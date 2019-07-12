 17 июля Порошенко будет с визитом в Страсбурге. Никаких повесток от любых следственных органов он не получал, - пресс-служба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.
В частности, график Петра Порошенко предусматривает 17 июля его визит в Страсбург (Франция), поскольку именно в эти дни Европейский парламент выбирать руководство Европейского Союза.
Лидер "Европейской Солидарности" получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились также заранее. В ходе встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый Президент Украины намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении Российской Федерации, а также вопрос о необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму .
Кроме того, пресс-служба "Европейской Солидарности" отмечает, что лидер партии Петр Порошенко состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от любых следственных органов. Единственным источником информации о существовании такого документа является соратник Виктора Януковича Андрей Портнов, который по негласной согласия руководства Офиса президента осуществляет незаконное "кураторство" над Государственным бюро расследований.
С 22 июля Петр Порошенко будет находиться в Киеве на своем рабочем месте.
Крыса до выборов хочет отсидеться. Неужто реально арешт блиЗЕнько?
На ЗЄЛЮКЄ він сидить. Є такий вид ЛОШ
АДІРИ...
Это вам не шаурму под липами около метро жрать....
Заметьте, не я сказал
https://youtu.be/5NfBdcJA61M
И думать о красе ногтей И думать о красе ногтей:
В этих строках поэт-ас Пушкин описал не только Онегина, но и отчасти самого себя.
учите матчасть, ЗЕбилки
"я не зебіл..."
Якщо такі як ти часто кажуть про те, що вони не дебіли - значить маєте сумніви щодо цього
Біжи негайно разом з іншими зебілами з цього форуму чергувати в усі аеропорти України!
Он или свалил заграницу, куда его никто не звал, или , по-обычаю, через задний вход входит и выходит.
Труханов тоже помню два месяца ездил по загра6ицам, пока вопрос не решил))
Надеюсь, пэтю это не спасет
В случае непереизбрания и отсутствия деп. неприкосновенности - в бега.