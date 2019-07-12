 Зеленский помиловал переданного из РФ украинского политзаключенного Литвинова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

Петухов опубликовал документы, в которых говорится, что 11 июля Зеленский издал указ №517 о помиловании Литвинова.

На основании этого указа Минюст 12 июля поручил руководству Диканевской исправительной колонии (Харьковская область) немедленно освободить заключенного из-под стражи.

"Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова из Диканевской исправительной колонии", - отметил Петухов.

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Напомним, Сергей Литвинов - гражданин Украины, который проживал в Луганской области в селе Камышное, это 5 километров от российской границы, и работал скотником в местом агрохозяйстве. Дело с его осуждением российским судом является одной из политически мотивированных. Сначала ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях, затем они были переквалифицированы на бандитизм, но так же в контексте вооруженного конфликта на территории Украины. Его обвинили в том, что он, будучи бойцом батальона "Днепр-1", которого там не было вообще, якобы совершал какие-то разбойничьи действия. В конце июня 2019 года появилась информация, что Сергей Литвинов находится в украинской колонии в Харьковской области.