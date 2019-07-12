 С начала суток 2 воинов получили боевые травмы, зафиксировано 9 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
- вблизи Лебединского с направления Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета;
- возле Новотроицкого с направления Докучаевска - из миномета калибра 82 мм;
- на окраине Водяного с направления Ужовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Павлополь с направления Украинского - из миномета калибра 120 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
- вблизи Зайцево с направления Горловки - из противотанкового ракетного комплекса;
- возле Травневого с направления Гольмовского - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета;
- дважды на окраине Новолуганского с направления Доломитного и Байрака - из минометов калибра 120 мм;
- в районе населенного пункта Новоалександровка с направленис Калинового - из миномета калибра 82 мм.
Вследствие вражеских обстрелов 2 военнослужащих получили боевые травмы. На обстрел со стороны вооруженных формирований РФ наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
11 июля вооруженные формирования РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Факты беспокоящего огня противника зафиксировано вблизи населенных пунктов Тарамчук, Широкино, Новоселовка Вторая, Пески, Пищевик, Марьинка, Гнутово, Водяное, Чермалык, Лебединское, Новомихайловка, Березовая, Новолуганское, Зайцево, Луганское и Светлодарск.
11 июля в районе проведения ООС представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыли 2 факта тяжких телесных повреждений, 6 краж, 2 факта незаконного оборота огнестрельного оружия и 12 фактов незаконного обращения с наркотическими веществами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований РФ задержан 1 человек. Выявлено 29 административных правонарушений.
Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 22 000 человек и 2 500 транспортных средств. 22 400 человек и 2 500 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 36 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.
Слава Нації!
Слава нашим Героям!
Слава Україні!
Як ***** сказав, так і буде ...