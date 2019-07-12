 Директор НАБУ Сытник проигнорировал все вызовы по делу о его элитном отдыхе. Дело пошло в суд без его пояснений, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Сарган отметила: "Сегодня Директор НАБУ А. Сытник очередной раз не пришел на вызов в Нацполиции по делу о своем коррупционное деянии.

На этот раз директор антикоррупционного ведомства "спрятался" в командировку в Харьков.

Представитель Национальной полиции вынужден был зачитать админпротокол о коррупции на трассе под Полтавой.

Следовательно, все необходимые действия завершены. Теперь дело пошло в суд".

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Также она опубликовало видео журналистского расследования об отдыхе Сытника.