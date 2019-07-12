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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9208) Зеленский (2115) МИД (5056) Маркив (42)

 Прошу МИД и ГПУ приложить максимум усилий для выдачи Украине нацгвардейца Маркива, осужденного в Италии, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения на родину нацгвардейца Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения за якобы причастность к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. До этого поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном", - заявил Зеленский.

Смотрите: "Боротимемося далі", - МВД о приговоре итальянского суда украинскому нацгвардейцу Маркиву. ВИДЕО

Напомним, итальянский суд признал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года.

Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

Также читайте: Итальянский суд инициирует дело против нардепа Маткивского, свидетеля в деле нацгвардейца Маркива, который сейчас находится в Италии

Источник: https://censor.net.ua/n3137284
 
   
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Это вряд-ли возможно ,надо сначала поймать итальянского шпиёна.
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Ему его советники объяснят, что для начала Маркив должен отказаться от гражданства Италии?
А иначе это пустой разговор...
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Вове главное прокукарекать, а там - хоть и не рассветай..
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Хрен его выдадут с итальянским гражданством. Но попытаться стоит.
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Он не украинец. Отчего они должны нам его выдавать?
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Це тобі до Медвндчука, він спець по визволенням. І кум *****, а У ***** є друг Берлусконі.
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Там уже нашего нардепа забирают. Скоро до Авакова доберуться.
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Аваков сильно выступать не будет. Слишком много активов в Италии
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И шо же это за грохот над водой?
Аааа... так это ********** перданул Прошу МИД и ГПУ приложить максимум усилий для выдачи Украине нацгвардейца Маркива, осужденного в Италии, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4397
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Проблема в том что Маркив гражданин Италии иначе все было намного проще, а так надежда только на ЕСПЧ.
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до якого справа дійде років за п'ять...
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Клоун .хоче бути чи царем, чи лукашенко--то вказівки по будівництву моста в Дніпрі, то розрахунки за трамваї то ...скрізь накази, приниження,хамство. Це щось нове Для України--новий царь.
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Граждане Украины любят Царей,а украинский народ любит Атаманов, Гетманов
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за якобы причастность к убийству итальянского фотографа ...итальянцев нужно наказать что зону боевых действий в годы войны посылают на смерть фотографов,когда можно использовать для съёмок беспилотники Прошу МЗС та ГПУ докласти максимум зусиль для видачі Україні нацгвардійця Марківа, засудженого в Італії, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6397
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а что ты, зеленая сопля, для этого сделал?
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поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения Источник: https://censor.net.ua/n3137284\\\\\\\\\\

Так они три года получается баклуши били?
Еще бы приказал срочно расследовать действие мусорни зимой 2014-го. Лет через 20 может и выдадут результат.
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Прошу МЗС та ГПУ докласти максимум зусиль для видачі Україні нацгвардійця Марківа, засудженого в Італії, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4090 КОгда ВОвик послала твоего черта с Гробовщины ты тут аж усерался защищая того черта, бо то ж Гробовщина Бахини....
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Надіюся араби і негритоси переріжуть тих макаронників. Такий жалюгідний народ не має права на існування!
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Глава Италии давно прогнулся по русских, даже сожалел когда на них вновь накладывали санкции, и даже обещал приложить все усилия, что бы их сняли. За ребро этих макаронов.
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О, это знаменательный день....!
Наконец то Зе что то заявил не как голимый сепар...
Наконец то, что то отдаленно напоминающее что должен был заявить президент...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрошу МИД и ГПУ приложить максимум усилий для выдачи Украине нацгвардейца Маркива, осужденного в Италии, - Зеленский
 
 
 
 
 
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