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Все про:адвокат (1148) квалификация (67)

 Адвокатура изменила правила повышения квалификации, - Гвоздий

Украинская адвокатура изменила порядок повышения квалификации для адвокатов. Следовательно, услуги, которые они предоставляют гражданам, станут качественнее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем интервью ZIB сообщил Валентин Гвоздий, заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Изменение правил повышения квалификации адвокатов - не наша прихоть, а требование сегодняшнего дня. Процесс усовершенствования профессиональных навыков не может происходить кое-как и только на бумаге", - подчеркнул Гвоздий.

По его словам, процесс постоянного профессионального совершенствования должно происходить на высоком уровне и полностью исключать вероятность того, что мероприятия по повышению квалификации адвокатов будут проводить сомнительные "лекторы" и "специалисты".

"Поэтому наша основная цель - сделать так, чтобы в результате адвокаты действительно учились, а потом - оказывали украинцам услуги высокого качества", - прокомментировал Валентин Гвоздий.

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Адвокат пояснил, что для этого ввели не только новые стандарты прохождения стажировки, но и дополнительные требования к начислению квалификационных баллов. Теперь все это происходит автоматически, на базе единой онлайн-платформы. Процесс посещения адвокатами семинаров и лекций жестко контролируется.

Потребность изменить правила игры в адвокатском сообществе возникла и по другим причинам. Как пояснил Валентин Гвоздий, таким образом намеревались унифицировать материалы, которые преподают для представителей профессии.

По словам заместителя председателя НААУ, для всех лекторов разработали единый стандарт преподавания, которого они безапелляционно будут соблюдать. Это, по мнению адвоката, будет стимулировать преподавателей предоставлять только качественный контент и отвечать за качество предоставляемых знаний.

"Это инновационная система управления обеспечением квалификационными знаниями профессионального сообщества в мире", - подчеркнул Гвоздий.

По его словам, в НААУ уже обратились с запросами западные коллеги по обмену опытом внедрения такой системы в других странах. В частности, Великобритании.

Источник: https://censor.net.ua/n3137263
 
 
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П'ятниця цього тижня доволі напружена. Нарешті розгріб поточний task, оновив сторінку Цензора. Читаю:
Адвокатура изменила правила повышения квалификации гвоздей

...
На кілька секунд замислився.
Схоже, моск таки винесло... треба відпочити Адвокатура изменила правила повышения квалификации, - Гвоздий - Цензор.НЕТ 7214
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Да вся эта заморочка связана с тем что например в Киеве количество адвокатов увеличилось с 3 000 до 10 000 соответственно упали доходы, тепер "аборигены" адвокатства ищут способы как уменшить количество себе подобных.
Вон недавно ужесточили правила вхождения в адвокатуру. А на "гонорарах" экономить не будут, на смену монополии приходит олигополия ,только и всего!
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Як адвокат скажу-Київ вирішив *перерозподілити* лв...в свою користь звичайно....
*бали* мені нараховують клієнти гонораром...нема навиків,вміння,знань-нема заробітку...
Є-є хороші гонорари,й пустопорожні балачки цьому не зарадять...й 4-6 годин *думки філософа в царині протидії жорсткого поводження з хребетними* цьому не зарадять...
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Суки, нет слов, вы совершенно правы! Я еще вообще не будучи адвокатом трахал в судах всех этих Гвоздиев и прочих "...и партнеры", "...анд лоерсы" всегда вместе с их "высокой квалификацией"! Все должен определять клиент, а не зажравшиеся уроды из советов и Ассоциаций, получающие огромное бабло на ровном месте.
Козляры позорные!
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Мусять ж *відпрацювати членські внески*...от й створюють видимість...
Біьшість з них в процесі ніколи не були...але *пантов*...уххх....
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Ну, ті, що у Дніпрі "рулять", точно "прововєди" нулячі!
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Все эти повышения квалификации врачей, учителей, архитекторов, адвокатов и т.д. простое изымание денег у выше перечисленных! Ведет только к удорожанию услуг!
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Инновационная система? ))) Какой-то набор красивых слов.
Иностранные адвокатуры обратились к украинской, чтобы их научили? Не смешите, ребята.
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очередная "площадка" тупо для выкачки бабла с адвокатов
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАдвокатура изменила правила повышения квалификации, - Гвоздий
 
 
 
 
 
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