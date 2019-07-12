 Прошу МИД и ГПУ приложить максимум усилий для выдачи Украине нацгвардейца Маркива, осужденного в Италии, - Зеленский

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. До этого поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном", - заявил Зеленский.
Напомним, итальянский суд признал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года.
Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.
Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.
А иначе это пустой разговор...
Аааа... так это ********** перданул
Так они три года получается баклуши били?
Еще бы приказал срочно расследовать действие мусорни зимой 2014-го. Лет через 20 может и выдадут результат.
Наконец то Зе что то заявил не как голимый сепар...
Наконец то, что то отдаленно напоминающее что должен был заявить президент...