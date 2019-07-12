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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17658) ГБР (419)

 17 июля Порошенко будет с визитом в Страсбурге. Никаких повесток от любых следственных органов он не получал, - пресс-служба

Пресс-служба "Европейской Солидарности" сообщает, что в течение всех дней до завершения избирательной кампании, включая выходные, лидер партии Петр Порошенко вместе с представителями своей команды - кандидатами в народные депутаты от "Европейской Солидарности" - находятся в ежедневном избирательном туре, график которого был согласован заранее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы. 

В частности, график Петра Порошенко предусматривает 17 июля его визит в Страсбург (Франция), поскольку именно в эти дни Европейский парламент выбирать руководство Европейского Союза.

Лидер "Европейской Солидарности" получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились также заранее. В ходе встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый Президент Украины намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении Российской Федерации, а также вопрос о необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму .

Кроме того, пресс-служба "Европейской Солидарности" отмечает, что лидер партии Петр Порошенко состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от любых следственных органов. Единственным источником информации о существовании такого документа является соратник Виктора Януковича Андрей Портнов, который по негласной согласия руководства Офиса президента осуществляет незаконное "кураторство" над Государственным бюро расследований.

С 22 июля Петр Порошенко будет находиться в Киеве на своем рабочем месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР вызвало Порошенко на допрос

Источник: https://censor.net.ua/n3137270
 
   
 Топ комментарии
 
О, сєпари вже обговорюють де саме Порошенка судитимуть- в Донецьку чи Луганську.
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НАБУ вызвало на допрос кума Порошенко - генпрокурора Луценко на 15 июля.

17 июля Порошенко будет с визитом в Страсбурге. Никаких повесток от любых следственных органов он не получал, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 5418
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С 22 июля Петр Порошенко будет находиться в Киеве на своем рабочем месте.



Крыса до выборов хочет отсидеться. Неужто реально арешт блиЗЕнько?
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О, сєпари вже обговорюють де саме Порошенка судитимуть- в Донецьку чи Луганську.
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Не тре нас дурити.
На ЗЄЛЮКЄ він сидить. Є такий вид ЛОШАДІРИ...

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на лохтораті, який везе його в Ростов 17 липня Порошенко буде з візитом у Страсбурзі. Жодних повісток від будь-яких слідчих органів він не отримував, - прес-служба - Цензор.НЕТ 4898
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На лохтораті сидить, який його в Ростов везе 17 липня Порошенко буде з візитом у Страсбурзі. Жодних повісток від будь-яких слідчих органів він не отримував, - прес-служба - Цензор.НЕТ 9999
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а ты уже, как видно, вертухаем записался 17 июля Порошенко будет с визитом в Страсбурге. Никаких повесток от любых следственных органов он не получал, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 7477
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Не актуально, Боров. Всі вже зрозуміли що Зеленський- проект Суркова.
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Порох "отсидится" в компании своих корефанов - известных европейских политиков.

Это вам не шаурму под липами около метро жрать.... 17 июля Порошенко будет с визитом в Страсбурге. Никаких повесток от любых следственных органов он не получал, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 4577
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Ага,тех кто парашу в пасе обратно принял.Хорошие дружбаны у мальдивской шлюхи,правильные,но продажные... 17 липня Порошенко буде з візитом у Страсбурзі. Жодних повісток від будь-яких слідчих органів він не отримував, - прес-служба - Цензор.НЕТ 3231 17 липня Порошенко буде з візитом у Страсбурзі. Жодних повісток від будь-яких слідчих органів він не отримував, - прес-служба - Цензор.НЕТ 6320
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всрался свин шоколадный. свалить решил, ссыкло!
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менше би він свистів на користь отих злочинців - більше би користі було би. А так - ну. у всяк випадку, зебілам підіграв.
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Лидер "Европейской Солидарности" получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились также заранее. В ходе встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый Президент Украины намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении Российской Федерации, а также вопрос о необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму . Источник: https://censor.net.ua/n3137270
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в Страсбурге избиратели ? поэтому так важно накануне выборов ?
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по крайней мере он работает для украины, в отличие от вашего козла
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Многа букафф? Нє асіліл? Тільки аудіо-відєо Шарія і Дубінскєра?
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а их надо туда назад засунуть... в звезду... на переработку
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ГБР полностью дискредитировало себя сотрудничеством с Портновым, и потому должно быть полностью перезагружено, а Труба вылетит в трубу..
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недумалось что сколько,мягко говоря неразумных людей в Украине,да его и пальцем никто не тронет
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Шарий - чмо !!!!
Заметьте, не я сказал 17 июля Порошенко будет с визитом в Страсбурге. Никаких повесток от любых следственных органов он не получал, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 4999
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Лак токо под цвєт шоколада.В Страсбург єду
17 июля Порошенко будет с визитом в Страсбурге. Никаких повесток от любых следственных органов он не получал, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 8862
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Быть можно дельным человеком

