EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия
  257  15
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8029) ранение (2157) Донбасс (18924)

 С начала суток 2 воинов получили боевые травмы, зафиксировано 9 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС

С начала суток враг 9 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

  • вблизи Лебединского с направления Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета;
  • возле Новотроицкого с направления Докучаевска - из миномета калибра 82 мм;
  • на окраине Водяного с направления Ужовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Павлополь с направления Украинского - из миномета калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи Зайцево с направления Горловки - из противотанкового ракетного комплекса;
  • возле Травневого с направления Гольмовского - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета;
  • дважды на окраине Новолуганского с направления Доломитного и Байрака - из минометов калибра 120 мм;
  • в районе населенного пункта Новоалександровка с направленис Калинового - из миномета калибра 82 мм.

Вследствие вражеских обстрелов 2 военнослужащих получили боевые травмы. На обстрел со стороны вооруженных формирований РФ наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 24-й ОМБр Владимир Салитра погиб на Донбассе от пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ. ФОТО

11 июля вооруженные формирования РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Факты беспокоящего огня противника зафиксировано вблизи населенных пунктов Тарамчук, Широкино, Новоселовка Вторая, Пески, Пищевик, Марьинка, Гнутово, Водяное, Чермалык, Лебединское, Новомихайловка, Березовая, Новолуганское, Зайцево, Луганское и Светлодарск.

11 июля в районе проведения ООС представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыли 2 факта тяжких телесных повреждений, 6 краж, 2 факта незаконного оборота огнестрельного оружия и 12 фактов незаконного обращения с наркотическими веществами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований РФ  задержан 1 человек. Выявлено 29 административных правонарушений.

Смотрите также: В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Чермалыка из 120- и 82-мм минометов, где вчера погиб гражданский. ФОТОрепортаж

Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 22 000 человек и 2 500 транспортных средств. 22 400 человек и 2 500 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 36 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.

Источник: https://censor.net.ua/n3137277
 
 
 Топ комментарии
 
Смерть кацапським свиням!
Слава Нації!
Слава нашим Героям!
Слава Україні!
 показать весь комментарий
 
ти гля, як моржові# раздухарілісь...
 показать весь комментарий
 
Ну, якщо Ви голосували не за Порошенка, то чому ви дивуєтесь.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Смерть кацапським свиням!
Слава Нації!
Слава нашим Героям!
Слава Україні!
 показать весь комментарий
 
 
Одне добре, що нині примусово вже нікого не посилають на Донбас.
 показать весь комментарий
 
Пагано одне. Що у каментах тільки кацапська лахта.
 показать весь комментарий
 
А Ви за кого голосували 31 березня і 21 квітня?
 показать весь комментарий
 
Це не секрет, але яким боком це стосується вас, абсолютно незнайомої людини? Навіщо вам ця інформація?
 показать весь комментарий
 
Ну, якщо Ви голосували не за Порошенка, то чому ви дивуєтесь.
 показать весь комментарий
 
 
Та шо вже писати. Всьо.
Як ***** сказав, так і буде ...
 показать весь комментарий
 
Смерть клятим расіянсько-фащиським окупантам!!!! щоб рогаті повиздихали там на Донбасі усі та на масковії!!!!
 показать весь комментарий
 
Одужання пораненним воїнам України!!! Слава Героям України що боронять Неньку та нищать маскавітов клятих!!!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток 2 воинов получили боевые травмы, зафиксировано 9 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
 вверх