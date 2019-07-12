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Все про:Италия (907) посольство (520) Богачук Олег (864) Маркив (42)

 "Не будьте как Россия", - под посольством Италии прошла акция в поддержку Маркива. ФОТОрепортаж

Вечером 12 июля под посольством Италии украинцы протестовали против решения итальянского суда, которым нацгвардеец Виталий Маркив был осужден на 24 года.

Об этом сообщают корреспонденты Цензор.НЕТ с места событий.

Под посольство пришли люди с требованием свободы для Виталия Маркива.

Также принесли несколько коробок пицы.

Не будьте как Россия, - под посольством Италии прошла акция в поддержку Маркива 01
Не будьте как Россия, - под посольством Италии прошла акция в поддержку Маркива 02
Не будьте как Россия, - под посольством Италии прошла акция в поддержку Маркива 03
Не будьте как Россия, - под посольством Италии прошла акция в поддержку Маркива 04
Не будьте как Россия, - под посольством Италии прошла акция в поддержку Маркива 05
Не будьте как Россия, - под посольством Италии прошла акция в поддержку Маркива 06
Не будьте как Россия, - под посольством Италии прошла акция в поддержку Маркива 07

Источник: https://censor.net.ua/n3137286
 
   
 Топ комментарии
 
ОК... Дежурные тролли, как водится, срут не на пуйло и парашу, и даже не на продажных итальянцев. Как велено рабочей инструкцией, о чём бы ни была публикация, гадят на Пороха.
Уймись, дебил дефективный, Порох уже не президент! Или вам уродам просто нечем заняться и вы кропаете тут дерьмо, получая ольгинские серебренники за каждый высер?
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Будьте как главнокомандующий Зеленский - прикажите им не отвечать на обстрелы, чтобы каждый день добровольцев становилось меньше.
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вернувшиеся с акции итальянские флажки-читатели цензора- расскажут подробности.
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Італьянці.. Не будьте як свиня Порошенко - не саджайте у тюрму Українських добровольців
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Проснись, Зеленский уже повыпускал всех добровольцев, посаженных при Порошенко.
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Будьте как главнокомандующий Зеленский - прикажите им не отвечать на обстрелы, чтобы каждый день добровольцев становилось меньше.
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Порохобот.. Подивись відео і статистику.. При порошенко зраднику - була пряма заборона на знищення москальської техніки... І нарешті Зеленський її відмінив
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ОК... Дежурные тролли, как водится, срут не на пуйло и парашу, и даже не на продажных итальянцев. Как велено рабочей инструкцией, о чём бы ни была публикация, гадят на Пороха.
Уймись, дебил дефективный, Порох уже не президент! Или вам уродам просто нечем заняться и вы кропаете тут дерьмо, получая ольгинские серебренники за каждый высер?
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А чем макароники - берлузкони отличаются от *********?
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тем шо ********* лижут ченам а макаронники **********
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надо было макароны принести чтоб услышали
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или наоборот... из ушей повытягивать (макароны) у итальянцев))) чтоб слышали и услышали
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Пожинаем плоды гибридной АТО-ССО-войны. Не могли определиться что у нас на Донбассе - значит европейцы будут винить только нас и сажать наших военных чуть-что.
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Італійці можуть дуже програти. Сьогодні Італія є другою країною після Польщі за рівнем українських заробітчан.
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Тут в основном только наши женщины и в основном сиделки, мужиков мало
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Точно! Завтра всі повернуться і в піццоїдів буде дефолт. А якщо ще й ти не купиш Феррарі, то бідні нащадки римлян продадуть Колізей Садовому(сміття там влізе - ого-го)))
Як просто розвалити цілу країну, виявляється "Не будьте как Россия", - под посольством Италии прошла акция в поддержку Маркива - Цензор.НЕТ 6788
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як би кілько десятків тисяч українців прийшло під той "суд", то хз як усе було..а тут у Києві жменька зібралась.. поки діє принцип крайньої хати..(
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А политики их путаны, шо старые шо новые.
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Это не потомки римлян разве?(разрывает портрет Дуче)
Римляне же были очень мужественными, а эти - даже сранцузы их презирали в ПМВ.
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"Не будьте как Россия", - под посольством Италии прошла акция в поддержку Маркива. ФОТОрепортаж
возможно,нужно проводить такие акции у посольства ,как те ,что проводились у посольства кацапов???
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обиднее всего, что ни один из итальянских правдолюбов... не догадался настоять на следственном эксперименте, именно в том месте, где это все и случилось, чтоб увидеть эту падлючую войну и понять возможно-не возможно было именно Маркиву из того места так прицельно гепнуть тем, чего у него на тот момент еще не было (миномет) на вооружении
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Это политзаказ, это как со стеной говорить.Тут надо паковать итальяшек в Украине закрывать быстро и надолго шоб поменять было можно. Все макароны слабые на передок, сбу могло бы кого-то в отеле подсунуть типа ряженую и с поличным дорожкой порошка и растлением несовершеннолетних . Чик и пися к носу.
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Так і вирок підгадали до розмови ***** з Зелею.
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ВОРОН-ВОРОНУ ОКО НЕ ВИКЛЮЄ.
Мафіозі всіх країн - єднайтеся.
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а там піца, чи тільки коробки??? Бо я б прийшов пікетувати за піцу
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"Не будьте як Росія", - під посольством Італії відбулась акція на підтримку Марківа - Цензор.НЕТ 4694 раша в перде

ты серьезно думаешь что кто то будет собираться из за незнакомого человека где то? Если бы это были американцы то может и собрались,но немного,а в данном случае так в украинцев нет какой то такой огромной идентификации в обществе чтобы за кого то там стоять потому что он украинец,главное чтоб им самим было хорошо жить,а остальное похрен )Ось вам відповідь.
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Ви як хочете, а я наклав ембарго на італійські товари та послуги.
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На гей-парад больше ментов и нацгвардейцев прислал Аваков, чем к посольству. И Яровой, и Крищенко, и Зозуля, и тысяча пятсот единиц техники. Приоритеты очевидны.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Не будьте как Россия", - под посольством Италии прошла акция в поддержку Маркива. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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