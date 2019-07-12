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Все про:Италия (903) суд (22302) Маркив (42)

 Итальянский суд инициирует дело против нардепа Маткивского, свидетеля в деле нацгвардейца Маркива, который сейчас находится в Италии

Суд в г. Павия (Италия) решил направить запрос на открытие уголовного производства в отношении бывшего сослуживца военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива - народного депутата Украины Богдана Маткивского. Он присутствовал на оглашении приговора Маркиву и сейчас находится в Италии.

Об этом сообщил в Facebook глава Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Украины Богдана Маткивского", - написал Городецкий.

Итальянский суд инициирует дело против нардепа Маткивского, свидетеля в деле нацгвардейца Маркива, который сейчас находится в Италии 01

В постах других пользователей указано, что Маткивский служил в Батальоне имени генерала Кульчицкого вместе с Маркивым в 2014 году.

Сам Маткивский присутствовал на заседании суда, который огласил приговор Маркиву в пятницу, 12 июля. Он прокомментировал в Facebook: "Борьба будет продолжена! Украина своих не бросает!".

Итальянский суд инициирует дело против нардепа Маткивского, свидетеля в деле нацгвардейца Маркива, который сейчас находится в Италии 02

Кроме того, как сообщил Городецкий, после оглашения приговора стало адвокату Маркива Рафаэлле Делла Валле стало плохо. Ему пришлось вызвать скорую помощь.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Боротимемося далі", - МВД о приговоре итальянского суда украинскому нацгвардейцу Маркиву. ВИДЕО

Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Прокуроры считали гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергала эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

Также на Цензор.НЕТ: Объективность европейских судебных институтов не позволит совершить несправедливость, - Яценюк о приговоре Маркиву

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3137276
 
 
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А Яценюк щось про небайдужу світову спільноту торочить...
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Европа нас продала России давно...Северный поток из-за этого в обход и строит Германия и союзники...Чтобы при захвате у них проблем с газом не было..А Италия открыто садит наших солдат. ХАре уже нам байки про союзников в Европы рассказывать, нет их там и не было.
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а может там уши масковии торчат. переводчик то русский.
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Може наш Харант відлюструю італійське продажне правосуддя
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Просто они четко дают понять, что украинские военнослужащие для них это забавные "унтерменши", которым не дозволено покушаться на граждан из стран "золотого миллиарда"...((
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...но об этом не узнают "покушенные" граждане золотого миллиарда, оказавшиеся не в том месте и не в то время - пуля дура, знаете ли Итальянский суд инициирует дело против нардепа Маткивского, свидетеля в деле нацгвардейца Маркива, который сейчас находится в Италии - Цензор.НЕТ 8344
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А 65 лимонов баксов для правящей в Италии партии от Раши - это что за просто так, за красивые глаза Берлускони. Надо отрабатывать.
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Не вякай о "макаронниках", дубина!
Не "макаронники", а итальянский народ - за демократию, но берлусконская мафия в Италии хоть и придавлена, но пока ещё есть, и сейчас она изо всех сил подпитывается Кремлём и прокручивает с ним общие делишки.
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В италию становится опаснее ездить, чем в россию.. Итальянский суд инициирует дело против нардепа Маткивского, свидетеля в деле нацгвардейца Маркива, который сейчас находится в Италии - Цензор.НЕТ 13
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Съездил прошлым летом...ну его нахер. В Римини надписи на козломордском в магазинах. Даже в Ле Бефан, и там шота написано на достоевском... А в Сан Марино в каждом чепке сидит рускагаварящая курица с 10-центовыми ресницами и резиновыми синюшными губами и втюхивает меха и кожаные сумки... кацапы никак не оденутся...в отеле тоже работала кобыла из владивостока на ресепции...***, как меня этот новояз раздражает...у стойки администратора...из владивостока...
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Но хоть у этого итальянского гражданства нет?
Не будет отмазок про "внутреннее дело Италии"?
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Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии,Источник: https://censor.net.ua/n3137276
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О могут и из страны не выпустить, скорее всего шьют лжесвидетельствование в суде.
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ну раз в одно месте с осужденньім бьіл, то тоже самое шьют.
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так можно всех служащих Нацгвардии и осудить.

