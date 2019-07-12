 Объективность европейских судебных институтов не позволит совершить несправедливость, - Яценюк о приговоре Маркиву

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
Нынешнее решение итальянского суда, приговорившего украинского добровольца Виталия Маркива на двадцать четыре года, требует обжалования, подчеркнул Арсений Яценюк: "Всем, кто беспристрастно следил за процессом, понятно, что веских доказательств вины нацгвардейця Маркива нет".
Он подчеркнул, что обвинения строилось на многих неподтвержденных предположениях, а "общую атмосферу формировали политические спекуляции".
"Надо продолжить борьбу за свободу Виталия Маркива. Его заключение стало политическим процессом, который не может оставить равнодушным Украины", - подчеркнул он.
"Верю, что объективность европейских судебных институтов не позволит совершить несправедливость против нашего соотечественника", - подчеркнул Арсений Яценюк.
Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.
Прокуроры считали гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергала эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.
Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.
12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года.
Они скоты или рангом пониже?
P.s. будеш сивому мародеру передачки на буцегарню передавати?)
сказала. що сказала?--
вопрос понятен или нужно перевести на русский?
Іди мамку свою екзаминуй, експєрт ху.в)
Здєсь водкі нєт.
Запам'ятав? Тоді йди звідси. Здєсь водкі нєт.
Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.
На этом должно быть все!!!
Если адвокат не справился с делом, в котором у обвинения нет доказательств, кроме тех, кто нихрена не мог видеть, но есть подтверждение, что все произошло на территории боевиков - то это значит, что наши из жлобства наняли говняного адвоката.
Дальше суды высшей инстанции и подавать встречный иск на итальянцев за политическую заангажированность, подкуп и преднамеренное осуждение невиновного.