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 Происшествия, Общество
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Все про:Киев (17681) Киевгорстрой (45) общежитие (93)

 Группа лиц во главе с депутатом Киевсовета Назаренко захватила аварийное общежитие в Киеве, - трест "Киевгорстрой-2"

Ситуация в аварийном общежитии треста "Киевгорстро-2" снова обострилась. Группа лиц, под руководством депутата Киевсовета В.Назаренко силовым способом удалила охрану и совершила рейдерский захват сооружения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Треста.

В сообщении отмечается: "В преддверии выборов до Верховного совета, депутат Киевсовета Назаренко В. перешел от угроз к действиям.

25 июня при его непосредственном участии и под личным руководством с угрозой применения Назаренко пистолета, группа неизвестных лиц совершила рейдерский захват аварийного здания, который сопровождался уничтожением имущества предприятия, имущества охранной компании и грабежами. 

Группа лиц во главе с депутатом Киевсовета Назаренко захватила аварийное общежитие в Киеве, - трест Киевгорстрой-2 01
Группа лиц во главе с депутатом Киевсовета Назаренко захватила аварийное общежитие в Киеве, - трест Киевгорстрой-2 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коллектив треста "Київміськбуд-2" обратился в ГПУ в связи с ситуацией в аварийном общежитии и провокационными действиями депутата Киевсовета Назаренко

При этом, выехавшие на место преступления сотрудники патрульной полиции, манипулируя нормами права и угрожая незаконным арестом работников охранной компании ООО "Титан-2018", фактически обеспечили силовой захват здания неизвестными лицами в балаклавах и в одеже с логотипами "ВО СВОБОДА" и "ГО СОКОЛ" 

Группа лиц во главе с депутатом Киевсовета Назаренко захватила аварийное общежитие в Киеве, - трест Киевгорстрой-2 03
Группа лиц во главе с депутатом Киевсовета Назаренко захватила аварийное общежитие в Киеве, - трест Киевгорстрой-2 04

Следственно-оперативная группа полиции, которая была вызвана работниками ООО "Титан-2018 " также бездействовала. Не был совершен осмотр места преступления, не взято объяснений от лиц, которые вызывали полицию, не задержано лиц что совершали противоправные действия: побитие окон первого этажа здания, разгром поста охраны, в следствии чего было уничтожено имущество компании (ноутбук, радиостанции и др.).

Также читайте: Набор штампов и бездоказательной риторики, - Трест "Київміськбуд-2" о словах депутата Киевсовета Назаренко об аварийном общежитии на Полевой

И только после подачи соответственных заявлений с боку пострадавших были открыты уголовные дела 

Группа лиц во главе с депутатом Киевсовета Назаренко захватила аварийное общежитие в Киеве, - трест Киевгорстрой-2 05

На кануне этих событий, "Киевгорстрой-2" неоднократно обращался в Соломенское управления полиции ГУ НП в г. Киеве с заявлениями о попытках силового захвата здания общежития под руководством депутата Киевсовета Назаренка, однако оперативной реакции со стороны правоохранителей не последовало.

Промедление со стороны правоохранительных органов и их невмешательство в сложившуюся ситуацию вокруг данного аварийного здания уже привело к совершению преступления - противоправного захвата имущества собственника.

Источник: https://censor.net.ua/n3137285
 
 
 Топ комментарии
 
При ЗЕсепаре начинаеца шабаш бандитский. Просто вся шваль вылезла, все беглые рыги, вся кацапня, все сепары, все бандюки теперь на коне и при власти. Спасибо вам хохлы, малороссы подкацапные 73%.
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деПутан там хатит бордєль сдєлать...
Петррилло нипричем!!
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Активизация всей бандитской мафии и беспредела началась в акурат после выбора ЗЕклована преЗЕдентом. Совпадение??
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При ЗЕсепаре начинаеца шабаш бандитский. Просто вся шваль вылезла, все беглые рыги, вся кацапня, все сепары, все бандюки теперь на коне и при власти. Спасибо вам хохлы, малороссы подкацапные 73%.
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Та ні, зедебіл, це результати ще однієї потужної реформи -антирейдерської.
Насолоджуйся результатами.
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Чмо, читай уважно. Там особи в балаклавах з символами ВО"Свобода" та ін. Поліція, якою керує призначений чоколядною Радою Аваков - бездіє.
Це ваші нацмародерські агонічні судоми.
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деПутан там хатит бордєль сдєлать...
Петррилло нипричем!!
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Знову балаклави ! Дикуни 21-го століття.
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Активизация всей бандитской мафии и беспредела началась в акурат после выбора ЗЕклована преЗЕдентом. Совпадение??
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Нет, не совпадение - просто ваша мародёрская мафия мечтает вернуть себе власть.
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Хехе, кримінальників вибили з гуртожитку.
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а шо? таке возможно? Сила дужого. Закон джунглів
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Тю, дурні! На вул. Мечникова, 12 стоїть порожній гуртожиток тресту "Київміськбуд-4". На першому поверсі працює гастроном і дві наливайки. Поруч (буд. 14) - офіс Рабіновича.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГруппа лиц во главе с депутатом Киевсовета Назаренко захватила аварийное общежитие в Киеве, - трест "Киевгорстрой-2"
 
 
 
 
 
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