жесть.
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Ему вот уже сейчас надо валить во Францию, а уже оттуда лететь в Украину... В крайнем случае в посольстве заныкаться...
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Адреса посольства Італії_ Київ, вул. Ярославів Вал, 32 Б

Итальянский суд инициирует дело против нардепа Маткивского, свидетеля в деле нацгвардейца Маркива, который сейчас находится в Италии - Цензор.НЕТ 6876
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Есть работа для Нацкорпуса - дымовухи покидать, краской пообливать обитель макаронных фашиков... Скоро проплата придет от Авакова, и начнут...)))
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До речі, когось можуть "грохнути". Мафіозі вже може й домовились з Тупіним - підставляють прибиральника, "фошісти" його мочать, а в кущах з камерами "журналісти" парашні(Філарєт давав інтервуху ж недавно - вони в Києві) сидять і читають заздалегідь записане.
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Поддержи - не покупать произведено в италии
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Эх, а я как раз ехал в салон за "феррари"...
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да они ещё те любители запоребрика. выбор небольшой - что-то из штатов.
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Майбах тоже нельзя, в отместку за СП 2.
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А я теперь без спагетти буду Итальянский суд инициирует дело против нардепа Маткивского, свидетеля в деле нацгвардейца Маркива, который сейчас находится в Италии - Цензор.НЕТ 2911
Через год приползут на коленях снять бойкот Итальянский суд инициирует дело против нардепа Маткивского, свидетеля в деле нацгвардейца Маркива, который сейчас находится в Италии - Цензор.НЕТ 6557
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В Україні повно італійської продукції. Читай уважно де виробляється товар який купуєш
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****..,тим нет покоя(с)
Глубокій мінует у виконанні італії...
***** може бути задоволеним....
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Зеленський помилував політв'язня Кремля ,Сергія Литвінова затримали у РФ, коли він приїхав у Ростов на лікування, та звинуватили у скоєнні в складі батальйону «Дніпро» вбивств кількох мирних жителів на території Станично-Луганського району України.,что за бред,он защищал свою землю и бил врагов на своей земле,а наш Президент его помиловал,у нас что гражданский конфликт или война с оккупантом росией? Хорошая картинка для ЕС,которым тоже выгодно озвучивать гражданский конфликт
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пипец уже как винторогие стали, все против Украины все п...ы, одни мы все у белом и пэця на белом ишаке попереду.
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Скажите нашему шоб и не думал ехать и просить о помиловании. Еще и его посадить могут, судя по "успехам" в международной политике. Скажут - а чего ты от повесток прятался? А Полторак скажет(уже сказал) - а мы ему их и не присылали. А итальянцы такие: а почему, а ну Полторак, приезжай на пиццу сам, не тронем, матрешкой, ой, то есть, мамой клиньомсу Итальянский суд инициирует дело против нардепа Маткивского, свидетеля в деле нацгвардейца Маркива, который сейчас находится в Италии - Цензор.НЕТ 9446
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24 роки!! За що?! Випадкову жертву під час війни? Ви розумієте скільки тоді вам захисники будуть давати кацапи, коли продажні наші політики здадуть Україну черговий раз в обійми орди?
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учится у них надо как защищать своих, а не макаронников душить, Италии пох. вопли обеспокоенной коррупционной украинской системы. Как мы себя поставили так и принимают.
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Смтрел когда-то про комиссара Каттани и удивлялся беспросветному дну в правовой системе италии. Все куплено мафией. Кругом коррупция. Похоже там ничего не изменилось,только вместо мафии заправляют кацапы.
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Ну Зеля, твій вихід... Давай, так з хрипотцой в голосі скажеш послу... "Вон из Украины, а то ша как позову Бакая..."
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Ловити макоронників терміново!!! Треба готувати обмінний фонд!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИтальянский суд инициирует дело против нардепа Маткивского, свидетеля в деле нацгвардейца Маркива, который сейчас находится в Италии
 
 
 
 
 
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