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 Политика Украины
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 СБУ не дала Савченко разрешение пересечь линию разграничения, - Тука. ВИДЕО

Народный депутат Надежда Савченко не получила разрешение СБУ пересечь линию разграничения из-за доступа к государственной тайне.

О запрете написал на своей странице в Facebook заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и ожидал здравый смысл, Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения стороннице сюрреализма и террористов - Надежде Савченко", - написал он.

Сама Савченко в видео на своей странице в Facebook сообщила, что получила отказ из-за наличия у нее доступа к государственной тайне. Решение об отказе Савченко намерена обжаловать.

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Савченко собиралась посетить временно оккупированные территории, чтобы агитировать их жителей голосовать за себя на досрочных выборах народных депутатов. Она является кандидатом по одномандатному округу 51 в Донецкой области.

Чтобы попасть в ОРДО, нардеп должна была получить два пропуска. Один, в штабе операции Объединенных сил, она уже получила. Второй пропуск должна была выдать СБУ.

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Напомним, 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

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22 марта Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена вследственный изолятор СБУ.

15 апреля 2019 года народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области. Это стало возможным, поскольку в полночь с 15 на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен. По словам пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган, прокуроры были лишены возможности внести ходатайство о применении новой меры пресечения для подозреваемых в терроризме Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Источник: https://censor.net.ua/n3137252
 
   
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не в ту сторону СБУ работает, надо было выпустить и не пускать обратно
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.. ✌Страшный БЕНДЕРовец ✌‏ @Realuran СБУ не дала Савченко разрешение пересечь линию разграничения, - Тука - Цензор.НЕТ 8235
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.Хотите посмеяться? СБУ уже месяц ждет результатов экспертизы еще по прошлому зашквару Медведчука и Бойка в Москве! ............................... СБУ не дала Савченко разрешение пересечь линию разграничения, - Тука - Цензор.НЕТ 4473

..СБУ не дала Савченко разрешение пересечь линию разграничения, - Тука - Цензор.НЕТ 1604


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Да они уже при власти, очнитесь дЫбилы, вас ждет тюрьма а вы идиоты мечтаете привлечь кого-то к ответу Да вы просрали свое счастье за 5 истекших лет, убогие!
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тайны лишить насильственным путем и отправить с билетом в один конец - пусть там долечивается СБУ не дала Савченко разрешение пересечь линию разграничения, - Тука - Цензор.НЕТ 7564
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Она уже не террористка, что там Луцик скажет?
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Ну так есть старый надежный способ Или подождать пока народный президент Зеленский проведет после 21 июля люстрацию и пересажает всех буйных майдана или тихо утилизирует (как подскажет чуткое еврейское сердце!
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А что нельзя было ее пустить и грохнуть в затылок на той стороне?
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И сделать красивый репортаж с кровищей, истерзанным кацапами девичьим телом...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ не дала Савченко разрешение пересечь линию разграничения, - Тука. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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