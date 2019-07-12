EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия
  926  0
Все про:похороны (906) смерть (6016) Ян Осока (715) 406-я ОАБ ВМС (1)

 Прощание с погибшим на Донбассе воином Антоном Факой состоится 13 июля на Николаевщине. ФОТО

13 июля, в поселке городского типа Березанка Березанского района Николаевской области в 13-00 по адресу: улица Суворова 21-А состоится прощание с украиснким воином Антоном Факой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 406-й бригады ВМС.

Антон Фака, 1997 года рождения, младший сержант, военнослужащий 406-й отдельной артиллерийской бригады, который  погиб 10 июля в зоне проведения операции объединенных сил, у поселка Гранитное Волновахского района Донецкой области в результате попадания ПТУР наемников РФ в грузовик Вооруженных сил Украины.

Антон Фака в 2014 году закончил колледж, а с августа 2016 года, по примеру своего старшего брата пошел защищать Родину.
У него остались мать и старший брат, служивший в морской пехоте в Крыму, и который вышел из оккупированной территории в 2014 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 406-й ОАБр ВМС Антон Фака погиб 10 июля в результате обстрела колонны из ПТРК

Прощание с погибшим на Донбассе воином Антоном Факой состоится 13 июля на Николаевщине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137290
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрощание с погибшим на Донбассе воином Антоном Факой состоится 13 июля на Николаевщине. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх