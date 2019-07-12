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 Общество, Фоторепортаж
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 Школьник из Днепра Горбонос получил серебряную медаль на Олимпиаде гениев в США. ФОТО

Школьник из Днепра Андрей Горбонос получил серебряную медаль на Олимпиаде гениев, которая состоялась в г. Освего (США). Также два члена украинской команды заняли четвертые места. Украину на олимпиаде представляли пятеро учеников Малой академии наук.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Школьник из Днепра Горбонос получил серебряную медаль на Олимпиаде гениев в США 01

Проекты участников олимпиады должны предлагать решения определенной экологической проблемы. Само же соревнование проходит по следующим номинациям: "Фундаментальная наука", "Инженерия", "Искусство", "Творческое письмо", "Дизайн" и "Развитие бизнеса". Украинская команда представила свои разработки в номинации "Фундаментальная наука". Всего в этой секции было представлено около 800 работ участников со всего мира.

Так, серебряный призер Андрей Горбонос разработал специальное вещество, которое должно улучшить свойства суперконденсаторов, увеличив емкость и скорость подзарядки. Суперконденсаторы, наполненные этим веществом, смогут использоваться в системах питания электромобилей, аппаратах жизнеобеспечения, электростанциях, резервных генераторах и др.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские школьники завоевали 5 медалей на Международной конференции молодых ученых ICYS-2019 в Малайзии

Школьник из Днепра Горбонос получил серебряную медаль на Олимпиаде гениев в США 02

Участница, занявшая четвертое место, - Милана Бродовская из Одессы - представила методы изготовления натуральных красителей в домашних условиях.

Петр Волошин из Тернополя, который также занял четвертое место, работал над проектом, где для преобразования информации используются оптические схемы. Таким образом система не требует специальных условий для функционирования, в отличие от оригинальных квантовых компьютеров.

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Всего Украину на олимпиаде представляли пятеро учеников Малой академии наук.

Источник: https://censor.net.ua/n3137281
 
   
 Топ комментарии
 
а как же лалалала, кококококо, зезезезе? Школьник из Днепра Горбонос получил серебряную медаль на Олимпиаде гениев в США - Цензор.НЕТ 4536
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Скорее всего проучит предложение от Штатовских вузов там учиться/ радует нас новой и свежей мыслью подданная путинской шлюхи меркель после прошедшего запора, случающегося каждый раз под статьями о продавшейся путину власти ФРГ.
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Там и останется, будет получать нормальную з/п и работать на благо Штатов. У нас в таких условиях работают только Коболев и другие "гении широкого профиля"
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Alex Rozhenko. За поребриком вся кремлёвская ОПГ "работает" в условиях на 3 порядка лучших, чем Коболев. Взять, к примеру, хотя бы Сечина

Школьник из Днепра Горбонос получил серебряную медаль на Олимпиаде гениев в США - Цензор.НЕТ 2061
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Коболев с Витренко поставили раком "Газпром" на $2.6 млрд. Это для Украины плохо ?
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Вырастет, уедет в европу, для этого Украина таких и выращивает.
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слава зе... Школьник из Днепра Горбонос получил серебряную медаль на Олимпиаде гениев в США - Цензор.НЕТ 6246 А чуваку успехов за кордоном!
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Скорее всего проучит предложение от Штатовских вузов там учиться
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а как же лалалала, кококококо, зезезезе? Школьник из Днепра Горбонос получил серебряную медаль на Олимпиаде гениев в США - Цензор.НЕТ 4536
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давай, дрочи в другом месте на своего кумира Школьник из Днепра Горбонос получил серебряную медаль на Олимпиаде гениев в США - Цензор.НЕТ 1000
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Тупое хамло, тебе рошенки говном заменили?
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Так и будет, и это не просто желание вузов, это официальная политика США.
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Да я знаю. «Притечка» мозгов.

Ничего, в Украине тоже все будет.
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Заткнись лучше, утекла - так утекла. Или не утекала, ибо никогда здесь и не обитала?
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Обалдеть.... в первой четвёрке! и эти дети из страны где зарплата учителя одна из самых низких в мире, где на образование на одного ученика выделяется денег на уровне Нигерии или Анголы! ... ? ? ?
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та ладно, не кипишуй... Всё у чувака будет оки))) Сам зе-к зуб отдал Школьник из Днепра Горбонос получил серебряную медаль на Олимпиаде гениев в США - Цензор.НЕТ 3739
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Ой бл, можна сказать, что в вашей Снєгеріі, учітеля самие високооплачіваємие...
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та у наших ваще 4 к зелени!
Пусть усруться все! Школьник из Днепра Горбонос получил серебряную медаль на Олимпиаде гениев в США - Цензор.НЕТ 5943
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Специальное вещество? Какой-то гуманитарий статью стряпал?
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Ото чому підарашка хоче забрати Україну...
Перший АКАДЕМІК МАТЕМАТИК в російській імперії, свого часу, був УКРАЇНЕЦЬ Остроградський.
Теорема Гаусса-Остроградського
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Наша українська гордість! Свята земля - народжує геніїв!
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Молодцы ребята!!! Теперь с таким сертификатом и при условии успешной сдачи необходимых тестов, смогут претендовать на приличную стипендию в одном из престижных вузов в Америке.
Радует что в Украине по-прежнему растут такие талантливые дети👍
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найбільш можливо що поїхали діти за кошт організаторів конкурса.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоШкольник из Днепра Горбонос получил серебряную медаль на Олимпиаде гениев в США. ФОТО
 
 
 
 
 
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