И думать о красе ногтей И думать о красе ногтей:

В этих строках поэт-ас Пушкин описал не только Онегина, но и отчасти самого себя. 17 липня Порошенко буде з візитом у Страсбурзі. Жодних повісток від будь-яких слідчих органів він не отримував, - прес-служба - Цензор.НЕТ 3373

учите матчасть, ЗЕбилки
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в страсбурге хороший суд.. забирайте клиента))
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я не зебіл.. і папрасіл би вас, ольгінськіх троллєй, нє виражацца прі дамах 17 липня Порошенко буде з візитом у Страсбурзі. Жодних повісток від будь-яких слідчих органів він не отримував, - прес-служба - Цензор.НЕТ 666
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tundrik:
"я не зебіл..."


Якщо такі як ти часто кажуть про те, що вони не дебіли - значить маєте сумніви щодо цього
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Пеця, дави прокацапа зелебоба и его направителей маланцев
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Да? Это с чего же? Как кацапов, так можно, а как маланцев - ни-ни? Чушь! Маланцы - враги всего Мира и это четко прописано в "Протоколах сионских мудрецов", так что закрой пэльку
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Новый президент с внешней политикой не справляется. приходится подключаться старому. Да, дела. Ну ничего, старый справится.
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Навіть зараз у деяких державних питаннях впорається.
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Alex Rozhenko
Біжи негайно разом з іншими зебілами з цього форуму чергувати в усі аеропорти України! 17 липня Порошенко буде з візитом у Страсбурзі. Жодних повісток від будь-яких слідчих органів він не отримував, - прес-служба - Цензор.НЕТ 4496
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вот так незаметно и свалит с украины
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Ой бреше пендюх,ой бреше!!! Якраз тому що повістки отримав і втік!
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СМЕШНО НАБЛЮДАТЬ ЧТО ХОЛУЙСТВО ПРАХОБОТОВ НЕИМЕЕТ ГРАНИЦ. 😂😅😂
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а как же великий фейк от трубы? вылетел в трубу?
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Конечно, приносят повестку, а его дома нет))
Он или свалил заграницу, куда его никто не звал, или , по-обычаю, через задний вход входит и выходит.
Труханов тоже помню два месяца ездил по загра6ицам, пока вопрос не решил))
Надеюсь, пэтю это не спасет
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это ты с зелей перепутал. там про четыре повестки
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Прауильно, Петя, нужно подстраховаться - в Стасбурге переждать, избежав вручения повестки.
В случае непереизбрания и отсутствия деп. неприкосновенности - в бега.
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Віктар, как тєбє парад російскіх войск в Мінскє? Панравілся?
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Порохатая тварь пытается имитировать президента. )))
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як же ворогів України глючить від її Президента... Від того Президента, який вклав найбільше зусиль для збереження України як незалежної держави.
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Бобик здох.. вже не президент.. смірісь=)
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какието петеботі вяліе.. только 2 раза заспамили.. денюжку не платят шоле?=))
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Благосовляють в добру путь.Віра! Мова! YES! YES!YES!
17 липня Порошенко буде з візитом у Страсбурзі. Жодних повісток від будь-яких слідчих органів він не отримував, - прес-служба - Цензор.НЕТ 1633
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины17 июля Порошенко будет с визитом в Страсбурге. Никаких повесток от любых следственных органов он не получал, - пресс-служба
 
 
 
 
 
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