 "Филипп Моррис" заявляет, что мировое соглашение с ГФС было прозрачным и законным

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня во время встречи с исполняющим обязанности председателя ДФС Александром Власовым сообщил гендиректор "Филип Моррис Украина" Михалис Александракис.

Он отметил, что мировое соглашение является свидетельством готовности и ГФС, и государства в целом создавать такую ​​среду, которая будет поощрять международных инвесторов приходить в страну.

"У нас есть производственные центры во многих странах мира. Если мы говорим о последствиях этого мирового соглашения, здесь следует отметить, что главный результат - это то, что мы продолжаем бизнес в Украине. Мы имеем свой производственный центр, трудоустраиваем около 1500 человек на своем производстве и на нашем предприятии в целом. Мы продолжаем платить налоги в государственный бюджет. Мы являемся крупнейшим налогоплательщиком", - сказал гендиректор" Филип Моррис Украина ".

По словам Михалиса Александракиса, руководство ГФС делает правильные шаги для привлечения иностранных инвесторов, способствует созданию надлежащей среды для того, чтобы локальные инвесторы также осуществляли свою инвестиционную деятельность.

"Это реальные практические действия, которые являются свидетельством стремления поддерживать инвестиционный климат. И я очень благодарен за совершение этих действий. Я был обеспокоен, когда услышал от своих коллег, которые были какие-то вопросы и действия по выяснению обстоятельств заключения мирового соглашения, который был процесс, который привел к заключению сделки. Я со своей стороны хочу отметить, что мы полностью открыты и готовы дать ответ на любые вопросы, с которыми к нам могут обращаться компетентные органы по поводу процесса. Потому что мы являемся международной компанией, и то, как мы ведем свой бизнес, полностью открытым и прозрачным. Мы готовы ответить на любые вопросы в пределах следственных действий. К сожалению, некоторые люди видят политику, а также некоторые теории заговоров в некоторых вещах. Но при этом не учитывают то огромное влияние, которое это соглашение произвела на инвесторов, которые уже работают в Украине, и тех, что рассматривают возможность выходить на украинский рынок ", - рассказал Михалис Александракис.

Он добавил, что еще на прошлой неделе во время встречи бизнеса с новым послом США в Украине мировое соглашение вспоминали как один из позитивных сигналов относительно инвестиционного климата в стране.

Напомним, 12 июля ГБР провело обыски в ГФС, на Харьковской таможне и в Главном управлении ДФС в Харьковской области. Руководство ДФС Украины подозревают в принятии решения об отмене финансовых санкций в отношении крупного международного производителя табачной продукции, что привело к возможному недополучению средств в госбюджет в размере более 360 млн грн.