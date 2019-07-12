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Все про:ГПУ (9208) допрос (1166) отдых (273) Сытник (681)

 Директор НАБУ Сытник проигнорировал все вызовы по делу о его элитном отдыхе. Дело пошло в суд без его пояснений, - ГПУ

пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган заявила о том, что дело об элитном отдыхе главы НАБУ пошло в суд, без его пояснений, поскольку Сытник проигнроировал все вызовы на допросы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Сарган отметила: "Сегодня Директор НАБУ А. Сытник очередной раз не пришел на вызов в Нацполиции по делу о своем коррупционное деянии.

На этот раз директор антикоррупционного ведомства "спрятался" в командировку в Харьков.

Представитель Национальной полиции вынужден был зачитать админпротокол о коррупции на трассе под Полтавой.

Следовательно, все необходимые действия завершены. Теперь дело пошло в суд".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сытника вызывают на допрос 26 июля для проверки возможных коррупционных действий. ДОКУМЕНТ

Также она опубликовало видео журналистского расследования об отдыхе Сытника. 

Источник: https://censor.net.ua/n3137278
 
 
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ЩОБ ДВА РАЗИ НЕ ВСТАВАТИ": У ВР ЗАРЕЄСТРУВАЛИ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО ЛЮСТРАЦІЮ ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАДИ 2014-2024 РОКІВ

Доведемо маразм до абсурду, написав нардеп
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про люстрацію представників влади 2014-2024 років. Про таке на своїй сторінці написав народний депутат, адвокат Григорій Шверк у Facebook.
"Доведемо маразм до абсурду! Підготував і подаю альтернативний законопроект з люстрації, який відрізняється від поданого президентом (Зеленським - ред.) тільки тим, що продовжується термін для визначення тих, хто підпадає під люстрацію. Там було: "працювали на посадах з 2014 по 2019 рік", в моєму варіанті - з 2014 по 2024 рік", - написав Шверк. Щоб двічі не вставати", - написав Шверх.

Згодом він доповнив: "Законопроект зареєстрований, Номер 10444-1. Все за поп-корном!"
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Суд ЕС вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.
ГПУ под руководством Луценко не предоставила необходимые материалы (документы)
доказательств их вины..
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бідолаха Ситник, і в Україні проти нього справи відкриті, і в США через втручання у вибори...
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Суд ЕС вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.
ГПУ под руководством Луценко не предоставила необходимые материалы (документы)
доказательств их вины..
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...на том основании, что, в частности, Совет ЕС не выполнил критерии включения в перечень.
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АДМІНПРОТОКОЛ - яка жуть... Хоча толку із Ситника на посту директора як з цапа молока,, але й з Юри такий самий толк. Дістань і посади Ситника по крупному,якщо зможеш.
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...П'ять років війни! Тисячи загиблих, а Мосійчучку хвилює, коли у українців "ТОКСИКОЗ на росіян закінчиться!"...
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От кобыла, скажи??? У меня такое чувство, шо ей дюже хотелось к вовке-клоуну в пресс секретари...а ее пркатили. Мендель оказалось роднее...
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борцы с коррупцией слишком благородные, чтобы в чем-то отчитываться...
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ЩОБ ДВА РАЗИ НЕ ВСТАВАТИ": У ВР ЗАРЕЄСТРУВАЛИ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО ЛЮСТРАЦІЮ ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАДИ 2014-2024 РОКІВ

Доведемо маразм до абсурду, написав нардеп
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про люстрацію представників влади 2014-2024 років. Про таке на своїй сторінці написав народний депутат, адвокат Григорій Шверк у Facebook.
"Доведемо маразм до абсурду! Підготував і подаю альтернативний законопроект з люстрації, який відрізняється від поданого президентом (Зеленським - ред.) тільки тим, що продовжується термін для визначення тих, хто підпадає під люстрацію. Там було: "працювали на посадах з 2014 по 2019 рік", в моєму варіанті - з 2014 по 2024 рік", - написав Шверк. Щоб двічі не вставати", - написав Шверх.

Згодом він доповнив: "Законопроект зареєстрований, Номер 10444-1. Все за поп-корном!"
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Нормально, але треба продовжити термін ще на 10 років і доповнити люстрацію фільтраційними таборами для усіх представників влади не дивлячись на їхні результати роботи.🤗
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причому хапати их ДО того как сядут в кресла))
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А, тепер понятно, чого Луценка він покликав на допит...
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бідолаха Ситник, і в Україні проти нього справи відкриті, і в США через втручання у вибори...
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Якщо зевлада не виконує люстраційний закон, то новий аналогічний закон теж не будуть виконувати і його повністю змінить наступна влада. Ось я прочитав, що треба люструвати усіх, хто опирався Золотій орді і їхнім нащадкам - московитам.
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Если бы Сытник так боролься с коррупцией, то мы бы уже жили как у бога за пазухой. А то дело Оборонпрома он уже 3 года расследует и все никак
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректор НАБУ Сытник проигнорировал все вызовы по делу о его элитном отдыхе. Дело пошло в суд без его пояснений, - ГПУ
 
 
 
 
 
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