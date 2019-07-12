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 Политика Украины
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 В офисе кандидата от "Слуги народа" Романюка заявляют, что нашли подслушивающее устройство

12 июля в офисе кандадата в депутаты от политической партии "Слуга народа" Виктора Романюка было обнаружено подслушивающее устройство

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе кандидата. 

12 июля в офисе кандидата от "Слуги Народа" по 58 округу Виктора Романюка заявляют, что было обнаружено хорошо скрытое электронное подслушивающее устройство, в простонародье - "жучок".

Сотрудники офиса вызвали полицию.

Сейчас ведутся следственные действия. Офис проверяют на наличие других подслушивающее устройств.

Источник: https://censor.net.ua/n3137274
 
 
 Топ комментарии
 
Беня слушает....
Ему нужен полный контроль своего шапито...
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опять себе цену набивают кому вы нахрен нужны слуги уродов
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мародер подсунул.
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мародьор мародьорский.. редкая вошь
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похлеще, чем зелено-зеленющий сморкач В офисе кандидата от "Слуги народа" Романюка нашли подслушивающее устройство - Цензор.НЕТ 798
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сморкач ще тікі входить в тєму... будєм пасматрєть
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да оно само подкинуло само и нашло... цены себе не сложат а она у них на лбу написана .. ну что секретного и делового можно узнать у этого пацана... может новую фугу для члено пианиста пишет
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Узеленского все абсолютно действия посвящены одной цели-поднятию рейтинга. Пиар-акция. Сами поставили перед выборами. 100%.
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хорошо скрытое... Так хорошо, шо слуги его обнаружили... Ох, мля, ждет нас пяндец кровавый В офисе кандидата от "Слуги народа" Романюка нашли подслушивающее устройство - Цензор.НЕТ 4637
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Беня слушает....
Ему нужен полный контроль своего шапито...
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як гадаєш мародьору 10 чи 12 років призначать?
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я бы дал ему 25....
Из за его бездарности и пришел к власти этот моральный уродец блазень Зе...
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богдан должен разобраться с этим чортом! В офисе кандидата от "Слуги народа" Романюка нашли подслушивающее устройство - Цензор.НЕТ 8617
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а чо его прослушивать?итак все в свободном доступе...

President Violation Tracker‏ @Zeliveofficial 18 мин.18 минут назад

Гонг! Він зробив це знову! Незаконне звільнення та самоуправство. Що за 26 та 27 порушення читайте за посиланням: https://www.facebook.com/ze.live.official/posts/434339427151517 … Ваш http://ze.live !
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опять себе цену набивают кому вы нахрен нужны слуги уродов
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украинцам нужні.. или ті из єтих каториє))
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Подивишся на цих горекоментаторів,палата номер шість.
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То ви не дивіться.. а шоста палата, до речі, не сама гірша
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СКАБЕЕВА УЖЕ ЗЕбила пиарит-Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет». Видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале Skabeeva.
Зеленский отметил, что не видит ничего плохого в разговоре с Путиным. Кроме того, он заявил о готовности к обмену заключенными между странами. «Отдайте нам всех наших», - сказал украинский лидер.
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Коломойський контролює своїх піхотинців.
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58 округ в Маріуполі. Це місто татарин вважає своєю вотчиною і не бажає мати конкурентів для свого кандидата. Тому сліди потрібно шукати в цьому напрямку.
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Одномандатний виборчий округ №58, (Донецька область). Центр виборчого округу: місто Маріуполь, Центральний район.
Кандидати в депутати в одномандатному виборчому окрузі (21 особа), ссиль: https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp033pt001f01=919pf7331=58.html
кандидат: Романюк Віктор Валерійович, народився 28 липня 1987 року в смт Володарське Володарського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "САЙБЕР ЮНІОН", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб'єкт висування - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ".

Його головні суперники:

Магера Сергій Васильович народився 8 листопада 1956 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор з регіонального розвитку, ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат Імені Ілліча", член Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, суб'єкт висування - Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК".
Мирошниченко Владислав Вікторович народився 29 травня 1976 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, керівник сектору землеустрою, державне підприємство "Маріупольський морський торговельний порт", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, суб'єкт висування - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАШ КРАЙ".
Рибачук Валентин Леонідович народився 12 березня 1966 року в селищі Міронівка Дебальцевського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ", проживає в місті Слов'янськ Донецької області, судимість відсутня, суб'єкт висування - Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ".
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От і вирішуйте, хто і як це міг вчинити.
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без піару не можуть--кому ви потрібні .клоуни.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ офисе кандидата от "Слуги народа" Романюка заявляют, что нашли подслушивающее устройство
 
 
 
 
 
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