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 Зеленский и Филатов обсудили перспективы реконструкции Днепровского аэропорта

12 июля в Днепра приехал Президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с мэром Борисом Филатовым они обсудили перспективы реконструкции Днепровского аэропорта.

Так, глава государства отметил, что город-миллионник не может полноценно функционировать без аэропорта, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт ", - добавил Владимир Зеленский.

Благодаря государственно-частному партнерству в Днепре может появиться современный аэродром. Так, о готовности взяться за осовременивания терминала Днепровского аэропорта в свое время высказался известный украинский бизнесмен Александр Ярославский. Для этого необходимо, в частности, государственное финансирование аэродромного комплекса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Средства будут", - Зеленский пообещал помочь с деньгами на реконструкцию аэропорта в Днепре. ФОТОрепортаж

"Днепр остается едва ли не единственным городом-миллионником, который не имеет современных воздушных ворот. Строительство аэропорта за пределами Днепра значительно уменьшит пассажиропоток не только в нашем городе, но и в соседних - например, Запорожье", - в свою очередь отметил Борис Филатов.

Напомним, электронную петицию с просьбой содействовать финансированию государством реконструкции действующего аэропорта или строительства новой взлетно-посадочной полосы Днепровского аэропорта на сайте главы государства было зарегистрировано еще в прошлом году. Обращение вступило более 25 тыс. Голосов и были рассмотрены тогдашним главой страны. В ответ на петицию было отмечено, что в 2019 году отдельной бюджетной программе в государственной смете предусмотрено 200 млн грн на проектирование аэропорта "Приднепровье" в Днепропетровской области. Однако деньги выделены не были.

После открытого обращения городского головы Днепра Бориса Филатова к Президенту Украины Владимира Зеленского 25 июня, по поручению Кабинета Министров Украины 200 млн грн на проектирование аэропорта в пос. Соленом были перераспределены на реконструкцию аэропорта в Днепре.

Зеленский и Филатов обсудили перспективы реконструкции Днепровского аэропорта 01
Зеленский и Филатов обсудили перспективы реконструкции Днепровского аэропорта 02
Зеленский и Филатов обсудили перспективы реконструкции Днепровского аэропорта 03

Источник: https://censor.net.ua/n3137288
 
 
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Напоминаю для порохоботов. Филатов уже враг Бени.
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вроде бы Филатов лег под Петю, кинул Укроп Корбана.
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в том то и дело, что аэропорт не частный
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а шо так? Они в интервью говорили, что не враги.
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а больниц разваленых кроме Бориспольской в стране уже нет ?

Оно, мля, точечно собирается страну строить ?
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Игорь Д. А Мертвечук украинский националист. PS.Ничего не имею против Филатова.
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и шо выездил при порошенко ?

а щаз, не при порошенко, на главу Рады идёт
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на суде разберуться, шо он выездил у Порошенко
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Реконструируй ЗЕбил, конечно реконструируй, тебе и твоим подельникам сепаратистам аэропорты очень пригодяца..
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а петр бы за свои деньги сделал. правда, петушата?
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так петушонок ты. я к вашей пепе отношения не имею. это ты пэдровский параноик, а те я.
спроси на форуме, петушара.
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Напомним, электронную петицию с просьбой содействовать финансированию государством реконструкции действующего аэропорта или строительства новой взлетно-посадочной полосы Днепровского аэропорта на сайте главы государства было зарегистрировано еще в прошлом году. Обращение вступило более 25 тыс. Голосов и были рассмотрены тогдашним главой страны. В ответ на петицию было отмечено, что в 2019 году отдельной бюджетной программе в государственной смете предусмотрено 200 млн грн на проектирование аэропорта "Приднепровье" в Днепропетровской области. Однако деньги выделены не были. Источник: https://censor.net.ua/n3137288

Мдаааа
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О так.Раньше строили вот так..хууякк,**** совхоз "маяк"😂
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Не, Тот, деньги из бюджета выделили, но отдать не смогли. Эти красивенькие новенькие сладенькие 200 млн. Прилипли.
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Нарешті жителі Дніпра дочекалися свого презедента!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗеленский и Филатов обсудили перспективы реконструкции Днепровского аэропорта
 
 
 
 
 
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