 Директор НАБУ Сытник проигнорировал все вызовы по делу о его элитном отдыхе. Дело пошло в суд без его пояснений, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.
Сарган отметила: "Сегодня Директор НАБУ А. Сытник очередной раз не пришел на вызов в Нацполиции по делу о своем коррупционное деянии.
На этот раз директор антикоррупционного ведомства "спрятался" в командировку в Харьков.
Представитель Национальной полиции вынужден был зачитать админпротокол о коррупции на трассе под Полтавой.
Следовательно, все необходимые действия завершены. Теперь дело пошло в суд".
Также она опубликовало видео журналистского расследования об отдыхе Сытника.
ГПУ под руководством Луценко не предоставила необходимые материалы (документы)
доказательств их вины..
Віталій Портниковhttps://zbruc.eu/node/90641
Доведемо маразм до абсурду, написав нардеп
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про люстрацію представників влади 2014-2024 років. Про таке на своїй сторінці написав народний депутат, адвокат Григорій Шверк у Facebook.
"Доведемо маразм до абсурду! Підготував і подаю альтернативний законопроект з люстрації, який відрізняється від поданого президентом (Зеленським - ред.) тільки тим, що продовжується термін для визначення тих, хто підпадає під люстрацію. Там було: "працювали на посадах з 2014 по 2019 рік", в моєму варіанті - з 2014 по 2024 рік", - написав Шверк. Щоб двічі не вставати", - написав Шверх.
Згодом він доповнив: "Законопроект зареєстрований, Номер 10444-1. Все за поп-корном!"