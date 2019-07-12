EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Экономика
  627  7
Все про:Кабмин (11032) Укрэнерго (152)

 Кабмин обвинил Укрэнерго в манипуляции цифрами по росту тарифов

Заявления руководства государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" о якобы росте на 30% стоимости электроэнергии для промышленных потребителей из-за запуска прозрачного рынка электроэнергии являются некорректными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении Кабинета министров Украины, размещенном на официальном сайте.

"Как свидетельствуют данные анализа ситуации Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, расчет "Укрэнерго" базируется на результатах торгов на Украинской энергетической биржи, когда ценовое предложение равнялось цене на электроэнергию в условиях пиковых нагрузок - 2375 грн\мВт. Но это предложение, как оказалось было ситуативным и не было поддержано рынком. Продавец электроэнергии - ПАО "Центрэнерго" - снизил цену до средневзвешенной, и за первые семь дней функционирования рынка электроэнергии "Центрэнерго" продавал электроэнергию по средневзвешенной цене в 1599 грн\мВт ровным графиком. При этом эта стоимость, как показывает анализ производственных процессов, может и дальше снизиться - до 1300 грн\мВт. В компании "Центрэнерго" планируют снизить цену до заявленного показателя уже в ближайшие месяцы".

Также читайте: Тарифы для промышленности снизятся: НКРЭКУ приняла постановление о снижении тарифа "Укрэнерго"

Таким образом, говорится в заявлении, Укрэнерго апеллирует к некорректным показателям. "Получается, что расчеты НЭК "Укрэнерго" по меньшей мере некорректны, ведь апеллируют к некорректным ценовым показателям. Более того, сегодня, когда рынок электроэнергии функционирует всего две недели, говорить о росте цены в принципе неуместно, ведь не вступил в силу ряд других сопутствующих рыночным процессам факторов - например, цена на балансирующем рынке или месячный баланс. Делать любые ценовые оценки можно только после минимум месяца работы рынка", - пишет правительственный портал.

Как сообщали СМИ, вчера исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что средневзвешенная цена на электрическую энергию для промышленности выросла на 29,22%, или на 472 гривны/МВт-час до 2090 гривен/МВт-ч после запуска новой модели рынка.

Напомним, сегодня торги на рынке "на сутки вперед" завершились средневзвешенной ценой в 1149 грн/кВт-час, что почти на 30% ниже вчерашних торгов.

Источник: https://censor.net.ua/n3137272
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
они хоть сами разбираются в таком прозрачном рынке?
 показать весь комментарий
 
 
Главное сделать говновброс, пусть потом плебс разбираеся чья зрада толще...
 показать весь комментарий
 
 
Ой, мабудь щось в кабміні стало підгорати! До цього все ж було нормально "в межах економічної доцільності та у відповідності до вимог МВФ". Думаю, якщо посадити пару-трійку чинуш з конфіскацією, то ціна дивним чином знизиться до 500 грн/мвт.
 показать весь комментарий
 
Гей, на цензорі! Переводьте цифри в зрозумілі народу! В цифри, які платимо ми, населення обленергам.

Зараз ми платимо 0,90грн/квт за е/е за перші сто кіловат; і 1,68грн/квт за всю іншу електроенергію.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКабмин обвинил Укрэнерго в манипуляции цифрами по росту тарифов
 
 
 
 
 
 вверх