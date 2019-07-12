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 "Вакханалия любви к Украине", - российские пропагандисты провели сами с собой телемост "Надо поговорить"

Пропагандисты с российского телеканала "Россия" выпустили в эфир передачу "Надо поговорить", заявленную как обсуждение отношений Украины и России.

Программа длилась 2 часа с перерывами на рекламу, сообщает Цензор.НЕТ.

В ней приняли участие российский режиссер Владимир Меньшов, финансировавший присутствие оккупантов на Донбассе, актриса из сериала "Сваты" Маргарита Шубина, певцы Кай Метов и Джанго, а также другие деятели культуры, искусства и спорта РФ, преимущественно почтенного возраста.

Из Киева в московскую студию приехала актриса Лидия Чащина, по скайпу включился музыкальный продюсер Юрий Фалеса.

Эфир, первоначально заявленный как прямой, вышел в записи: программу сначала показали на Урале, а после - в европейской части России.

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"На телеканале "Россия" вакханалия любви к Украине, просто экстаз , в припадке "улыбок и счастья" Малахов и Ситтель уже мироточат, смотреть на это страшно. На том же канале пять лет орали про жидобендеровцев , оскорбляли целый народ, издевались над украинским языком, национальными героями и национальными символами и праздниками- а теперь визжат о любви", - написала в Facebook актриса, редактор радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина.

Вакханалия любви к Украине, - российские пропагандисты провели сами с собой телемост Надо поговорить 01

"Пытаясь справиться с бешенством, спрашиваю себя: что они там задумали? Телефонный разговор с Зеленским (ведущие подчеркивают - "по украинской инициативе"), попытка всерьез провести телемост с украинским (пусть и пропутинским) каналом, радикальная смена не просто риторики, а чисто оруэлловская отмена целого исторического периода в пять лет. И тут же винтят крымских татар на Красной площади, держат в заключении моряков, заложников, Сенцова, военнопленных . В Украине выборы через неделю", - пишет Ларина.

По мнению актрисы, что бы ни придумали московские хитроумные стратеги, "отвратительно то, во что они превратили свой народ, которым можно манипулировать, как стадом, куда пастух укажет, туда и пойдут".

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

Источник: https://censor.net.ua/n3137283
 
   
 Топ комментарии
 
"проба пера"...
Після того, як мертвечуковці/)(уuловці отримають владу - буде ще мерзотніше.
73%зебілів, ви цю ганбьу здобули разом!
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Ну, слава Богу, помирились, ёпта... Препизденту хвала! "Вакханалия любви к Украине", - российские пропагандисты провели сами с собой телемост "Надо поговорить" - Цензор.НЕТ 591
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Хіба не чудово нам жилось всі ці п'ять років без спілкування з козлорилими ?
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Телемост будет в эту пятницу, только не с ***********, а с братьями Грузинами на Рустави 2

"Путин, ты х...йло. Ведущий украинского телеканала поддержал грузинского коллегу

https://www.youtube.com/watch?v=w27Wxjkkl18&feature=youtu.be
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Канал Садового вже не помийка і не журнашлюхи ,да порохобот,а слабо Яніні Соколовій,або цеголко на 5-му таке сказати.Ото б рейтинг петра взлетів
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"Россия 1" открыла чат на ютюбе(беспрецедентно!) и получила 3.14*дюлей по самое "нихачю".
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шо ты хотел сказать, не открывается вой пост? Пдрасты? Та да.. п
драс..ты, точно "Вакханалия любви к Украине", - российские пропагандисты провели сами с собой телемост "Надо поговорить" - Цензор.НЕТ 5089
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Тихо сам с собою я домой приеду. Выпью сам с собою за свое здоровье, Тихо сам с собою я займусь любовью.
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"проба пера"...
Після того, як мертвечуковці/)(уuловці отримають владу - буде ще мерзотніше.
73%зебілів, ви цю ганбьу здобули разом!
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Ну, слава Богу, помирились, ёпта... *********** хвала!
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когда сами с собой это называется онанизм "Вакханалия любви к Украине", - российские пропагандисты провели сами с собой телемост "Надо поговорить" - Цензор.НЕТ 9732
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ну и нормально, телемост удался: надапагаварить между мордором и запоребриком на лишнехромосомных зомбоящиках.
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Посмотрел ,в отношении ваты давно не удивлялся,но на сей раз степень их деградации поразила ,это была чернуха совершеннейшая ...
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хитрожопые кацапы пытаются в очередной раз развести наших наивных граждан.
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Там и Гурченко показывали и многих других. Оказывается много артистов известных с Украины в фильмах снимались.
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Гадаю, проукраїнське населення України після виборів до ВР, де лідирує ;Слуга народа;, чекає дуже неприємний сюрприз.
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к сожалению, вынужден согласиться, что наш нарид не смог вырваться из проклятого цикла истории.
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Мост с одного берега на тот же берег - это скрепно.
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а если еще один начало моста соединить с его концом то можно циркулировать до бесконечности
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13 тысяч НЕ ЗА ЧТО убито !!!! РАЗРУШЕННЫ и РАЗВОРОВАННЫ предприятий донбасса !!! КАЛЕКИ и СИРОТЫ навсегда !!! крым АНЕКСИРОВАН !!! и после всего ЛЕЗУТ в душу как ни в чем небывало (((((( МОСКОВИЯ -- это САМА МЕРЗОСТЬ НЕДОЧЕЛОВЕЧЕСТВА !!! МОСКОВИЯ буть ты ПРОКЛЯЛА и ЗАБЫТА во веки веков !!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Вакханалия любви к Украине", - российские пропагандисты провели сами с собой телемост "Надо поговорить"
 
 
 
 
 
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