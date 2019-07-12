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 Политика Украины
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 ЦИК отказала в регистрации 17 наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ, имеющим гражданство РФ

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации наблюдателями 17 представителям Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Комиссия отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Решение принято в связи с тем, что указанные лица являются гражданами Российской Федерации, которые в соответствии с требованиями Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" не могут быть официальными наблюдателями", - говорится в сообщении.

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В то же время сегодня ЦИК зарегистрировала 658 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. А именно: 2 - от Иорданского Хашимитского Королевства, 4 - от Европейского Союза, 3 - от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), 3 - от Международной федерации либеральной молодежи (IFLRY), 51 - от Национального демократического института международных отношений, 595 - от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

Таким образом, отметили в ЦИК, по состоянию на 12 июля зарегистрированы 1 413 официальных наблюдателей: 58 - от 10 иностранных государств, 1 355 - от 15 международных организаций.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137287
 
   
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а вот тут - молодцы!
ибо...не хер шастать рашкиным гадам
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Где- где..Где были с самого рождения..в π..
🤗
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Неплохо было бы запретить также въезд "наблюдателям" из всяких сербий и сирий с венесуэлами, а также таёжносоюзников.
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ото всіх, хто проти територіальної цілісності України (хто визнав чи утримався у питанні анексії Криму)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК отказала в регистрации 17 наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ, имеющим гражданство РФ
 
 
 
 
 
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