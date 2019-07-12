 В офисе кандидата от "Слуги народа" Романюка заявляют нашли подслушивающее устройство

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе кандидата.
12 июля в офисе кандидата от "Слуги Народа" по 58 округу Виктора Романюка заявляют, что было обнаружено хорошо скрытое электронное подслушивающее устройство, в простонародье - "жучок".
Сотрудники офиса вызвали полицию.
Сейчас ведутся следственные действия. Офис проверяют на наличие других подслушивающее устройств.
Ему нужен полный контроль своего шапито...
Из за его бездарности и пришел к власти этот моральный уродец блазень Зе...
...сама ж зараза и подкинула (с)
President Violation Tracker @Zeliveofficial 18 мин.18 минут назад
Гонг! Він зробив це знову! Незаконне звільнення та самоуправство. Що за 26 та 27 порушення читайте за посиланням: https://www.facebook.com/ze.live.official/posts/434339427151517 … Ваш http://ze.live !
Зеленский отметил, что не видит ничего плохого в разговоре с Путиным. Кроме того, он заявил о готовности к обмену заключенными между странами. «Отдайте нам всех наших», - сказал украинский лидер.