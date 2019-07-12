EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  94  0
Все про:Польша (4822) Россия (73304) Тесля (1)

 Тесля: Сегодня ФСБ искусственно дестабилизирует польско-украинские отношения, как в прошлом веке это делал НКВД

Марш польских националистов во Вроцлаве — очередное проявление гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в фейсбук написал глава Всеукраинского Патриотического движения "Достоинство нации" Владимир Тесля.

По его мнению, попытки Кремля посеять вражду между польским и украинским народами имеют "системный и спланированный характер". "Хочу поблагодарить городские власти Вроцлава за адекватную реакцию на так называемые "антиукраинские провокации". Украинскому обществу и МИД стоит брать пример с польской стороны и решительно противодействовать попыткам Москвы разыграть в Украине "антипольский шабаш". Говорить о Достоинство может только тот, кто осознает причины и последствия действий", — пишет Тесля.

Он также призвал историков приобщиться к раскрытию правды о том, как НКВД и его преемники в лице КГБ и ФСБ искусственно дестабилизируют польско-украинские межнациональные и международные отношения.

Напомним, в польском Вроцлаве десятки националистов устроили марш, целью которого было "почтить память мужчин и женщин, молодых и старых поляков, которых не убивала и не депортировала советская власть в Сибирь, а которых убивали украинцы во время так называемого кровавого воскресенья". Власти Вроцлава остановили марш менее чем за час после его начала — за разжигание ненависти к украинцам.

Тесля: Сегодня ФСБ искусственно дестабилизирует польско-украинские отношения, как в прошлом веке это делал НКВД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137259
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТесля: Сегодня ФСБ искусственно дестабилизирует польско-украинские отношения, как в прошлом веке это делал НКВД
 
 
 
 
 
 вверх