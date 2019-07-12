 Школьник из Днепра Горбонос получил серебряную медаль на Олимпиаде гениев в США. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Проекты участников олимпиады должны предлагать решения определенной экологической проблемы. Само же соревнование проходит по следующим номинациям: "Фундаментальная наука", "Инженерия", "Искусство", "Творческое письмо", "Дизайн" и "Развитие бизнеса". Украинская команда представила свои разработки в номинации "Фундаментальная наука". Всего в этой секции было представлено около 800 работ участников со всего мира.

Так, серебряный призер Андрей Горбонос разработал специальное вещество, которое должно улучшить свойства суперконденсаторов, увеличив емкость и скорость подзарядки. Суперконденсаторы, наполненные этим веществом, смогут использоваться в системах питания электромобилей, аппаратах жизнеобеспечения, электростанциях, резервных генераторах и др.

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Участница, занявшая четвертое место, - Милана Бродовская из Одессы - представила методы изготовления натуральных красителей в домашних условиях.

Петр Волошин из Тернополя, который также занял четвертое место, работал над проектом, где для преобразования информации используются оптические схемы. Таким образом система не требует специальных условий для функционирования, в отличие от оригинальных квантовых компьютеров.

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Всего Украину на олимпиаде представляли пятеро учеников Малой академии наук.