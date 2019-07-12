 В офисе кандидата от "Слуги народа" Романюка заявляют, что нашли подслушивающее устройство

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе кандидата.

12 июля в офисе кандидата от "Слуги Народа" по 58 округу Виктора Романюка заявляют, что было обнаружено хорошо скрытое электронное подслушивающее устройство, в простонародье - "жучок".

Сотрудники офиса вызвали полицию.

Сейчас ведутся следственные действия. Офис проверяют на наличие других подслушивающее устройств.