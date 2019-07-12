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Все про:НАТО (6415) ракеты (790) Турция (2103)

 НАТО выразило обеспокоенность из-за покупки Турцией комплексов С-400

В НАТО обеспокоены из-за возможных последствий покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на заявление представителя НАТО.

В альянсе отметили, что союзники сами могут решать, какое вооружение им закупать.

"Союзники сами принимают решения о том, какое вооружение они закупают. Однако мы обеспокоены возможными последствиями решения Турции приобрести системы С-400", - заявил представитель НАТО.

Также там отметили, что российские комплексы несовместимы с системой противовоздушной обороны (ПВО) стран НАТО, тогда как совместимость вооруженных сил НАТО является абсолютно необходимой для проведения операций и миссий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция не получит истребители F-35, если купит у России систему С-400, - посол США в НАТО Хатчисон

12 июля Россия передала Турции первую партию комплектующих для зенитно-ракетных установок С-400. В целом Турция подписала контракт на заказ четырех систем на сумму 2,5 млрд долларов и стала первой страной альянса, которая приобрела у России зенитно-ракетные установки.

Отметим, что вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию определиться, действительно ли она хочет оставаться важным партнером НАТО, или же желает рисковать безопасностью альянса за решения, которые подрывают безопасность блока.

Источник: https://censor.net.ua/n3137249
 
 
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Глубокую я надеюсь 😂😂😂😂
В то вдруг обычную
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Напрягает это заезженное за последние пять лет ничего не означающее и никчему не обязывющее слово. Писали бы проще-ПИХУЙ
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теперь этот металлолом неимеющий аналогов, будет шпионить и снимать сигналы с натовской техники.
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НАТО выразило обеспокоенность из-за покупки Турцией комплексов С-400
та не надо беспокоится)
турки разберут это железо по винтикам и увидят,что с этого металлолома ,только по снегирям стрелять)))
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"НАТО выразило обеспокоенность из-за покупки Турцией комплексов С-400" - непонятно, так кто же для Украины сегодня Турция. союзник или враг?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНАТО выразило обеспокоенность из-за покупки Турцией комплексов С-400
 
 
 
 
 
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