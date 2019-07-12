 В офисе кандидата от "Слуги народа" Романюка заявляют, что нашли подслушивающее устройство

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе кандидата.
12 июля в офисе кандидата от "Слуги Народа" по 58 округу Виктора Романюка заявляют, что было обнаружено хорошо скрытое электронное подслушивающее устройство, в простонародье - "жучок".
Сотрудники офиса вызвали полицию.
Сейчас ведутся следственные действия. Офис проверяют на наличие других подслушивающее устройств.
Ему нужен полный контроль своего шапито...
Из за его бездарности и пришел к власти этот моральный уродец блазень Зе...
...сама ж зараза и подкинула (с)
President Violation Tracker @Zeliveofficial 18 мин.18 минут назад
Гонг! Він зробив це знову! Незаконне звільнення та самоуправство. Що за 26 та 27 порушення читайте за посиланням: https://www.facebook.com/ze.live.official/posts/434339427151517 … Ваш http://ze.live !
В Раде необходимо создать комитет по наблюдению за деятельностью структур по безопасности и разведывательной службы, - директор Центра НАТО в Украине Маронкова
Зеленский отметил, что не видит ничего плохого в разговоре с Путиным. Кроме того, он заявил о готовности к обмену заключенными между странами. «Отдайте нам всех наших», - сказал украинский лидер.
Кандидати в депутати в одномандатному виборчому окрузі (21 особа), ссиль: https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp033pt001f01=919pf7331=58.html
кандидат: Романюк Віктор Валерійович, народився 28 липня 1987 року в смт Володарське Володарського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "САЙБЕР ЮНІОН", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб'єкт висування - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ".
Його головні суперники:
Магера Сергій Васильович народився 8 листопада 1956 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор з регіонального розвитку, ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат Імені Ілліча", член Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, суб'єкт висування - Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК".
Мирошниченко Владислав Вікторович народився 29 травня 1976 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, керівник сектору землеустрою, державне підприємство "Маріупольський морський торговельний порт", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, суб'єкт висування - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАШ КРАЙ".
Рибачук Валентин Леонідович народився 12 березня 1966 року в селищі Міронівка Дебальцевського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ", проживає в місті Слов'янськ Донецької області, судимість відсутня, суб'єкт висування - Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ".
--------------
От і вирішуйте, хто і як це міг вчинити.