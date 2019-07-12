 Люди борются за свое право на приватизацию жилья, - Назаренко о ситуации в киевском общежитии

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ

Назаренко отметил: "Это мой депутатский округ, это избиратели, которые за меня голосовали, на обращения которых, я обязан реагировать.

Дело в том, что это борьба жителей за свое право спокойно жить в этом общежитии. Они тридцать двадцать лет живут. Еще с советского времени они получили эти комнаты, как работники и прожив 5 лет они получили право на приватизацию тех квартир".

По его словам возникли проблемы из-за махинаций псевдособственника, который рейдерским способом хочет лишить людей законного права на приватизацию их квартир. Квартир, в которых они прожили не то, что годы, а десятки лет – еще в советские времена большинство людей туда были поселены.

"Они получили ордер, они там прописаны", - подчеркнул депутат.

По его словам, компания Житлоинвест УКБ хочет застроить это территорию несколькими многоэтажками. И специально, нанимая титушек, терроризует жителей.

"Детонатором событий стало то, что они привели близко 50 -70 титушек и начали бить, толкать на пол мужчин местных, которые там живут, женщин и даже женщин с детьми. Это делается с одной целю – выселить людей и спокойно там начать строить", - подчеркнул Назаренко

По его словам, там живет более 70 человек. Продолжаются суды и им отключили электроэнергию и газ. При чем газ отключили так – те же бандиты просто вырвали счетчики бандитским способом, вмещавшись в систему, вследствие чего произошла авариная утечка газа. Возможно, это было сделано специально, чтобы выселить людей.

"Я, как депутат Киевсовета, взял на себя ответственность для обеспечения общественного порядка, чтобы ни один бандит, который позволяет поднимать руку на женщину, чтобы он ей не угрожал", - отметил он.

По информации депутата, когда их попросили уйти из общежития, с помощью самого Назаренко, его побратимов и общественности, они начали круглосуточно ходить и угрожать жителям общежития, пугать детей. Сейчас там люди вынуждены готовить себе еду на улице, на костре.

Комментируя информацию, что 4/5 людей уже отселены из общежития и то, что тем, кто соглашается выехать – предоставляется другое жилье, Назаренко подчеркнул: "ничего подобного. Большинство семей находятся там. Более тридцати семей. Им не предлагают отселение. Им предлагают заключать договоры найма. При чем не на комнаты, а временного найма всего-навсего на один год, без никаких гарантий на продолжение. При чем без прописки, без ордера.

У них сейчас есть право на приватизацию данного жилья, которое они получили еще до 1996 или 1998 года, до приватизации, еще с советских времен. Преступным путем у них это право отобрали. Сейчас идут суды. То есть, как можно в то время, когда идут суды проводить какие-то силовые действия. Если они хотят выселить людей , для этого есть закон. Это судебно-исполнительная служба, это полиция. Зачем нанимать бандитов, которые в первую очередь бьют женщин".

"Если они хотят переселить, людям должны предложить нормальную альтернативу, а не временный договор переселения на год. И при чем по этому договору люди должны платить 1600 грн за койко-место", - резюмировал Назаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа лиц во главе с депутатом Киевсовета Назаренко захватила аварийное общежитие в Киеве, - трест "Киевгорстрой-2"