадал от разрыва мины, при этом
из миномёта валили кацапские браты грязной шлюхи - итальянской судьи ?
какая команда может помочь кроме команды моржовой дырки ?
чего только история с жигулями стоит,
за копейку удавятся,
почитайте "Священный Вертеп" Лео Таксиля
и вы поймёте чем дышит этот народец,
хотя мы во многом будем ещё хуже
......
возможно эти рассказы это плод вашей фантазии, как и ваш итальянский друг ?